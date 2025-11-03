Ce este gaebul, creatura marină care le-a dat teroare concurenților de la Asia Express. De ce se mănâncă

Antena Căutare
Gaebul este o creatură marină pe care nu mulți își doresc să o guste vreodată, însă concurenții rămași în aventura de pe Drumul Eroilor au fost nevoiți să o încerce pentru a trece mai departe în concurs.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 12:19 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:43
În ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025, cele patru echipe rămase în marea aventură de pe Drumul Eroilor au avut parte de o provocare pe care nu o așteptau deloc! Concurenții au primit misiunea de a aduna, tăia și, ulterior, mânca mai multe creaturi marine vii, care nu doar că i-au terorizat în adevăratul sens al cuvântului, ci i-au și uimit cu formele lor neobișnuite și sugestive într-o direcție care a stârnit și momente de amuzament.

Printre creaturile pe care aceștia le-au găsit într-o piață din Coreea de Sud, s-a enumerat și gaebul, un tip de vierme marin roz, care are o formă cilindrică și o textură cărnoasă, ce îi face pe privitori să se ducă imediat cu gândul la organul genital masculin.

Gaebul, numit și urechis unicintus, este un vierme care trăiește în mod normal în galerii săpate în nisip sau nămol, dar care, de cele mai multe ori, este adus la mal de valuri și de curenții puternici.

În unele țări asiatice, aceste creaturi marine sunt considerate adevărate delicatese, dar sunt foarte căutate și pentru proprietățile lor medicinale, scrie Daily Mail. Și pescarii locali prezintă un mare interes pentru acești viermi, deoarece reprezintă o momeală excelentă mai ales pentru bibanii de mare.

Potrivit sursei de mai sus, dovezile fosile arată că gaebul există de 300 de milioane de ani, un singur exemplar putând să trăiască chiar și până la vârsta de 25 de ani.

În Asia, de cele mai multe ori, specia este consumată crudă, deoarece localnicii consideră că ajută la sănătate datorită faptului că este bogată în aminoacizi.

În piețe, clienții își pot selecta viermii pe care îi doresc, deoarece aceștia sunt vânduți în general la vedere, în acvarii, fiindu-le astfel permis să vadă felul în care au fost îngrijiți până la momentul cumpărării.

Gustul lor este descris ca fiind similar cu cel al scoicilor, însă din cauza formei și texturii lor, mulți oameni refuză să mânânce creaturile care este asociat de cele mai multe ori cu organul genital masculin.

Reacțiile concurenților de la Asia Express când au fost nevoiți să guste viermii marini au arătat clar cât de diferite sunt obiceiurile alimentare românești față de cele asiatice, dar și cât de mult contează aspectul mâncarii pentru majoritatea cetățenilor din țara noastră.

„Una mai scârboasă ca cealaltă și una mai urâtă ca cealaltă”, „„<< O creatură alunecoasă roz și moale - arată ca un organ >>. Spune-le unor doi bărbaţi să caute ceva ce seamănă cu un organ. La ce crezi că ne-am gândit? La un organ genital, evident. Ce vorbești măi? Ne-am gândit la inimă direct”, „Tot ce e aici mișcă! Se plimbă măi pe gâtul meu, n-ai cum să mănânci așa ceva” sunt doar câteva dintre reacțiile concurenților.

Gaebul le-a dat teroare concurenților de la Asia Express
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele s-au despărțit din nou! Ce veste au primit la finalul jocului individual
