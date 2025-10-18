Cine e cea mai vârstnică femeie care a terminat triatlonul la Campionatul Mondial Ironman. Are 80 de ani și a setat un nou record

Natalie Grabow, o femeie în vârstă de 80 ani, a stabilit un nou record mondial după ce a reușit să termine Campionatul Mondial de Ironman.

Femeia în vârstă de 80 ani s-a antrenat mult pentru a reuși să termine triatlonul și a stabilit un nou record mondial. | Shutterstock

Pentru mulți sportivi și tineri pasionați de sport extrem, cursele Ironman sunt extrem de dificile și nu toți concurenții care se înscriu la o asemenea competiție reușesc să și termine cursa.

Ironman este o competiție de triatlon pe distanță lungă în care sportivii trebuie să înoate pe o distanță de 3.8 km, să facă ciclism pentru 180 km și să alerge un maraton de 42 km.

Natalie Grabow a terminat Ironman la 80 ani

O astfel de competiție este catalogată ca fiind cel mai dificil eveniment sportiv și cei care reușesc să ajungă la linia de Finish au nevoie de antrenamente de ani de zile pentru a termina o astfel de cursă.

Natalie, o americancă din New Jersey, a devenit prima femeie care a terminat Ironman la categoria de vârstă 80-84 ani, în timp ce încă 13 campioni au primit premii la competiția de la Kona.

La această competiție au participat atleți din întreaga lume și mulți s-au străduit foarte mult să ajungă să se înscrie și să se antreneze pentru Ironman.

Natalie Grabow a reușit să termine această competiție în 16 ore, 45 minute și 26 secunde, câștigând astfel Ironman pentru grupa ei de vârstă la evenimentul sportiv din Hawaii.

Femeia în vârstă de 80 ani a mărturisit că a descoperit ce înseamnă un triatlon abia la 60 de ani și înainte de asta ea doar era pasionată de alergat. Ultima femeie care a bătut recordul ca cea mai vârstnică femeie care a terminat Ironman este Cherie Gruenfeld, în vârstă de 78 ani.

La Ironman care a avut loc în Hawaii sâmbăta trecută s-au înscris peste 1.600 de atleți din peste 78 de țări, regiuni și teritorii.

Cea care a terminat cursa în cel mai scurt timp a fost Samantha Skold din Alaska, care a reușit să termine înotul, ciclismul și maratonul în 9 ore 34 minute și 59 secunde, fiind la categoria de vârstă 30-34 ani.

Cea mai tânără persoană care a terminat Campionatul Mondial Ironman a fost la categoria de vârstă 18-24 ani, o tânără din Austria pe nume Hannah Rossler, care a scos și ea un timp remarcabil de 9 ore 56 minute și 4 secunde.

Cu o voință de fier, multă durere îndurată pe parcursul cursei, ore întregi de oboseală și chiar și mai multe ore de antrenamente înainte de Ironman, aceste femei au reușit să dea un exemplu.

Ele au muncit din greu pentru a putea concura și au reușit să impresioneze o lume întreagă cu performanța lor. Natalie Grabow intră în istorie cu noul ei record stabilit de curând, fiind una dintre cele mai curajoase femei în vârstă de 80 ani. La vârsta ei, alte femei sunt bunici și stau cu nepoții lor, dar Natalie nu s-a rezumat să facă doar asta și și-a dorit să rămână activă, în ciuda vârstei sale înaintate.

