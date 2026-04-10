Cum a fost descoperită accidental cea mai mare peșteră din lume. A fost pierdută ulterior timp de 17 ani

Puțini știu cum a fost descoperită accidental cea mai mare peșteră din lume, care a fost pierdută ulterior timp de 17 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 15:38 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 15:41
Peștera Son Doong e strict protejată de autoritățile locale | Shutterstock

Cea mai mare peșteră din lume e Son Doong, din centrul Vietnamului. Dar aceasta e cunoscută de mai puțin de 20 de ani.

Peștera Son Doong e atât de mare, încât Marea Piramidă din Giza ar putea încăpea în ea fără probleme, scrie CBS News.

Puțini știu, însă, că peștera nu era cunoscută acum 20 de ani și că descoperirea ei a fost accidentală.

În plus, după ce a fost descoperită accidental, nu a mai fost găsită din nou timp de 17 ani.

Cum a fost descoperită accidental cea mai mare peșteră din lume

Cea mai mare peșteră din lume are o înălțime echivalentă cu 65 de etaje și o lățime de aproape 170 de metri. În ciuda dimensiunii sale impresionante, Son Doong a fost descoperită pentru prima dată abia în 1990 de Ho Khanh, un localnic vietnamez care a găsit intrarea în timp ce se adăpostea de o furtună.

În interior, a fost întâmpinat de întuneric și de o cădere abruptă de aproximativ 90 de metri. Așa că nu a explorat mai departe uriașa cavernă.

În anul 2000, speologi britanici i-au cerut lui Ho Khanh să le arate peștera. Dar au mai trecut 8 ani până când acesta a reușit să regăsească intrarea îngustă, pierdută în jungla fără poteci. Din acest motiv, Son Doong nu a fost explorată până în 2009.

Hang Son Doong se află într-un loc izolat, într-un parc național accesibil doar după o drumeție de o zi și jumătate prin junglă densă, unde nu există drumuri.

Pentru a ajunge la Son Doong, cei curioși trebuie să traverseze aproximativ 20 de râuri și teren dur.

În interiorul peșterii, un râu subteran continuă să modeleze spațiul. Produce și un vuiet constant care răsună în cavități. În zonele unde tavanul nu e prăbușit și nu pătrunde lumină naturală, întunericul e absolut.

Son Doong e protejată de autoritățile vietnameze. Accesul e strict limitat și doar aproximativ 1.000 de vizitatori sunt permiși anua. Echipele de filmare care ajung acolo trebuie să respecte reguli stricte de protecție a mediului.

Cât de mare e peștera Son Doong, de fapt

Peștera Son Doong are o lungime totală de aproape 9 kilometri, iar volumul său ajunge la 38.5 milioane de metri cubi, ceea ce o face cea mai mare peșteră naturală de pe planetă.

La acest volum, Hang Son Doong e de 5 ori mai mare decât Peștera Cerbilor din Malaezia, care era considerată anterior cea mai mare peșteră naturală, cu un volum de 9.5 milioane de metri cubi.

Totuși, ceea ce face ca Son Doong să fie cu adevărat specială și recunoscută la nivel mondial e lumea subterană unică și ascunsă din interiorul ei.

Aici se găsesc numeroase stalactite uriașe și complexe, unele dintre ele cu o înălțime de peste 80 de metri. În peșteră se găsesc și păduri tropicale primitive, propriul ecosistem, propriile fenomene meteorologice și un râu subteran misterios, pe care niciun explorator nu a reușit încă să îl parcurgă până la capăt.

Mulți vizitatori au recunoscut că peștera Hang Son Doong pare o lume complet diferită. Peștera adăpostește, de asemenea, un ecosistem impresionant, în cea mai mare galerie de peșteră din lume. Acest sistem vast și complex de peșteri a fost creat de un râu subteran și e plin de formațiuni generate de apa care se infiltrează din pădurea tropicală de deasupra.

