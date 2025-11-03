Antena Căutare
Home News Inedit Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui

Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui

Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard” în timp ce conducea pe străzile din sudul Australiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:32 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:35
Un șofer din Australia a contactat oamenii de știință în urmă unui accident rutier neobișnuit | Shutterstock

Un șofer Tesla din Australia a avut un accident neobișnuit din care, din fericire, a scăpat nevătămat, în ciuda șanselor extrem de mici să aibă loc un astfel de incident.

Andrew Melville-Smith, un veterinar din Whyalla, Australia, conducea spre casă atunci când a avut loc incidentul, scrie Daily Mail.

Bărbatul conducea o mașină Tesla Model Y atunci când o bubuitură puternică l-a oprit.

Veterinarul a scris de pe incident pe site-ul clinicii sale.

Articolul continuă după reclamă

Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”

Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard” atunci când un mic meteorit s-a izbit de parbriz în timp ce conducea spre casă.

„Am crezut că am avut un accident,” a scris dr. Melville-Smith. „Eram în stare de șoc. Îmi amintesc că ștergeam particule de sticlă de pe față și eram complet dezorientat.”

Inițial, Dr. Melville-Smith nu și-a dat seama ce cauzase șocul brusc. A început să își dea seama ce se întâmplase doar atunci când a descoperit că sticla parbrizului său era topită.

Experții spun că șansele ca un meteorit să călătorească din spațiul cosmic și să lovească pe cineva în timp ce conduce sunt „1 la 1 miliard”.

Citește și: De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci. Experții au dezvăluit detaliul cunoscut de puțini șoferi

Muzeul din South Australia a cerut acum acces la mașină pentru a investiga incidentul. Experții speră să recupereze câteva fragmente din meteorit.

Dacă se va confirma oficial cazul, aceasta va fi prima dată în istorie când o rocă spațială lovește un vehicul aflat în mișcare.

Incidentul a avut loc la ora locală 21:00, pe 19 octombrie, la aproximativ 40 kilometri nord de orașul Port Germein. Dr. Melville-Smith conducea cu 110 km/h. Cerul era senin, fără niciun indiciu de ploaie sau fulgere.

Veterinarul a descris cum, brusc, s-a auzit un zgomot puternic, iar interiorul mașinii s-a umplut cu fum alb și miros de ars. Mai mult, camerele mașinii Tesla nu au arătat nimic care să fi putut provoca daunele.

Meteoritul s-a izbit de parbrizul mașinii

Veterinarul a descoperit că parbrizul său avea un crater uriaș unde sticla părea topită și lăsată să se afunde spre interior. În plus, încă caldă la atingere. Faptul că sticla auto se topește la aproximativ 1.500 de grade Celsius l-a făcut să se gândească la un meteorit.

Bărbatul a decis să contacteze oamenii de știință de la Muzeul din South Australia.

„Primul meu gând a fost, „Nu, nu există nicio șansă ca asta să fie real”,” a declarat Kieran Meaney expert în cadrul muzeului. „Primim multe cereri legate de meteoriți la muzeu și de cele mai multe ori se dovedesc a fi doar pietre de pe Pământ.”

Totuși, la fel ca dr. Melville-Smith, sticla topită misterioasă l-a făcut pe Meaney să se gândească mai bine.

Citește și: De ce le place americanilor să conducă mașini automate, dar europenii le preferă pe cele manuale. Detaliul dezvăluit de experți

„După ce am analizat toate detaliile, sticla parbrizului său pare să fi fost topită puțin, iar straturile acrilice din sticlă prezintă decolorări, aproape ca și cum ar fi fost arse,” a declarat expertul. „A fost cu siguranță lovită de ceva și acel ceva era fierbinte, și nu avem altă explicație bună pentru ce altceva ar fi putut fi.”

Melville-Smith își va înlocui parbrizul și vrea să-l predea muzeului pentru investigații suplimentare.

Dacă analiza lor va arăta că un meteorit a fost cu adevărat responsabil, ei vor organiza o expediție pentru a încerca să recupereze roca spațială.

De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci. Experții au dezvăluit detaliul cunoscut de puțini șoferi... Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment
Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci. Experții au dezvăluit detaliul cunoscut de puțini șoferi
De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci. Experții au dezvăluit detaliul cunoscut de puțini șoferi
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine Kudika
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x