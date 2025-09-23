Antena Căutare
Home News Inedit Pământul e în pericol de extincție în masă, avertizează experții. Fenomenul care ar distruge viața pe planetă

Pământul e în pericol de extincție în masă, avertizează experții. Fenomenul care ar distruge viața pe planetă

Experții avertizează că Pământul e în pericol de extincție în masă, din cauza unui fenomen care are potențialul să distrugă viața pe planetă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 14:55 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 14:57
O extincție globală ar putea avea loc pe Pământ | Shutterstock

Pământul e în pericol de extincție în masă, potrivit unui expert în fenomenele meteorologice spațiale, Ben Davidson, fondatorul Space Weather News.

Davidson susține că o schimbare bruscă a polilor magnetici ai Pământului poate duce la un astfel de eveniment, scrie Daily Mail.

Un astfel de fenomen ar putea fi cauzat de o „micronovă” solară.

Mutarea polilor ar putea produce diferite fenomene extreme, precum tsunami-uri, haos climatic și extincție în masă.

Articolul continuă după reclamă

Pământul e în pericol de extincție în masă, avertizează experții

Teoria lui Davidson e doar speculație în acest moment. Potrivit teoriei, Pământul e în pericol de extincție în masă dacă va avea loc o „micronovă”. Adică o explozie solară bruscă ce ar declanșa o schimbare a polilor.

Alți experți nu sunt de acord cu această teorie și susțin că ca nu are un fundament științific. Davidson susține că ciclul geomagnetic și datele despre el ar susține–o.

„Acesta este un eveniment aproape de nivelul extincției. Și ne aflăm chiar în mijlocul lui acum,” a spus Davidson.

Expertul a vorbit despre un ciclu ce are loc aproximativ la fiecare 6.000 de ani, cu un eveniment mai sever la fiecare 12.000 de ani.

Câmpul magnetic al Pământului e scutul nostru împotriva radiațiilor solare și cosmice. Acesta s-a slăbit cu până la 15% din anii 1800. Ceea ce ne face mai vulnerabili la furtuni solare devastatoare.

Citește și: Soarele „se trezește”, avertizează experții. Cum ar putea afecta Pământul în următoarele decenii

Polii magnetici Nord și Sud se grăbesc spre o coliziune în Golful Bengal. Aurorele, considerate până de curând rare la latitudini joase, apar acum de 15–20 de ori în doar câțiva ani. Ceea ce semnalează un scut în declin.

„Tot ceea ce ne așteptam să vedem se desfășoară acum. Ceea ce confirmă că nu doar că urmează acest eveniment, ci se întâmplă, și este o amenințare masivă,” a declarat Davidson.

Înregistrările geologice au arătat că Pământul este „restant” pentru o catastrofă care ar putea arunca omenirea într-un nou Ev Mediu, a avertizat Davidson.

Expertul a precizat ca o astfel de catastrofă ar putea lovi într-un interval de 10–25 de ani, pe baza decăderii câmpului și a accelerării mișcării polilor.

Câmpul magnetic s-ar putea schimba

Deși un eveniment solar devastator pare desprins dintr-un film SF, Pământul a trecut prin unul în 1859. Acest incident e cunoscut sub numele de Evenimentul Carrington.

A fost cea mai puternică furtună geomagnetică înregistrată vreodată. A făcut ca sistemele de telegraf să se defecteze, operatorii să primească șocuri, firele să provoace incendii, iar mesajele să fie transmise fără fir.

Citește și: Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată

În ziua de azi, o furtună solară de aceeași magnitudine ar devasta rețelele electrice. Ar opri și aprovizionarea cu apă, hrană, agricultura bazată pe GPS și serviciile de urgență.

„În trei zile nu mai este benzină la pompă. Nu mai e mâncare în magazine,” a avertizat Davidson. Expertul a precizat și estimările guvernului SUA privind o pierdere de 90% a populației în câteva luni din cauza colapsului social.

El a atribuit slăbirea câmpului magnetic schimbărilor naturale din curenții de fier topit din nucleul extern al Pământului. Aceștia generează câmpul magnetic.

Gaura neagră record care sfidează legile universului a uimit experții. De ce e atât de neobișnuită... „Bunica Rosi”. O femeie de aproape 80 de ani la volanul unui tir. Cât câștigă și ce spune despre meseria aleasă:„Las tot...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Observatornews.ro Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă" Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un consurs de Miss în închisoare
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un consurs de Miss în închisoare
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții. Ce efect au micile feline
Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții. Ce efect au micile feline
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Diana Șoșoacă este urmărită penal. Procurorii au cerut ridicarea imunitații
Diana Șoșoacă este urmărită penal. Procurorii au cerut ridicarea imunitații Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x