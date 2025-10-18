Antena Căutare
Home News Inedit Cine e cea mai vârstnică femeie care a terminat triatlonul la Campionatul Mondial Ironman. Are 80 de ani și a setat un nou record

Cine e cea mai vârstnică femeie care a terminat triatlonul la Campionatul Mondial Ironman. Are 80 de ani și a setat un nou record

Natalie Grabow, o femeie în vârstă de 80 ani, a stabilit un nou record mondial după ce a reușit să termine Campionatul Mondial de Ironman.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 07:00 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 09:50
Galerie
Femeia în vârstă de 80 ani s-a antrenat mult pentru a reuși să termine triatlonul și a stabilit un nou record mondial. | Shutterstock

Pentru mulți sportivi și tineri pasionați de sport extrem, cursele Ironman sunt extrem de dificile și nu toți concurenții care se înscriu la o asemenea competiție reușesc să și termine cursa.

Ironman este o competiție de triatlon pe distanță lungă în care sportivii trebuie să înoate pe o distanță de 3.8 km, să facă ciclism pentru 180 km și să alerge un maraton de 42 km.

Natalie Grabow a terminat Ironman la 80 ani

O astfel de competiție este catalogată ca fiind cel mai dificil eveniment sportiv și cei care reușesc să ajungă la linia de Finish au nevoie de antrenamente de ani de zile pentru a termina o astfel de cursă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Felix Baumgartner, gest de iubire pentru Mihaela Rădulescu. Ce i-a lăsat moștenire: „A vrut să ajungă la ea”

Natalie, o americancă din New Jersey, a devenit prima femeie care a terminat Ironman la categoria de vârstă 80-84 ani, în timp ce încă 13 campioni au primit premii la competiția de la Kona.

La această competiție au participat atleți din întreaga lume și mulți s-au străduit foarte mult să ajungă să se înscrie și să se antreneze pentru Ironman.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Natalie Grabow a reușit să termine această competiție în 16 ore, 45 minute și 26 secunde, câștigând astfel Ironman pentru grupa ei de vârstă la evenimentul sportiv din Hawaii.

Femeia în vârstă de 80 ani a mărturisit că a descoperit ce înseamnă un triatlon abia la 60 de ani și înainte de asta ea doar era pasionată de alergat. Ultima femeie care a bătut recordul ca cea mai vârstnică femeie care a terminat Ironman este Cherie Gruenfeld, în vârstă de 78 ani.

Citește și: Ce salariu are David Popovici. Olimpicul este legitimat la Clubul Sportiv Dinamo din 2021: „Nu are cum să ia mai mult”

La Ironman care a avut loc în Hawaii sâmbăta trecută s-au înscris peste 1.600 de atleți din peste 78 de țări, regiuni și teritorii.

Cea care a terminat cursa în cel mai scurt timp a fost Samantha Skold din Alaska, care a reușit să termine înotul, ciclismul și maratonul în 9 ore 34 minute și 59 secunde, fiind la categoria de vârstă 30-34 ani.

Cea mai tânără persoană care a terminat Campionatul Mondial Ironman a fost la categoria de vârstă 18-24 ani, o tânără din Austria pe nume Hannah Rossler, care a scos și ea un timp remarcabil de 9 ore 56 minute și 4 secunde.

Cu o voință de fier, multă durere îndurată pe parcursul cursei, ore întregi de oboseală și chiar și mai multe ore de antrenamente înainte de Ironman, aceste femei au reușit să dea un exemplu.

Ele au muncit din greu pentru a putea concura și au reușit să impresioneze o lume întreagă cu performanța lor. Natalie Grabow intră în istorie cu noul ei record stabilit de curând, fiind una dintre cele mai curajoase femei în vârstă de 80 ani. La vârsta ei, alte femei sunt bunici și stau cu nepoții lor, dar Natalie nu s-a rezumat să facă doar asta și și-a dorit să rămână activă, în ciuda vârstei sale înaintate.

Citește și: Mesajul plin de durere transmis de Anna Leu la 3 luni de la moartea sportivului. "Te-am simțit în fiecare clipă"

Cea mai mare insulă din lume se micșorează și se deplasează. Ce cauzează fenomenul îngrijorător... Femeia și-a dorit un lifting facial, dar a rămas cu găuri adânci în piele după intervenție. Ce s-a întâmplat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: “Fiul meu credea că voi fi mort” Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: &#8220;Fiul meu credea că voi fi mort&#8221;
Observatornews.ro Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri" Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cea mai mare insulă din lume se micșorează și se deplasează. Ce cauzează fenomenul îngrijorător
Cea mai mare insulă din lume se micșorează și se deplasează. Ce cauzează fenomenul îngrijorător
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Experții au creat un rinichi „universal” pentru prima dată în istorie. E compatibil cu toate grupele de sânge
Experții au creat un rinichi „universal” pentru prima dată în istorie. E compatibil cu toate grupele de sânge
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani,... Libertatea.ro
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce pot genera colapsul clădirii”
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile seismice ale INFP
EXPLOZIA din cartierul Rahova, magnitudine de cutremur. Detaliul înspăimântător înregistrat de stațiile... Gandul
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x