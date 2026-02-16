Cele mai periculoase poziții de condus. Experții avertizează șoferii să nu stea așa niciodată la volan

Antena Căutare
Experții au dezvăluit cele mai periculoase poziții de condus, pe care le adoptă numeroși șoferi în ciuda riscului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 16:32 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 16:34
Experții au dezvăluit cum să stai corect la volan în timp ce conduci | Shutterstock

Cele mai periculoase poziții de condus sunt foarte comune, dar puțini șoferi știu ce riscă atunci când nu sunt atenți cum stau în scaun.

Potrivit experților, o poziție greșită la volan, mai ales pe distanțe lungi și frecvente, poate să aibă un efect negativ asupra sănătății șoferilor, scrie Daily Mail.

Există mai multe poziții greșite identificate de experți, care le-au dat denumiri mai neobișnuite, tocmai pentru a atrage atenția asupra lor.

Au dezvăluit, de asemenea, care e poziția ideală pentru condus.

Cele mai periculoase poziții de condus

Josh Newsom, chiropractician la Ancoats Chiropractic Clinic, care a dezvăluit 4 poziții comune la volan ce pot afecta spatele șoferilor. Aceste poziții sunt cu atât mai periculoase pentru oamenii care conduc mult și des, pentru că petrec perioade lungi în scaun.

Șoferii care adoptă poziția Rollercoaster conduc cu umerii ridicați și cu o priză foarte strânsă pe volan. Poziția Gangster presupune lăsarea excesivă pe spate a scaunului și înclinarea într-o parte.

Între timp, cei care aleg poziția Racer stau prea departe de volan, cu brațele întinse. Cei care preferă poziția Hamster stau prea aproape de volan, cu spatele cocoșat.

Dincolo de faptul că a dezvăluit cele mai periculoase poziții de condus, Newsom a oferit și sfaturi despre cum să conduci „ca un profesionist”.

„Nu e nevoie de o schimbare radicală pentru a face o diferență,” a explicat expertul. „Dacă șoferii ar trebui să-și amintească un singur lucru, acesta să se relaxeze.”

Poziția Rollercoaster

După cum sugerează și numele, poziția Rollercoaster implică un stil tensionat de condus, cu mâinile încleștate pe volan.

„Umerii ridicați și priza strânsă pe volan creează o tensiune constantă la nivelul gâtului, umerilor și brațelor,” a explicat Newsom. „În timp, această tensiune duce la oboseală musculară și rigiditate, în special în traficul aglomerat, unde corpul nu se relaxează niciodată complet.”

Poziția Gangster

Poziția Gangster presupune lăsarea exagerată pe spate a scaunului, adesea în timp ce șoferul stă înclinat într-o parte.

Această poziție exercită o presiune inegală asupra coloanei vertebrale și pelvisului, potrivit lui Newsom.

„O parte a corpului ajunge să să depună mai mult efort decât cealaltă, ceea ce crește solicitarea asupra zonei lombare și a șoldurilor, mai ales în timpul călătoriilor lungi,” susține expertul.

Poziția Racer

Stilul Racer presupune să stai mult lăsat pe spate, cu brațele și picioarele întinse.

„Această poziție blochează articulațiile aproape de limita lor,” a explicat Newsom. „Reduce capacitatea naturală a corpului de a absorbi șocurile și crește presiunea asupra umerilor, șoldurilor și zonei lombare. Mai ales în condusul de tip stop-start, ca cel din trafic.”

Poziția Hamster

În cele din urmă, una dintre cele mai frecvente poziții la volan e Hamster, care presupune să stai foarte aproape de volan, cu spatele cocoșat.

„Aceasta exercită o presiune constantă asupra gâtului și părții superioare a coloanei, fiind un factor major al rigidității resimțite zilnic de navetiști,” a explicat expertul.

Care e poziția de condus corectă

Poziția de condus corectă, numită Pro, presupune să stai drept, cu șoldurile ușor mai sus decât genunchii, coatele ușor îndoite și capul sprijinit de tetieră.

„Lăsați scaunul să vă susțină corpul, mențineți o postură naturală și evitați pozițiile forțate,” a recomandat Newsom. „Schimbări mici pot reduce semnificativ solicitarea și pot face naveta zilnică mult mai confortabilă pe termen lung.”

