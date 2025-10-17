Antena Căutare
Cea mai mare insulă din lume se micșorează și se deplasează. Ce cauzează fenomenul îngrijorător

Cea mai mare insulă din lume se micșorează și se deplasează, avertizează experții, în urma unui proces inedit.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 13:41
Cea mai mare insulă din lume trece printr-un proces geologic neobișnuit | Shutterstock

Groenlanda e cea mai mare insulă din lume, dar, potrivit datelor, se micșorează și se deplasează. Încă de la ultima Epocă de Gheață, de acum 20.000 de ani, topirea gheții a dus la o scădere a presiunii exercitate asupra pământului.

Ca urmare, plăcile tectonice și stratul de rocă din zonă au început să se deformeze, scrie IFL Science.

În urma acestui proces, Groenlanda devine mai mică. Dar efectul nu e uniform pe întreaga insulă.

Unele porțiuni ale insulei se micșorează mai repede și sunt trase una spre cealaltă. Altele se măresc.

Cea mai mare insulă din lume se micșorează și se deplasează

Din cauza acestor schimbări geologice, Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, se și deplasează. Cercetătorii au descoperit că insula s-a deplasat spre nord-vest în ultimii 20 de ani cu aproximativ 2 centimetri pe an.

„Per total, acest lucru înseamnă că Groenlanda devine ușor mai mică. Dar situația s-ar putea schimba în viitor din cauza topirii accelerate pe care o observăm acum,” a declarat Danjal Longfors Berg, autorul principal al studiului și expert din cadrul Jet Propulsion Laboratory al NASA.

Citește și: Punctul limită pentru încălzirea globală a fost atins pentru prima dată în istorie. „Daunele catastrofale” pe care le-ar produce

„Gheața care s-a topit în ultimele decenii a împins Groenlanda spre exterior și a provocat o ridicare a terenului. Astfel că suprafața insulei a devenit de fapt mai mare în această perioadă. În același timp, observăm o mișcare în direcția opusă, în care Groenlanda se ridică și se contractă din cauza schimbărilor preistorice ale maselor de gheață legate de ultima Eră Glaciară și de sfârșitul acesteia,” a explicat Berg.

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, are o suprafață de 2.1 milioane de kilometri pătrați și se află pe placa tectonică nord-americană. Aceste plăci sunt porțiuni uriașe din scoarța terestră care se deplasează lent peste mantaua Pământului. Acesta e un strat de rocă fierbinte, semi-solidă, care curge extrem de lent.

Această dinamică ajută la explicarea faptului că Groenlanda își schimbă forma chiar și astăzi. Pe măsură ce calotele de gheață continuă să se topească, greutatea enormă care apasă asupra solului se reduce. Ca răspuns, scoarța și mantaua de dedesubt se ridică lent, ceea ce provoacă modificări ale masei terestre.

Topirea gheții schimbă forma Groenlandei

În funcție de câtă gheață s-a topit și de compoziția rocii de bază, unele părți ale insulei se ridică și se întind, în timp ce altele se comprimă și se scufundă. Ceea ce formează un mozaic de mișcări geologice.

Pentru a identifica aceste mișcări, cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Danemarca au analizat date de la 58 de stații GPS amplasate de-a lungul marginilor Groenlandei.

Citește și: Pământul e în pericol de extincție în masă, avertizează experții. Fenomenul care ar distruge viața pe planetă

Aceste instrumente au monitorizat poziția insulei, variațiile de altitudine ale scoarței și modul în care terenul s-a deformat în timp. Datele au fost apoi introduse într-un model care ia în considerare mișcările geologice pe termen lung din ultimele 26.000 de ani, combinate cu măsurători GPS precise din ultimii 20 de ani.

„Asta înseamnă că acum putem măsura mișcările cu o precizie foarte mare,” a spus Berg.

„Până acum nu au existat măsurători atât de exacte privind modul în care se deplasează Groenlanda. Se presupunea că insula este întinsă în principal din cauza dinamicii declanșate de topirea gheții din ultimii ani. Dar, spre surprinderea noastră, am descoperit și zone extinse în care Groenlanda se micșorează din cauza acestor mișcări,” a adăugat el.

