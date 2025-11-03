Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui

Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard” în timp ce conducea pe străzile din sudul Australiei.

Un șofer Tesla din Australia a avut un accident neobișnuit din care, din fericire, a scăpat nevătămat, în ciuda șanselor extrem de mici să aibă loc un astfel de incident.

Andrew Melville-Smith, un veterinar din Whyalla, Australia, conducea spre casă atunci când a avut loc incidentul, scrie Daily Mail.

Bărbatul conducea o mașină Tesla Model Y atunci când o bubuitură puternică l-a oprit.

Veterinarul a scris de pe incident pe site-ul clinicii sale.

„Am crezut că am avut un accident,” a scris dr. Melville-Smith. „Eram în stare de șoc. Îmi amintesc că ștergeam particule de sticlă de pe față și eram complet dezorientat.”

Inițial, Dr. Melville-Smith nu și-a dat seama ce cauzase șocul brusc. A început să își dea seama ce se întâmplase doar atunci când a descoperit că sticla parbrizului său era topită.

Experții spun că șansele ca un meteorit să călătorească din spațiul cosmic și să lovească pe cineva în timp ce conduce sunt „1 la 1 miliard”.

Muzeul din South Australia a cerut acum acces la mașină pentru a investiga incidentul. Experții speră să recupereze câteva fragmente din meteorit.

Dacă se va confirma oficial cazul, aceasta va fi prima dată în istorie când o rocă spațială lovește un vehicul aflat în mișcare.

Incidentul a avut loc la ora locală 21:00, pe 19 octombrie, la aproximativ 40 kilometri nord de orașul Port Germein. Dr. Melville-Smith conducea cu 110 km/h. Cerul era senin, fără niciun indiciu de ploaie sau fulgere.

Veterinarul a descris cum, brusc, s-a auzit un zgomot puternic, iar interiorul mașinii s-a umplut cu fum alb și miros de ars. Mai mult, camerele mașinii Tesla nu au arătat nimic care să fi putut provoca daunele.

Meteoritul s-a izbit de parbrizul mașinii

Veterinarul a descoperit că parbrizul său avea un crater uriaș unde sticla părea topită și lăsată să se afunde spre interior. În plus, încă caldă la atingere. Faptul că sticla auto se topește la aproximativ 1.500 de grade Celsius l-a făcut să se gândească la un meteorit.

Bărbatul a decis să contacteze oamenii de știință de la Muzeul din South Australia.

„Primul meu gând a fost, „Nu, nu există nicio șansă ca asta să fie real”,” a declarat Kieran Meaney expert în cadrul muzeului. „Primim multe cereri legate de meteoriți la muzeu și de cele mai multe ori se dovedesc a fi doar pietre de pe Pământ.”

Totuși, la fel ca dr. Melville-Smith, sticla topită misterioasă l-a făcut pe Meaney să se gândească mai bine.

„După ce am analizat toate detaliile, sticla parbrizului său pare să fi fost topită puțin, iar straturile acrilice din sticlă prezintă decolorări, aproape ca și cum ar fi fost arse,” a declarat expertul. „A fost cu siguranță lovită de ceva și acel ceva era fierbinte, și nu avem altă explicație bună pentru ce altceva ar fi putut fi.”

Melville-Smith își va înlocui parbrizul și vrea să-l predea muzeului pentru investigații suplimentare.

Dacă analiza lor va arăta că un meteorit a fost cu adevărat responsabil, ei vor organiza o expediție pentru a încerca să recupereze roca spațială.