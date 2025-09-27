Antena Căutare
Home News Inedit Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului

La laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China sunt efectuate experimente importante, care ne-ar putea schimba înțelegerea legată de univers.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 09:00 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 16:49
Experții din China vor să studieze un mister complex al universului | Shutterstock

Laboratorul misterios din China ar fi costat 300 de milioane de dolari și a fost construit în adâncuri, sub un deal din sudul țării.

Acolo se găsește un detector imens destinat descoperirii misterelor universului, scrie Daily Mail.

Acesta e un observator subteran construit cu singurul scop de a detecta particule cosmice minuscule, numite neutrino.

Particulele neutrino au o masă foarte mică. Din acest motiv, sunt și greu de detectat.

Articolul continuă după reclamă

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China a fost construit pentru a detecta și studia aceste mici particule. Până acum, nimeni nu știe ce sunt aceste „particule fantomă” sau cum funcționează.

Oamenii de știință speră că laboratorul de 300 de milioane de dolari va putea răspunde la aceste întrebări. Răspunsurile sunt extrem de importante pentru înțelegerea legilor fundamentale ale universului.

Citește și: „Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri. De unde ar fi venit, de fapt

Particulele neutrino au apărut în Big Bang. Trilioane dintre ele trec prin corpurile noastre în fiecare secundă. Ele sunt aruncate din stele precum Soarele și ies la suprafață atunci când atomii se ciocnesc într-un accelerator de particule.

Nu există nicio modalitate de a observa aceste particule minuscule care se mișcă singure. În schimb, oamenii de știință măsoară ce se întâmplă atunci când se ciocnesc cu altă materie. Acest proces produce fulgere de lumină sau particule încărcate.

Neutrinii interacționează foarte rar cu alte particule. Ca urmare, pentru a-și crește șansele de a surprinde o coliziune, experții au găsit alte metode de detectare. Un astfel de centru e Observatorul Subteran de Neutrini Jiangmen.

Detectorul a fost construit în Kaiping, China. Construcția a durat peste 9 ani și laboratorul se află la 700 m sub pământ. Adâncimea îl protejează de razele cosmice și de radiațiile care i-ar putea afecta capacitatea de a detecta particule neutrino.

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China a fost construit în formă de sferă. E umplut cu un lichid conceput să emită lumină atunci când neutrinii trec prin el. Aceștia vor ajunge în detector de la 2 centrale nucleare din apropiere. Sfera e înconjurată de un cilindru protector ce conține 45.000 de tone de apă pură.

Laboratorul va ajuta la studierea particulelor neutrino

Particulele neutrino vor „lovi” protonii din detector. În urma acestui proces, vor elibera mici fulgere de lumină, aproximativ 50 pe zi.

Detectorul e special conceput pentru a răspunde la o întrebare-cheie legată de un mister de lungă durată.

Citește și: Când se va activa gaura neagră imensă din mijlocul galaxiei noastre. „Monstrul cosmic” va schimba complet Calea Lactee

Particulele neutrino se schimbă între 3 „arome” pe măsură ce traversează spațiul. Experții vor să ordoneze aceste forme de la cea mai ușoară la cea mai grea.

„Vom ajunge să știm ierarhia masei neutrinilor,” a declarat Wang Yifang, de la Academia Chineză de Științe. „Astfel, putem construi modelul pentru fizica particulelor, pentru particule neutrino, pentru cosmologie.”

Detectarea acestor schimbări subtile la particule deja greu de observat va fi o provocare, a spus Kate Scholberg, expert de la Universitatea Duke.

„Este, de fapt, un lucru foarte îndrăzneț să încerci să faci asta,” a spus ea.

Potrivit experților, a dura aproximativ 6 ani pentru a genera cele 100.000 de „fulgere” necesare, astfel încât citirile să fie statistic semnificative.

De ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport. Experții au dezvăluit motivul real...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere” Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Observatornews.ro Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport. Experții au dezvăluit motivul real
De ce nu trebuie să porți haine albe în poza de pașaport. Experții au dezvăluit motivul real
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor a fost descoperit. Acum cât timp a trăit
Cel mai vechi strămoș al oamenilor a fost descoperit. Acum cât timp a trăit
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă
Gogoși pufoase cu dovleac copt. Un desert cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale și ce prevede noua regulă
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele medicale... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză
Ruladă cu dovleac în aluat și cremă de brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x