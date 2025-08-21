Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni. Una dintre ele s-ar putea afla lângă casa ta acum

Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni nu se numără printre cele mai mari de pe planetă, așa cum ar crede mulți.

Când ne gândim la cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni, mulți își imaginează animale imense, cu gheare și dinți ascuțiți.

Dar prădătorii de top, precum leii, lupii sau rechinii, nu sunt atât de periculoși, scrie Discover Wildlife.

Rechinii, deși sunt percepuți drept extrem de periculoși, cauzează 6 morți pe an.

Leii ucid în jur de 22 de oameni în fiecare an, un număr semnificativ mai mic atunci când comparăm cu cele mai periculoase creaturi.

Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni

Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni sunt, de cele mai multe ori, cele mai mici. Mai mult, nu provoacă moartea prin forță, ci prin boli și toxine.

Iată care sunt cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni, din punct de vedere al deceselor anuale:

Scorpionii - 2.600 de decese pe an

Unele dintre cele mai periculoase animale sunt cele care au venin. Spre deosebire de animalele otrăvitoare, care secretă toxine, animalele veninoase le „injectează” direct prin părți specializate ale corpului, printr-o mușcătură sau, în acest caz, o înțepătură.

Scorpionii produc venin din același motiv ca multe alte specii. Pentru a imobiliza sau ucide prada. Totuși, veninul a 25 de specii de scorpioni poate fi mortal pentru oameni.

Înțepăturile au loc adesea atunci când scorpionii sunt călcați din greșeală sau când se ascund în pantofii oamenilor. Ei folosesc veninul ca mecanism de apărare împotriva strivirii, nu ca mijloc de atac. Cel mai letal din lume este considerat scorpionul roșu indian (Hottentotta tamulus).

Plosnițele asasine (familia Reduviidae) - 10.000 de decese pe an

O altă insectă periculoasă e plosnița asasină. Unele specii din acest grup de „plosnițe adevărate” din America Centrală și de Sud cauzează la transmiterea bolii Chagas. Aceasta e o boală tropicală care ucide aproximativ 10.000 de oameni anual la nivel global.

Aceste specii mai sunt numite și „plosnițe sărutătoare”, deoarece au tendința de a mușca oamenii de față în timp ce dorm.

Vipera Echis carinatus - 138.000 de decese pe an

Vipera cu solzi aspri este cel mai periculos șarpe din lume atunci când vine vorba de numărul de decese. În general, șerpii ocupă un loc fruntaș pe lista creaturilor periculoase. Mușcăturile lor duc la 138.000 de decese anual.

Această viperă este o specie deosebit de agresivă. Ceea ce o face mai periculoasă decât cel mai toxic șarpe din lume, dar foarte timid, taipanul de deșert (Oxyuranus microlepidotus).

Melcii de apă dulce din clasa Gastropoda - 200.000 de decese pe an

Puțini știu că unii melci se numără printre cele mai periculoase viețuitoare din lume. Aceștia cauzează peste 200.000 de decese pe an. Motivul este că aceștia sunt gazde pentru paraziți mortali, în special viermi plați paraziți.

Există până la 24.000 de specii de acești viermi, majoritatea fiind paraziți ai vertebratelor și moluștelor.

Un parazit deosebit de periculos transmis de melcii de apă dulce se numește Schistosoma. Oamenii se infectează prin contact cu apa contaminată, când paraziții penetrează pielea.

Țânțarii - 725.000 - 1.000.000 de decese pe an

Țânțarii sunt cele mai periculoase viețuitoare din lume, din punct de vedere al numărului de decese. Ei pot provoca între 725.000 și 1.000.000 de decese.

Totuși, aceste insecte nu omoară direct. În timpul hrănirii cu sânge uman sau animal, transmit agenți patogeni infecțioși (bacterii, virusuri și paraziți) de la o persoană la alta.

Boala transmisă de țânțari cu cele mai multe victime este malaria. Aceasta e o infecție parazitară răspândită de femelele țânțarului Anopheles.