Antena Căutare
Home News Inedit Cel mai rar mineral din lume. Experții au găsit un singur exemplar până acum

Cel mai rar mineral din lume. Experții au găsit un singur exemplar până acum

Cel mai rar mineral din lume continuă să fascineze experți din întreaga lume, după ce a fost găsit un singur exemplar din el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 17:35 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 17:37
Mineralul a fost descoperit în Myanmar | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De obicei, dacă procesele geologice ale planetei formează un anumit mineral într-un loc, sunt șanse mari să îl creeze și în altă parte.

Dintre cele aproximativ 6.000 de minerale recunoscute de Asociația Internațională de Mineralogie (IMA), multe se formează prin procese diferite, iar reacții chimice distincte pot duce la același rezultat, scrie IFL Science.

Chiar dacă un mineral s-ar forma o singură dată, mostrele sale ar putea fi ușor fragmentate și răspândite pe o suprafață extinsă.

De aceea e remarcabil că există un mineral cunoscut dintr-un singur exemplar.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai rar mineral din lume

Kyawthuite a fost descoperit doar sub forma unei singure pietre prețioase găsite în apropiere de Mogok, Myanmar. A fost recunoscut oficial de IMA în 2015.

Un compus sintetic aproape identic exista deja. Ca urmare, dacă cineva își dorește cu adevărat acest mineral, îl poate cumpăra în forma sintetică.

Singurul exemplar natural se află la Muzeul de Istorie Naturală din comitatul Los Angeles.

Kyawthuite e un mineral transparent, de culoare roșu-portocaliu. Unicul exemplar are 1.61 de carate (adică 0.3 grame). Formula sa chimică e Bi³⁺Sb⁵⁺O₄, cu urme de tantal.

Citește și: Descoperire inedită în lumea științei. Ce au găsit savanții în gura unei moluște

Atât bismutul, cât și antimoniul sunt metale rare, însă nu extrem de rare. În scoarța terestră există mai mult bismut decât aur. Antimoniul e mai răspândit decât argintul.

Oxigenul e cel mai răspândit element din scoarța Pământului, ceea ce înseamnă că raritatea kyawthuite nu e cauzată de lipsa ingredientelor sale, ci de modul excepțional în care s-a format.

Bismutul e un element atât de greu încât densitatea kyawthuite e de peste 8 ori mai mare decât cea a apei și aproximativ dublă față de cea a rubinelor, cu care seamănă ușor. Din acest motiv, piatra e chiar mai mică decât ar sugera greutatea sa.

Baza de date mineralogice a Caltech descrie structura sa ca fiind alcătuită din straturi de octaedre Sb⁵⁺O₆, dispuse asemenea unei table de șah și paralele cu atomii de Bi³⁺.

Cum a primit denumirea de kyawthuite

E singurul oxid cunoscut format din bismut și antimoniu și poartă numele geologului Dr. Kyaw Thu, fost cercetător la Universitatea din Yangon.

Exemplarul de kyawthuite a fost găsit în albia unui pârâu de către căutători de safire și a fost aprobat de IMA în 2015 ca mineral distinct. Descrierea sa științifică a fost publicată 2 ani mai târziu, în 2017.

Citește și: Cel mai mare safir stelat a fost descoperit. Ce valoare fantastică are piatra prețioasă de 3.563 de carate

Interesant e că Myanmar e și locul de origine al celui de-al 3-lea cel mai rar mineral din lume, painite, o piatră prețioasă din care sunt cunoscute doar câteva exemplare.

Profesorul George Rossman, de la Caltech, a explicat că abundența pietrelor prețioase din Myanmar se datorează presiunii și temperaturilor extreme generate de ciocnirea plăcii tectonice indiene cu cea asiatică.

Totuși, deși Myanmar are unele dintre cele mai rare minerale de pe planetă, deceniile de conflicte armate și sancțiunile internaționale fac foarte probabil ca numeroase exemplare să nu ajungă niciodată la cercetători.

Când va avea loc Luna Plină a Cerbului în 2026. Are o semnificație deosebită...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent Cine este bărbatul de care Simona Halep s-a despărţit printr-un SMS. Cu ce a ajuns să se ocupe în prezent
Observatornews.ro A dat lovitura la loto, după ce a jucat numerele preferate ale mamei sale, care murise recent. "E un semn" A dat lovitura la loto, după ce a jucat numerele preferate ale mamei sale, care murise recent. "E un semn"
Antena 3 Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
SpyNews Mihai de la Mireasa, primele declarații după despărțirea de Daniela. Ce s-a întâmplat între ei la hotel, după emisiune Mihai de la Mireasa, primele declarații după despărțirea de Daniela. Ce s-a întâmplat între ei la hotel, după emisiune
Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Cele mai narcisiste țări din lume. Ce poziție surprinzătoare ocupă România
Cele mai narcisiste țări din lume. Ce poziție surprinzătoare ocupă România
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
OpenAI a dezvăluit că inteligența artificială a scăpat de sub control într-un atac „fără precedent”. Ce au făcut agenții
OpenAI a dezvăluit că inteligența artificială a scăpat de sub control într-un atac „fără precedent”. Ce...
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: "In urma cu un an..." Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: "In urma cu un an..." Vezi mai... Redactia.ro
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x