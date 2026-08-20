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Cel mai mare rechin alb descoperit vreodată a reapărut. Ce dimensiunea fantastică are prădătorul de temut

Cel mai mare rechin alb descoperit vreodată a reapărut brusc într-o zonă neașteptată, potrivit experților care îl studiază.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 17:49 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 17:50
Rechinul record a impresionat experții | Shutterstock
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Cel mai mare rechin alb mascul înregistrat vreodată în Atlantic a apărut brusc în apele Canadei, după ce a străbătut coasta de est a Statelor Unite.

Poreclit Contender, prădătorul are o lungime impresionantă de 4.19 metri și cântărește aproape 770 de kilograme, scrie Daily Mail.

OCEARCH, o organizație non-profit axată pe cercetarea rechinilor și conservarea oceanelor, a înregistrat miercuri, la ora 12:03 ET, un semnal de la dispozitivul de urmărire al rechinului.

Semnalul a provenit din apele dintre Quebec și Newfoundland și Labrador, în apropierea intrării în strâmtoarea Belle Isle.

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Cel mai mare rechin alb descoperit vreodată a reapărut

Contender a reapărut pentru prima dată în apropierea extremității estice a insulei Anticosti pe 15 august. Ulterior, s-a deplasat spre nord-est prin Golful Sfântul Laurențiu și de a emite un nou semnal 4 zile mai târziu.

De această dată, semnalul a fost transmis din apropierea îndepărtatei coaste nordice a Quebecului.

Aceste semnale au fost emise la câteva luni după ce dispozitivul de urmărire al lui Contender a încetat să mai transmită, la sfârșitul lunii aprilie, în timp ce rechinul înota în apropierea statului Carolina de Nord.

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Rechinul uriaș a reapărut pe 10 iulie, însă acel semnal de scurtă durată nu a permis stabilirea locației sale exacte.

Cele mai recente date confirmă acum că acesta s-a deplasat mult spre nord, în apele mai reci din estul Canadei, după ce a parcurs mii de kilometri de-a lungul coastei americane.

OCEARCH a subliniat că perioadele fără date de urmărire nu înseamnă că rechinul Contender a dispărut, deoarece dispozitivul său satelitar poate transmite semnale doar atunci când înotătoarea dorsală a rechinului iese la suprafața oceanului.

Semnalul înregistrat miercuri a fost catalogat drept un „Z-ping”. Ceea ce înseamnă că rechinul Contender a petrecut doar câteva momente la suprafață înainte de a se scufunda din nou în Atlantic.

Semnalul a fost prea scurt pentru ca Argos, sistemul de sateliți aflat pe orbită care urmărește rechinii marcați, să aibă suficient timp pentru a localiza cu precizie rechinul și a determina poziția sa exactă.

Cum urmăresc experții rechinul record

Sateliții Argos pot detecta semnalele rechinilor doar atunci când întreaga înotătoare dorsală iese din apă, iar semnalul e transmis în spațiu. Dacă semnalul durează mai mult, sateliții pot arăta în timp real unde se află fiecare exemplar monitorizat.

Deocamdată, experții știu doar că Contender este în viață și activ undeva în apropierea coastelor americane. E posibil să se afle în apropierea unei noi zone de vânătoare surprinzătoare pentru rechinii albi din Atlanticul de Nord.

Un studiu din 2023 a descoperit că apele din apropierea statului Massachusetts ar putea fi din nou pline de rechini albi, după ani în care aceștia au fost mai puțin prezenți.

Cercetarea, publicată în Marine Ecology Progress Series, a estimat că aproximativ 800 de rechini albi individuali au ajuns în apele din largul Cape Cod numai între 2015 și 2018.

Exact în urmă cu 1 an, Contender a fost observat în această zonă, în apropierea coastei statului Massachusetts, unde se adună una dintre principalele sale surse de hrană, respectiv focile.

După aceea, marele rechin a fost observat în apele canadiene în septembrie anul trecut, când s-a apropiat de Golful Sfântul Laurențiu, în Quebec. Locația se află la peste 1.900 de kilometri de ultima sa poziție cunoscută în apropierea Carolinei de Nord.

Sosirea lui Contender în apele canadiene e obișnuită pentru migrația acestei specii.

Rechinii albi se deplasează de obicei spre nord în timpul verii, în căutare de temperaturi potrivite și prada. Estul Canadei reprezintă o zonă importantă de hrănire pe parcursul toamnei.

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Un grup de rechini albi a fost observat recent în largul unei plaje populare din Maine. Martorii susțin că până la 9 prădători înotau și se hrăneau în apropierea țărmului.

Primele observații confirmate au avut loc pe 4 august, în apropierea plajei Pine Point din Scarborough, la sud de Portland.

Rechinii albi trăiesc în mod natural în Golful Maine, iar observațiile au loc de obicei din mai până în decembrie, cu un vârf între iulie și septembrie.

Cu toate acestea, observarea a 5 până la 7 rechini concentrați într-o zonă restrânsă timp de 2 zile e considerată neobișnuită.

Autoritățile le-au recomandat vizitatorilor să rămână aproape de țărm, să evite să înoate singuri sau în apropierea focilor și a bancurilor de pești, să respecte indicațiile salvamarilor și să iasă imediat din apă dacă apare un rechin.

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