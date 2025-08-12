Cum ar arăta o iarnă nucleară, potrivit experților. Miliarde de oameni ar suferi timp de ani de zile

Experții au dezvăluit cum ar arăta o iarnă nucleară, fenomen în timpul căruia miliarde de oameni ar suferi timp de ani de zile.

O iarnă nucleară ar fi devastatoare pentru planetă | Shutterstock

În contextul tensiunilor politice actuale, experții au dezvăluit cum ar arăta o iarnă nucleară, un fenomen care ar schimba semnificativ întreaga lume.

Detaliile au fost dezvăluite de cercetători din Pennsylvania, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, un astfel de fenomen ar „cauza o pierdere enormă a vieții”.

Nu doar momentul impactului armelor nucleare ar produce victime, ci și efectele care ar urma.

Cum ar arăta o iarnă nucleară, potrivit experților

Experții au dezvăluit cum ar arăta o iarnă nucleară, un fenomen care ar duce la pierderea a miliarde de persoane. Potrivit cercetătorilor, pierderea atât de multor vieți va fi cauzată de efectele armelor nucleare asupra agriculturii, printre altele.

Într-o iarnă nucleară, porumbul, considerat cea mai importantă recoltă din lume, nu ar putea crește. Pentru că nu ar avea suficientă căldură sau lumină solară.

Ca urmare, supraviețuitorii devastării provocate de bombele nucleare ar fi nevoiți să facă față pierderii surselor de hrană. Foametea ar reprezenta un risc fantastic pentru ei. Armele nucleare eliberează cantități uriașe de energie sub formă de sulf, căldură și radiații.

Fumul provenit din incendiile declanșate de armele nucleare ar ajunge în atmosferă și bloca razele soarelui.

Întunericul rezultat ar duce la temperaturi de îngheț, distrugerea culturilor, foamete în masă și moarte. Acest fenomen e cunoscut drept iarna nucleară și experii au dezvăluit cum ar arăta un astfel de fenomen.

„Dacă vrem să supraviețuim, trebuie să fim pregătiți. Chiar și pentru consecințe de neimaginat”, a spus autorul studiului, Yuning Shi.

Lipsa hranei ar duce la miliarde de decese

Experții au descris iarna nucleară drept un risc real și „teribil de actual” din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Shi și colegii săi au prezis cum ar putea afecta diferite scenarii de iarnă nucleară producția globală de porumb. Aceasta e cea mai cultivată cereală din lume.

Această recoltă cu importanță globală este cultivată atât pentru alimentația umană, cât și pentru hrana animalelor, cu suprafețe imense dedicate producției.

Un război nuclear regional ar trimite aproximativ 5.5 milioane de tone de funingine în atmosferă. Ar putea reduce producția anuală globală de porumb cu 7%.

Însă un război global de mare amploare, cu 165 de milioane de tone de funingine injectate în atmosferă, ar putea provoca o scădere de 80% a producției anuale de porumb.

O reducere de 80% a producției globale de culturi ar avea consecințe catastrofale. Ar duce la o criză alimentară globală extinsă.

Din cauza deteriorării ecosistemelor locale și globale, oamenii vor trebui să se bazeze pe hrană cultivată pe terenuri proprii și pe loturi agricole locale pentru a supraviețui.

Ar putea fi nevoie, de asemenea, să se planteze „culturi de sezon rece”. Cum ar fi cartofii, dar nici atunci nu există garanția că aceste legume vor fi disponibile pentru întreaga populație.

„Cu cât războiul nuclear este mai sever, cu atât mai profundă va fi revenirea la forme primitive de producție, pe măsură ce ecosistemul agricol se degradează,” susțin experții.