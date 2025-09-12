Partenerul Cristinei Cioran, Alex Doborescu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Ce sumă trebuie să plătească statului

Alex Dobrescu, partenerul Cristinei Cioran, a fost condamnat de către Tribunalul București la 4 ani de închisoare cu executare.

Alex Dobrescu a fost cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și a fost condamnat, urmând să plătească cheltuieli judiciare la stat în valoare de 7.000 lei. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

Cum a reacționat Cristina Cioran când a aflat despre condamnarea partenerului ei

La scurt timp după ce Alex Dobrescu a devenit tată pentru a doua oară, acesta a fost arestat preventiv într-un dosar deschis pentru trafic de droguri de mare risc.

După ce a petrecut mai multe luni în arest, lipsind din viața celor doi copii ai săi, Ema și Max, instanța l-a condamnat. După ce i-a fost stabilită sentința, Alex Dobrescu va petrece următorii 4 ani în închisoare. De asemenea, oamenii legii i-au confiscat acestuia mai multe bunuri pe care le folosea în activitatea sa ilegală.

Reacția Cristinei Cioran nu a întârziat să apară și a transmis un mesaj simplu pe Insta Story, arătând că nu se lasă afectată de tot ce se întâmplă pentru că ea are alte priorități.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! (Asta este). Nu am ce să comentez și știți asta. Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi”, a zis Cristina Cioran pe Insta Story referitor la sentința pe care a primit tatăl copiilor ei.

Se pare că autoritățile au descoperit că Alex Dobrescu ar fi vândut droguri precum MDMA și cocaină și ar fi câștigat suma de 4.900 lei, sumă care i-a fost ulterior confiscată de către anchetatori. O altă persoană este condamnată în același dosar, persoană care ar fi fost implicată cu Alex Dobrescu în desfășurarea activității ilegale.

Recent, Cristina Ciorna și-a botezat fiul, pe Max, în absența tatălui lui. Vedeta a decis să se mute la Constanța, iar ceremonia de botez a avut loc la Catedrala din Constanța.

Micuțul Max a fost creștinat chiar de ÎPS Teodosie, în Catedrala de la Constanța, iar proaspăta mămică a împărtășit câteva imagini de la eveniment.

Deși a fost un moment de bucurie pentru întreaga familie, vedeta a mărturisit că au fost și clipe grele, dat fiind faptul că tatăl micuțului a lipsit. În acest context, Cristina a dezvăliuit și cine o ajută în creșterea celor doi copii.

„As vrea sa va marturisesc faptul ca Max este botezat! Am avut marea onoare ca aceasta slujba de botez sa fie infaptuita de Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in Catedrala la noi la Constanta! multumesc din suflet pentru tot, nasa lui Max, Elena Vasile @elena_vasile_ev pentru tot, mai ales pentru faptul ca ti ai dorit sa l crestinezi pe Max-Ioan, ca ti ai dorit sa fie finutul tau si sa fie in grija ta si a minunatului tau baiat!

Au fost cateva clipe grele pentru ca atunci cand au fost strigat parintii… am fost doar eu altele erau planurile… dar am avut o alaturi pe mama mea minunata! cea care este alaturi de mine si de copiii mei. Au fost alaturi de noi rudele si prietenii foarte apropiati si va multumesc din suflet! Max este crestin! Multumesc Doamne ca esti alaturi de noi, ca ne protejezi si ne iubesti! Promit ca va mai pun poze!”, a fost mesajul care însoțea fotografiile de la botez.

