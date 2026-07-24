Cel mai rar mineral din lume. Experții au găsit un singur exemplar până acum

Cel mai rar mineral din lume continuă să fascineze experți din întreaga lume, după ce a fost găsit un singur exemplar din el.

De obicei, dacă procesele geologice ale planetei formează un anumit mineral într-un loc, sunt șanse mari să îl creeze și în altă parte.

Dintre cele aproximativ 6.000 de minerale recunoscute de Asociația Internațională de Mineralogie (IMA), multe se formează prin procese diferite, iar reacții chimice distincte pot duce la același rezultat, scrie IFL Science.

Chiar dacă un mineral s-ar forma o singură dată, mostrele sale ar putea fi ușor fragmentate și răspândite pe o suprafață extinsă.

De aceea e remarcabil că există un mineral cunoscut dintr-un singur exemplar.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai rar mineral din lume

Kyawthuite a fost descoperit doar sub forma unei singure pietre prețioase găsite în apropiere de Mogok, Myanmar. A fost recunoscut oficial de IMA în 2015.

Un compus sintetic aproape identic exista deja. Ca urmare, dacă cineva își dorește cu adevărat acest mineral, îl poate cumpăra în forma sintetică.

Singurul exemplar natural se află la Muzeul de Istorie Naturală din comitatul Los Angeles.

Kyawthuite e un mineral transparent, de culoare roșu-portocaliu. Unicul exemplar are 1.61 de carate (adică 0.3 grame). Formula sa chimică e Bi³⁺Sb⁵⁺O₄, cu urme de tantal.

Citește și: Descoperire inedită în lumea științei. Ce au găsit savanții în gura unei moluște

Atât bismutul, cât și antimoniul sunt metale rare, însă nu extrem de rare. În scoarța terestră există mai mult bismut decât aur. Antimoniul e mai răspândit decât argintul.

Oxigenul e cel mai răspândit element din scoarța Pământului, ceea ce înseamnă că raritatea kyawthuite nu e cauzată de lipsa ingredientelor sale, ci de modul excepțional în care s-a format.

Bismutul e un element atât de greu încât densitatea kyawthuite e de peste 8 ori mai mare decât cea a apei și aproximativ dublă față de cea a rubinelor, cu care seamănă ușor. Din acest motiv, piatra e chiar mai mică decât ar sugera greutatea sa.

Baza de date mineralogice a Caltech descrie structura sa ca fiind alcătuită din straturi de octaedre Sb⁵⁺O₆, dispuse asemenea unei table de șah și paralele cu atomii de Bi³⁺.

Cum a primit denumirea de kyawthuite

E singurul oxid cunoscut format din bismut și antimoniu și poartă numele geologului Dr. Kyaw Thu, fost cercetător la Universitatea din Yangon.

Exemplarul de kyawthuite a fost găsit în albia unui pârâu de către căutători de safire și a fost aprobat de IMA în 2015 ca mineral distinct. Descrierea sa științifică a fost publicată 2 ani mai târziu, în 2017.

Citește și: Cel mai mare safir stelat a fost descoperit. Ce valoare fantastică are piatra prețioasă de 3.563 de carate

Interesant e că Myanmar e și locul de origine al celui de-al 3-lea cel mai rar mineral din lume, painite, o piatră prețioasă din care sunt cunoscute doar câteva exemplare.

Profesorul George Rossman, de la Caltech, a explicat că abundența pietrelor prețioase din Myanmar se datorează presiunii și temperaturilor extreme generate de ciocnirea plăcii tectonice indiene cu cea asiatică.

Totuși, deși Myanmar are unele dintre cele mai rare minerale de pe planetă, deceniile de conflicte armate și sancțiunile internaționale fac foarte probabil ca numeroase exemplare să nu ajungă niciodată la cercetători.