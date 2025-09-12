Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Partenerul Cristinei Cioran, Alex Doborescu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Ce sumă trebuie să plătească statului

Partenerul Cristinei Cioran, Alex Doborescu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Ce sumă trebuie să plătească statului

Alex Dobrescu, partenerul Cristinei Cioran, a fost condamnat de către Tribunalul București la 4 ani de închisoare cu executare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:31 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 11:01
Galerie
O altă persoană este condamnată în același dosar, persoană care ar fi fost implicată cu Alex Dobrescu în desfășurarea activității ilegale. | Instagram

Alex Dobrescu a fost cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și a fost condamnat, urmând să plătească cheltuieli judiciare la stat în valoare de 7.000 lei. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

Cum a reacționat Cristina Cioran când a aflat despre condamnarea partenerului ei

La scurt timp după ce Alex Dobrescu a devenit tată pentru a doua oară, acesta a fost arestat preventiv într-un dosar deschis pentru trafic de droguri de mare risc.

Citește și: Cum arată Cristina Cioran în costum de baie la 48 ani, după 2 nașteri. Vedeta face furori în mediul online

Articolul continuă după reclamă

După ce a petrecut mai multe luni în arest, lipsind din viața celor doi copii ai săi, Ema și Max, instanța l-a condamnat. După ce i-a fost stabilită sentința, Alex Dobrescu va petrece următorii 4 ani în închisoare. De asemenea, oamenii legii i-au confiscat acestuia mai multe bunuri pe care le folosea în activitatea sa ilegală.

Reacția Cristinei Cioran nu a întârziat să apară și a transmis un mesaj simplu pe Insta Story, arătând că nu se lasă afectată de tot ce se întâmplă pentru că ea are alte priorități.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! (Asta este). Nu am ce să comentez și știți asta. Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi”, a zis Cristina Cioran pe Insta Story referitor la sentința pe care a primit tatăl copiilor ei.

Se pare că autoritățile au descoperit că Alex Dobrescu ar fi vândut droguri precum MDMA și cocaină și ar fi câștigat suma de 4.900 lei, sumă care i-a fost ulterior confiscată de către anchetatori. O altă persoană este condamnată în același dosar, persoană care ar fi fost implicată cu Alex Dobrescu în desfășurarea activității ilegale.

Citește și: Alex Dobrescu rămâne în arest! Iubitul Cristinei Cioran este implicat într-un dosar pentru trafic de substanțe interzise

Recent, Cristina Ciorna și-a botezat fiul, pe Max, în absența tatălui lui. Vedeta a decis să se mute la Constanța, iar ceremonia de botez a avut loc la Catedrala din Constanța.

Micuțul Max a fost creștinat chiar de ÎPS Teodosie, în Catedrala de la Constanța, iar proaspăta mămică a împărtășit câteva imagini de la eveniment.

Deși a fost un moment de bucurie pentru întreaga familie, vedeta a mărturisit că au fost și clipe grele, dat fiind faptul că tatăl micuțului a lipsit. În acest context, Cristina a dezvăliuit și cine o ajută în creșterea celor doi copii.

„As vrea sa va marturisesc faptul ca Max este botezat! Am avut marea onoare ca aceasta slujba de botez sa fie infaptuita de Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in Catedrala la noi la Constanta! multumesc din suflet pentru tot, nasa lui Max, Elena Vasile @elena_vasile_ev pentru tot, mai ales pentru faptul ca ti ai dorit sa l crestinezi pe Max-Ioan, ca ti ai dorit sa fie finutul tau si sa fie in grija ta si a minunatului tau baiat!
Au fost cateva clipe grele pentru ca atunci cand au fost strigat parintii… am fost doar eu altele erau planurile… dar am avut o alaturi pe mama mea minunata! cea care este alaturi de mine si de copiii mei. Au fost alaturi de noi rudele si prietenii foarte apropiati si va multumesc din suflet! Max este crestin! Multumesc Doamne ca esti alaturi de noi, ca ne protejezi si ne iubesti! Promit ca va mai pun poze!”, a fost mesajul care însoțea fotografiile de la botez.

colaj cristina cioran si alex dobrescu
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO

Cât a încasat Mihai Trăistariu în ultimul an din drepturile de difuzare străinătate. De ce câștigă vara cei mai mulți ba...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român &#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Observatornews.ro Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă”
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă” Joi, 11.09.2025, 11:06
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Joi, 11.09.2025, 16:52
Mai multe
Citește și
Cât a încasat Mihai Trăistariu în ultimul an din drepturile de difuzare străinătate. De ce câștigă vara cei mai mulți bani
Cât a încasat Mihai Trăistariu în ultimul an din drepturile de difuzare străinătate. De ce câștigă vara cei...
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut Catine.ro
Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni
Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la...
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația Jurnalul
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani pe scenă
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani... Kudika
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan:... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare”
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x