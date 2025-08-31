Antena Căutare
Home News Inedit Cum să folosești aspiratorul corect. Experții au dezvăluit lucrurile pe care nu trebuie să le aspiri niciodată

Cum să folosești aspiratorul corect. Experții au dezvăluit lucrurile pe care nu trebuie să le aspiri niciodată

Experții au dezvăluit cum să folosești aspiratorul corect și ce lucruri nu trebuie să aspiri niciodată, pentru a nu-ți strica dispozitivul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 09:00 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 17:54
Multe persoane nu folosesc aspiratorul corect | Shutterstock

Te-ai întrebat cum să folosești aspiratorul corect? Unele lucruri nu trebuie să fie aspirate vreodată, susțin experții, deși poate să pară o soluție eficientă.

Utilizarea aspiratorului poate să economisească timp, dar, uneori, e mai bine să folosești o mătură, scrie Daily Mail.

Multe persoane fac aceste greșeli atunci când vine vorba de aspirat, fără să își dea seama.

Dar evitarea lor poate crește longevitatea aspiratorului.

Articolul continuă după reclamă

Cum să folosești aspiratorul corect

Experții au dezvăluit cum să folosești aspiratorul corect, cu mici schimbări care pot avea un impact semnificativ. Greșelile făcute atunci când aspiri anumite lichide sau resturi din casă îți pot strica dispozitivul fără să îți dai seama.

„Dacă aspiratorul tău scoate un zgomot forțat, ciudat și nu mai aspira la fel de bine, s-ar putea să fie blocat pentru că ai aspirat ceva ce nu ar fi trebuit,” au spus experții din cadrul Which? „Un aspirat mai slab și filtrele înfundate sunt printre cele mai frecvente probleme raportate de cei care folosesc aspiratoare.”

Citește și: Obiectul din buzunarul tău care are cele mai multe bacterii ce pot duce la boli grave. Ce au dezvăluit specialiștii

Aspiratoarele nu sunt ieftine de înlocuit, dar întreținerea regulată poate ajuta longevitatea acestor electrocasnice.

Unele scurgeri sau resturi din casă, oricât de tentant ar fi să le aspiri, pot să îți distrugă dispozitivul. Așa că experții recomandă să nu le aspiri niciodată.

Iată ce lucruri nu trebuie să aspiri vreodată, potrivit experților

Cenușă și rumeguș

Cum toamna se apropie, e posibil să ai de-a face cu cenușă prin casă, dacă ai sobă să faci focul. Chiar dacă e tentant să scapi de ea cu ajutorul aspiratorului, experții sfătuiesc să nu faci acest lucru.

Cel mai probabil, cenușa îți va bloca filtrele aspiratorului și va reduce puterea de aspirație, spun experții. La fel se întâmplă și cu rumegușul sau nisipul rezultat din lucrările de construcții.

Nici măturarea nu e ideală, deoarece poate ridica particule iritante în aer. În schimb, specialiștii recomandă să umezești ușor cenușa cu puțină apă, apoi să o aduni cu fărașul și peria.

Sticla spartă

„Dacă ai spart un pahar, poate fi foarte tentant să aspiri suprafețele din jur ca să fii sigur că aduni toate cioburile mici care îți pot tăia mâinile, picioarele sau lăbuțele animalelor de companie,”scrie pe blogul Which?.

Citește și: Partea din mașină care e plină de microbi. Experții avertizează că cei mai mulți șoferi nu știu riscul real

Totuși, aspirarea sticlei îți va deteriora cel mai probabil aparatul. Cioburile minuscule se pot înțepeni în furtun sau chiar în motor.

În schimb, oamenii ar trebui să strângă cioburile mari cu mătura, apoi să tamponeze suprafața cu prosoape de bucătărie umezite pentru a aduna fragmentele rămase.

Pământ și resturi de plante

Oricine are covoare deschise la culoare știe cât de enervant e să vezi pământ pe ele. Dar nu ar trebui să folosești aspiratorul în acest caz, spun experții,. Forța și greutatea aspiratorului vor împinge murdăria mai adânc în fibrele covorului. Iar resturile de plante pot bloca ușor aparatul, mai ales dacă sunt umede.

Lichide

Aspirarea lichidelor este un risc de siguranță și poate duce la un scurtcircuit electric.

Orice material umed poate, de asemenea, să înfunde tubul și să blocheze filtrul. În schimb, pentru lichide trebuie folosite prosoape de bucătărie, o cârpă sau un mop.

Cazul inedit al unui râu carea devint alb ca laptele peste noapte. Descoperirea neașteptată a localnicilor a alertat aut... Incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale. Cum au fost afectate, susțin experții...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Observatornews.ro Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat. Ce au descoperit arheologii în Israel
Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat. Ce au descoperit arheologii în Israel
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale. Cum au fost afectate, susțin experții
Incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale. Cum au fost afectate, susțin experții
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Temperaturi de peste 30 de grade în septembrie
Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Temperaturi de peste 30 de grade... Gandul
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x