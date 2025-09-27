Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului

La laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China sunt efectuate experimente importante, care ne-ar putea schimba înțelegerea legată de univers.

Laboratorul misterios din China ar fi costat 300 de milioane de dolari și a fost construit în adâncuri, sub un deal din sudul țării.

Acolo se găsește un detector imens destinat descoperirii misterelor universului, scrie Daily Mail.

Acesta e un observator subteran construit cu singurul scop de a detecta particule cosmice minuscule, numite neutrino.

Particulele neutrino au o masă foarte mică. Din acest motiv, sunt și greu de detectat.

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China a fost construit pentru a detecta și studia aceste mici particule. Până acum, nimeni nu știe ce sunt aceste „particule fantomă” sau cum funcționează.

Oamenii de știință speră că laboratorul de 300 de milioane de dolari va putea răspunde la aceste întrebări. Răspunsurile sunt extrem de importante pentru înțelegerea legilor fundamentale ale universului.

Particulele neutrino au apărut în Big Bang. Trilioane dintre ele trec prin corpurile noastre în fiecare secundă. Ele sunt aruncate din stele precum Soarele și ies la suprafață atunci când atomii se ciocnesc într-un accelerator de particule.

Nu există nicio modalitate de a observa aceste particule minuscule care se mișcă singure. În schimb, oamenii de știință măsoară ce se întâmplă atunci când se ciocnesc cu altă materie. Acest proces produce fulgere de lumină sau particule încărcate.

Neutrinii interacționează foarte rar cu alte particule. Ca urmare, pentru a-și crește șansele de a surprinde o coliziune, experții au găsit alte metode de detectare. Un astfel de centru e Observatorul Subteran de Neutrini Jiangmen.

Detectorul a fost construit în Kaiping, China. Construcția a durat peste 9 ani și laboratorul se află la 700 m sub pământ. Adâncimea îl protejează de razele cosmice și de radiațiile care i-ar putea afecta capacitatea de a detecta particule neutrino.

Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China a fost construit în formă de sferă. E umplut cu un lichid conceput să emită lumină atunci când neutrinii trec prin el. Aceștia vor ajunge în detector de la 2 centrale nucleare din apropiere. Sfera e înconjurată de un cilindru protector ce conține 45.000 de tone de apă pură.

Laboratorul va ajuta la studierea particulelor neutrino

Particulele neutrino vor „lovi” protonii din detector. În urma acestui proces, vor elibera mici fulgere de lumină, aproximativ 50 pe zi.

Detectorul e special conceput pentru a răspunde la o întrebare-cheie legată de un mister de lungă durată.

Particulele neutrino se schimbă între 3 „arome” pe măsură ce traversează spațiul. Experții vor să ordoneze aceste forme de la cea mai ușoară la cea mai grea.

„Vom ajunge să știm ierarhia masei neutrinilor,” a declarat Wang Yifang, de la Academia Chineză de Științe. „Astfel, putem construi modelul pentru fizica particulelor, pentru particule neutrino, pentru cosmologie.”

Detectarea acestor schimbări subtile la particule deja greu de observat va fi o provocare, a spus Kate Scholberg, expert de la Universitatea Duke.

„Este, de fapt, un lucru foarte îndrăzneț să încerci să faci asta,” a spus ea.

Potrivit experților, a dura aproximativ 6 ani pentru a genera cele 100.000 de „fulgere” necesare, astfel încât citirile să fie statistic semnificative.