Cel mai vechi strămoș al oamenilor a fost descoperit. Acum cât timp a trăit

Cel mai vechi strămoș al oamenilor a fost descoperit și poate rescrie istoria speciei Homo Sapiens, din care facem parte și noi.

Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 16:17 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 16:27
Oamenii ar fi apărut mai mult timp decât se credea inițial | Shutterstock

Cel mai vechi strămoș al oamenilor poate rescrie istoria. Potrivit unei noi descoperiri, specia Homo sapiens ar fi apărut mult mai devreme decât se credea inițial.

Experții au dezvăluit că specia umană ar fi mult mai veche decât se credea până acum, scrie Daily Mail.

Studii precedente au demonstrat că oamenii au evoluat în Africa înainte să se răspândească în întreaga lume.

Dar încă nu se știe exact perioada în care a apărut specia noastră.

Cel mai vechi strămoș al oamenilor a fost descoperit

Un nou studiu susține că cel mai vechi strămoș al oamenilor ar fi mult mai bătrân decât se credea până acum. Experții susțin că Homo sapiens a început să apară acum peste 1 milion de ani.

Până acum, se credea că ne-am despărțit de cele mai apropiate rude umane acum aproximativ 600.000 de ani.

Concluziile sunt bazate pe o nouă analiză a unui craniu fosil rar descoperit în China. Potrivit experților, specia noastră exista deja cu aproximativ 400.000 de ani mai în urmă decât se credea până acum.

„Fosile ca aceasta arată cât de mult mai avem de învățat despre originile noastre,” a spus Chris Stringer, autorul studiului.

Citește și: Experții au „înviat” o genă de 20 de milioane de ani pentru a combate o boală comună. Milioane de persoane suferă din cauza ei

Obiectul central al studiului este Yunxian 2. Acesta e un craniu fosilizat descoperit strivit de muncitori în Hubei, China, în 1990.

Cel mai vechi strămoș al oamenilor ar avea o vechime de 1 milion de ani, potrivit analizei. Craniul e extrem de deformat. A fost considerat mult timp ca aparținând unui mascul adult din specia Homo erectus.

Apărut în urmă cu circa 2 milioane de ani, Homo erectus a fost un strămoș direct al oamenilor moderni și prima specie care a mers complet biped. Ca urmare, este considerată prima specie umană care a părăsit Africa.

Homo sapiens ar fi apărut acum 1 milion de ani

Cu noi tehnici de analiză, echipa a creat un model fizic al craniului așa cum ar fi arătat dacă nu ar fi fost zdrobit.

Modelul fizic a inclus și câteva elemente anatomice mici din Yunxian 1. Aceasta e o altă fosilă descoperită în același sit în 1989. Și acesta e foarte deformat.

Modelul a fost comparat cu alte 104 fosile și replici de înaltă calitate similare. Rezultatele arată că Yunxian 2 prezintă unele trăsături primitive similare cu Homo erectus. Cum ar fi o cutie craniană mare și turtită, arcade puternice și o mandibulă mai proeminentă.

Totuși, trăsăturile mai evoluate ale feței și cutiei craniene, precum și o capacitate craniană mai mare, sunt mai apropiate de specii ulterioare, precum Homo longi („Omul Dragon”) și Homo sapiens.

Citește și: Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum

Pe baza analizelor lor, Yunxian 2 nu este deloc Homo erectus. Ci un membru timpuriu al liniei care include Homo longi și alte fosile chineze.


„Cercetarea noastră arată că Yunxian 2 nu este Homo erectus, ci un membru timpuriu al cladei longi și este legat de Denisovani,” a spus el.

„Aceasta schimbă multe perspective, pentru că sugerează că acum un milion de ani, strămoșii noștri se despărțiseră deja în grupuri distincte. Ceea ce indică o ramificare evolutivă umană mult mai timpurie și mai complexă decât se credea anterior,” a continuat expertul.

