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Culturistul de 90 de ani care încă urcă pe podium. Cum se antrenează pentru a sfida bătrânețea: „Sunt 100% natural”

Toshisuke Kanazawa e culturistul de 90 de ani care încă urcă pe podium și câștigă premii la vârsta sa înaintată.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 14:50 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 14:54
Toshisuke Kanazawa continuă să câștige premii la 90 de ani | Getty Images
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Toshisuke Kanazawa e unul dintre cei mai în vârstă culturiști și a vorbit recent despre efortul necesar pentru a atinge acest punct.

Chiar cu o zi înainte să câștige încă o competiție importantă, Kanazawa a împlinit vârsta de 90 de ani, scrie The Guardian.

El a câștigat un premiu la în cadrul Campionatelor Naționale de Culturism Masters din Japonia, în categoria 85+, scrie NHK World.

Acesta a fost cel de-al 19-lea titlu național din cariera sa și culturistul susține că nu va fi ultimul.

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Culturistul de 90 de ani care încă urcă pe podium

Culturistul de 90 de ani care încă urcă pe podium administrează și o sală de sport în Hiroshima, dincolo de antrenarea pentru competiții.

Născut în prefectura Shimane în 1936, Kanazawa a fost un înotător talentat, care s-a remarcat la proba de 1.500 de metri liber încă din liceu. După ce o problemă musculară i-a spulberat visul de a participa la Jocurile Olimpice, Kanazawa și-a propus să devină culturist profesionist.

„Mama era sceptică, dar mă susținea. Însă tatăl meu era categoric împotrivă. Considera că tinerii ar trebui să muncească,” susține Kanazawa, scrie The Guardian. „Le-am spus că vreau să fiu cel mai bun din Japonia, dar că voi avea nevoie de câțiva ani pentru a reuși.”

În următorii 5 ani, s-a concentrat exclusiv pe acest țel. Se antrena 6 ore pe zi și supraviețuia cu mâncăruri simple pregătite de mama sa. Banii câștigați ocazional din livrarea unor aparate electrice îi cheltuia pe lapte și brânză.

La 24 de ani, Kanazawa și-a respectat promisiunea făcută părinților și a câștigat titlul Mister Japan, performanță pe care a repetat-o 3 ani mai târziu.

Kanazawa a obținut numeroase alte medalii și să participe la competiția Mr Universe din 1967, desfășurată la Montreal, alături de Arnold Schwarzenegger și câștigătorul ediției, Sergio Oliva. Kanazawa, care s-a clasat pe locul al 4-lea la acel concurs, a câștigat ulterior 6 titluri mondiale Masters după ce a împlinit 80 de ani.

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Kanazawa nu e singur, alți sportivi și aventurieri japonezi continuă să sfideze trecerea timpului.

La 59 de ani, Kazuyoshi Miura, de exemplu, e cel mai vârstnic fotbalist profesionist activ din lume. Înotătoarea Shoko Yonezawa stabilește recorduri mondiale la categoria Masters la 91 de ani.

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Navigatorul Kenichi Horie a anunțat, chiar în ziua în care a împlinit 88 de ani, că intenționează să încerce o nouă traversare solo, fără oprire, a Oceanului Pacific, în primăvara următoare. Anul trecut, Shintaro Okuyama a încheiat un maraton omologat în 8 ore, 43 de minute și 46 de secunde, la 96 de ani.

Cum sfidează Toshisuke Kanazawa bătrânețea

Kanazawa atribuie longevitatea și capacitatea sa de a face în continuare serii de tracțiuni și exerciții pentru picioare unui stil de viață sănătos. Nu a fumat și nu a consumat niciodată alcool și a renunțat la carne și pește în urmă cu 10 de ani, scrie Economic Times. Alimentația sa e alcătuită în principal din orez brun presărat cu puțin furikake, natto și supă miso, în care sparge câteva ouă crude.

„Obișnuiam să beau 6 shake-uri proteice pe zi, dar acum beau 3. Pe măsură ce îmbătrânesc, îmi e mai greu să consum atât de mult lichid,” a dezvăluit culturistul.

La vârsta sa, a fost nevoit să facă și alte compromisuri. Nu mai face genuflexiuni sau împins de la piept cu bara și preferă aparatele în locul greutăților libere.

„Fac ceea ce e mai bine pentru mine și pentru corpul meu la această vârstă,” a continuat culturistul.

Nu a suferit niciodată de o boală gravă și spune că cele mai recente analize medicale au indicat valori asociate, de obicei, cu persoane mult mai tinere.

„Îmi ia mai mult timp să mă recuperez după antrenamentele cu greutăți decât înainte, așa că mă asigur că mă odihnesc suficient între serii și dorm aproximativ 7 ore pe noapte,” a dezvăluit Kanazawa.

El se antrenează în continuate 2 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, la sala sa din Hiroshima, aflată la câteva minute de mers pe jos de parcul memorial al păcii dedicat victimelor bombardamentului atomic.

„Și sunt 100% natural,” susține Kanazawa, ceea ce în industrie înseamnă că succesul său se datorează exclusiv efortului, nu substanțelor care îmbunătățesc performanța.

Toshisuke Kanazawa a revenit la culturism

Oficial, după ce câștigase deja 2 titluri Mister Japan, Kanazawa s-a retras din activitate înainte de 40 de ani. Dar a revenit la competițiile de culturism la vârsta de 50 de ani, ca modalitate de a-și încuraja soția, care suferea de o boală cronică.

„Soția mea m-a susținut întotdeauna, dar era adesea bolnavă,” a dezvăluit el. „Am văzut cât de mult mă neglijasem după retragere și am vrut să-i arăt că orice este posibil.”

Doar 7 ani mai târziu, a ocupat primul loc la campionatele Masters pentru culturiști.

„Atunci am fost în cea mai bună formă fizică a mea,” a dezvăluit Kanazawa.

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Aproape 30% din populația Japoniei, de 123.7 milioane de oameni, are peste 64 de ani. Potrivit datelor recente, numărul persoanelor care au împlinit 100 de ani a depășit 100.000, aproape 90% dintre acestea fiind femei.

„Japonezii în vârstă fac lucruri incredibile, dar mă tem că prea mulți dintre ei renunță la activitățile pe care le făceau când erau mai tineri,” susține Kanazawa.

Luna aceasta, s-a clasat pe locul 4 la categoria perechi mixte din cadrul Japan Open Championships, alături de Asuka Miyamae, cu 39 de ani mai tânără decât el.

„Este ca atunci când mușchii picioarelor încep să slăbească și pur și simplu lași lucrurile să se întâmple pentru că ți se pare inevitabil. Eu nu am vrut niciodată să fiu așa, motiv pentru care fac ceea ce fac,” a dezvăluit Kanazawa. „Vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri.”

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