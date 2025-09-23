Pământul e în pericol de extincție în masă, avertizează experții. Fenomenul care ar distruge viața pe planetă

Experții avertizează că Pământul e în pericol de extincție în masă, din cauza unui fenomen care are potențialul să distrugă viața pe planetă.

Pământul e în pericol de extincție în masă, potrivit unui expert în fenomenele meteorologice spațiale, Ben Davidson, fondatorul Space Weather News.

Davidson susține că o schimbare bruscă a polilor magnetici ai Pământului poate duce la un astfel de eveniment, scrie Daily Mail.

Un astfel de fenomen ar putea fi cauzat de o „micronovă” solară.

Mutarea polilor ar putea produce diferite fenomene extreme, precum tsunami-uri, haos climatic și extincție în masă.

Pământul e în pericol de extincție în masă, avertizează experții

Teoria lui Davidson e doar speculație în acest moment. Potrivit teoriei, Pământul e în pericol de extincție în masă dacă va avea loc o „micronovă”. Adică o explozie solară bruscă ce ar declanșa o schimbare a polilor.

Alți experți nu sunt de acord cu această teorie și susțin că ca nu are un fundament științific. Davidson susține că ciclul geomagnetic și datele despre el ar susține–o.

„Acesta este un eveniment aproape de nivelul extincției. Și ne aflăm chiar în mijlocul lui acum,” a spus Davidson.

Expertul a vorbit despre un ciclu ce are loc aproximativ la fiecare 6.000 de ani, cu un eveniment mai sever la fiecare 12.000 de ani.

Câmpul magnetic al Pământului e scutul nostru împotriva radiațiilor solare și cosmice. Acesta s-a slăbit cu până la 15% din anii 1800. Ceea ce ne face mai vulnerabili la furtuni solare devastatoare.

Polii magnetici Nord și Sud se grăbesc spre o coliziune în Golful Bengal. Aurorele, considerate până de curând rare la latitudini joase, apar acum de 15–20 de ori în doar câțiva ani. Ceea ce semnalează un scut în declin.

„Tot ceea ce ne așteptam să vedem se desfășoară acum. Ceea ce confirmă că nu doar că urmează acest eveniment, ci se întâmplă, și este o amenințare masivă,” a declarat Davidson.

Înregistrările geologice au arătat că Pământul este „restant” pentru o catastrofă care ar putea arunca omenirea într-un nou Ev Mediu, a avertizat Davidson.

Expertul a precizat ca o astfel de catastrofă ar putea lovi într-un interval de 10–25 de ani, pe baza decăderii câmpului și a accelerării mișcării polilor.

Câmpul magnetic s-ar putea schimba

Deși un eveniment solar devastator pare desprins dintr-un film SF, Pământul a trecut prin unul în 1859. Acest incident e cunoscut sub numele de Evenimentul Carrington.

A fost cea mai puternică furtună geomagnetică înregistrată vreodată. A făcut ca sistemele de telegraf să se defecteze, operatorii să primească șocuri, firele să provoace incendii, iar mesajele să fie transmise fără fir.

În ziua de azi, o furtună solară de aceeași magnitudine ar devasta rețelele electrice. Ar opri și aprovizionarea cu apă, hrană, agricultura bazată pe GPS și serviciile de urgență.

„În trei zile nu mai este benzină la pompă. Nu mai e mâncare în magazine,” a avertizat Davidson. Expertul a precizat și estimările guvernului SUA privind o pierdere de 90% a populației în câteva luni din cauza colapsului social.

El a atribuit slăbirea câmpului magnetic schimbărilor naturale din curenții de fier topit din nucleul extern al Pământului. Aceștia generează câmpul magnetic.