Cel mai bătrân păianjen din lume a murit într-un mod neașteptat. Cum a ajuns viețuitoarea la vârsta record

Cel mai bătrân păianjen din lume continuă să fascineze experții, chiar și după moartea sa, considerată prematură.

Cel mai bătrân păianjen din lume a uimit experți din întreaga lume nu doar cu longevitatea sa, ci și cu modul de supraviețuire care i-a permis să ajungă la o vârstă record.

Păianjenul era numit oficial Numărul 16 și a fost studiat de experți și în timpul vieții, scrie IFL Science.

Numărul 16 era un păianjen migalomorf, o specie care trăiește în viziuni în pământ.

Era și femelă și făcea parte dintr-un studiu condus de Barbara York Main, în Australia, care a început în 1974.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai bătrân păianjen din lume a murit într-un mod neașteptat

Numărul 16, cel mai bătrân păianjen din lume, nu a fost singurul inclus în studiu. Păianjenii au fost monitorizați anual, într-un proiect care a continuat timp de mai multe decenii.

Pe lângă faptul că a oferit informații fără precedent despre necesitatea conservării prioritare a unor specii studiate, proiectul a dezvăluit și un record surprinzător. A ajutat la identificarea celui mai longeviv păianjen descoperit până acum.

Citește și: Țara europeană în care nu există țânțari. De ce nu pot trăi aici insectele periculoase

Numărul 16 era un păianjen Gaius villosus care făcea parte din primul grup de pui incluși în studiu. A fost al 16-lea păianjen identificat cu un țăruș de marcare, de unde și numele. Dar Numărul 16 i-a întrecut pe toți ceilalți prin longevitate.

Până în 2016, toți ceilalți păianjeni din studiu muriseră. Dar Numărul 16 continua să trăiască. Asta până în Halloween-ul aceluiași an, când cercetătorii au observat că vizuina sa fusese străpuns de o viespe parazită.

În urma dovezilor, experții au concluzionat că Numărul 16 nu a murit de bătrânețe, în ciuda vârstei sale înaintate. Ci a fost atacată de o viespe parazitară.

Cei mai mulți astfel de păianjeni sfârșesc așa, prin a fi consumați de larvele de viespe care eclozează în corpul lor.

Numărul 16 a ajuns la 43 de ani

Numărul 16 a depășit cu mult recordul anterior al celui mai longeviv păianjen. Femela a atins vârsta de 43 de ani, în timp ce precedentul record fusese de doar 28 de ani. Totuși, ea a lăsat în urmă o altă moștenire și a oferit experților noi detalii despre longevitatea speciilor.

Femela a trăit toți cei 43 de ani în aceeași vizuină, pe care a întreținut-o cu grijă. A luat din mediul înconjurător doar strictul necesar. Autorii studiului despre viața ei susțin că e un exemplu remarcabil de trai cu impact redus asupra naturii.

Citește și: Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni. Una dintre ele s-ar putea afla lângă casa ta acum

Experții cred că această femelă e un exemplu nu doar pentru natură și planeta noastră, ci și pentru oameni.

„Sugerăm că stilul de viață al speciilor endemice cu rază restrânsă oferă lecții pentru umanitate și pentru un trai sustenabil în peisaje vechi și stabile,” au scris autorii. „Pe măsură ce începem să reconstruim cu tehnologii mai durabile și să gestionăm mai bine procesele care reprezintă amenințări cunoscute, ne putem inspira din exemplul unui păianjen bătrân și al biodiversității bogate pe care o întruchipa.”