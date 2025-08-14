Antena Căutare
OpenAI deja întâmpină probleme cu GPT-5. Ce se întâmplă cu noul model AI

Experții susțin că OpenAI deja întâmpină probleme cu GPT-5, cel mai recent model de inteligență artificială folosit pentru ChatGPT.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 14:19 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 14:21
ChatGPT a dezvăluit noul model GPT-5 | Shutterstock

GPT-5 e un nou model AI, disponibil gratuit tuturor utilizatorilor ChatGPT, dar se pare că OpenAI deja întâmpină probleme cu el.

GPT-5 a fost lansat în contextul în care competiția AI devine din ce în ce mai acerbă, scrie Futurism.

Potrivit primelor impresii, GPT-5 nu ar fi atât de diferit față de GPT-4, în ciuda declarațiilor lui Sam Altman, CEO-ul companiei.

Altman a susținut la lansarea că GPT-5 e capabil să ofere răspunsuri „la nivel de doctorand”.

OpenAI deja întâmpină probleme cu GPT-5

OpenAI deja întâmpină probleme cu GPT-5, lansat în urmă cu doar câteva zile. Dar potrivit primelor impresii, noul model AI nu e atât de impresionant pe cât a încercat OpenAI să îl prezinte la lansare.

Potrivit recenziei Axios, GPT-5 a „aterizat cu un zgomot sec”. Ars Technica a susținut că lansarea mult așteptatului model a fost „dezordonată”. Mai multe publicații specializate pe domeniul tech și-au exprimat dezamăgirea față de acest model.

Citește și: Ce efect are ChatGPT asupra creierului. Cei mai mulți utilizatori nu știu la ce risc se expun când îl folosesc

Potrivit The Information, OpenAI ar putea fi în „groapa deziluziilor”. Adică momentul în care anticiparea și așteptările promise de companie nu se ridică la nivelul pe care îl vor utilizatorii.

Concluzia generală a fost că noul model ChatGPT încă e departe de promisiunile grandioase ale lui Altman. Este un semn îngrijorător că industria se apropie rapid de un punct al randamentelor descrescătoare. Ceea ce nu e o veste bună, având în vedere sumele uriașe pe care companiile continuă să le investească în această tehnologie.

OpenAI nu e singura companie care se află în această situație, chiar dacă deja întâmpină probleme cu GPT-5. Grok, modelul AI creat de compania lui Elon Musk, a fost aspru criticat pentru răspunsurile pe care le oferă. Gemini nu a fost atât de apreciat de utilizatori și Apple încă se află în stadiul de dezvoltare pentru viitorul model AI.

Utilizatorii și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare

Dincolo de publicațiile media, utilizatorii ChatGPT și-au exprimat și ei nemulțumirea, pe rețelele de socializare. Unii au speculat chiar că OpenAI ar fi încercat să reducă costurile prin limitarea capabilităților modelului AI.

OpenAI a încercat să promoveze semnificativ noul model AI. Mai mulți dezvoltatori tech au declarat pentru The Information că noul model are probleme atunci când vine vorba de „gândire mai profundă” atunci când primește solicitări mai dificile.

Citește și: Google VS ChatGPT în lupta căutărilor online. Ce platformă primește cele mai multe căutări zilnice

„Chiar dacă GPT-5 aduce îmbunătățiri în anumite domenii, au existat atât de multe lansări de modele din partea OpenAI și a rivalilor săi de la apariția GPT-4o, în mai anul trecut, încât îmbunătățirile par doar incrementale,” susține The Information.

Unii utilizatori chiar s-au plâns că au pierdut acces la GPT-4o. Alții cred că răspunsurile noului model sunt mai scurte și mai puțin precise.

GPT-5 e acum disponibil gratuit pentru toți utilizatorii. Dar cei care vor să aibă iar acces la GPT-4o trebuie să plătească un abonament, ceea ce a nemulțumit multe persoane.

