Secretele supraviețuitorilor din Pompeii. De ce s-au întors unii dintre ei după erupția vulcanică istorică

Experții au dezvăluit secretele supraviețuitorilor din Pompeii și cum au reușit aceștia să se întoarcă în orașul distrus de erupția vulcanică istorică.

Secretele supraviețuitorilor din Pompeii au fost dezvăluite recent. Erupția vulcanică e una dintre cele mai cunoscute din istorie.

Atunci când Vezuviu a erupt în anul 79 î.e.n., a ucis mii de persoane și a distrus orașul Pompeii, scrie Daily Mail.

Dar unii dintre locuitori au scăpat din calea dezastrului.

Mai mult, unii dintre ei s-au întors în ruinele orașului Pompeii.

Secretele supraviețuitorilor din Pompeii

Mulți cred că, după erupție, Pompeii a fost părăsit pentru următorii 1.500 de ani, până la redescoperirea sa. Oamenii ar fi evitat zona de teama că vulcanul ar putea erupe din nou.

Dar experții susțin că acesta nu e adevărul și au dezvăluit secretele supraviețuitorilor din Pompeii. Noile dovezi au scos la iveală construcții de vetre și zone de gătit, precum și numeroase vase. Acestea ar fi fost produse de la sfârșitul secolului I d.Hr. până în secolul al V-lea d.Hr.

Ceea ce demonstrează că oamenii au locuit în orașul ruinat timp de 400 de ani după erupția din anul 79 d.Hr., potrivit experților de la Parcul Arheologic Pompeii.

Acești noi locuitori curajoși erau, probabil, conștienți de potențialul unei alte distrugeri. Dar, și în ziua de azi, mulți italieni trăiesc în vecinătatea Muntelui Vezuviu.

Cei peste 3 milioane de oameni aflați în umbra acestuia ar putea fi uciși dacă ar avea loc o erupție de aceeași amploare. Pompeii avea peste 20.000 de locuitori înainte de catastrofă. Potrivit estimărilor, 2.000 dintre aceștia au fost uciși de erupție.

Erupția a îngropat Pompeii și locuitorii săi sub un strat gros de piatră ponce și cenușă. Astfel, corpurile lor au fost conservate înainte ca acestea să se descompună în timp. Dar secretele supraviețuitorilor din Pompeii au rămas ascunse până acum.

Pompeii a fost locuit și după erupția Muntelui Vezuviu

Deși clădirile au fost distruse, unii supraviețuitori care nu își permiteau să înceapă o viață nouă în altă parte s-ar fi întors să trăiască în zona devastată, explică cercetătorii.

Este posibil ca unii să fi sperat să recupereze obiecte de valoare și bunuri personale îngropate sub dărâmături, ce ar fi aparținut locuitorilor de dinainte.

Supraviețuitorii ar fi putut ocupa etajele superioare ale vechilor case rămase în picioare. Parterele au fost transformate în pivnițe și peșteri în care se construiau cuptoare și mori.

În general, însă, Pompeii ar fi devenit o așezare destul de simplă și „informală”, unde oamenii trăiau în „condiții precare”, după erupție.

Inițial, oamenii locuiau într-un fel de „deșert de cenușă”,. Dar vegetația a început să crească din nou relativ repede. Cel mai probabil, Pompeii nu mai dispunea de infrastructura și serviciile tipice unui oraș roman. Printre acestea se numără canalizare, irigații, drumuri, sistem de apă potabilă și servicii de sănătate publică.

Gabriel Zuchtriegel, arheolog și director al sitului istoric, l-a comparat cu o „favela” modernă.

„Datorită noilor săpături, imaginea este acum mai clară. Pompeiul de după anul 79 reapare, dar nu ca un oraș. Ci ca o aglomerare precară și cenușie, un fel de tabără, o favela printre ruinele vechiului Pompeii”, a spus el.