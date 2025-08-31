Cum să folosești aspiratorul corect. Experții au dezvăluit lucrurile pe care nu trebuie să le aspiri niciodată

Experții au dezvăluit cum să folosești aspiratorul corect și ce lucruri nu trebuie să aspiri niciodată, pentru a nu-ți strica dispozitivul.

Te-ai întrebat cum să folosești aspiratorul corect? Unele lucruri nu trebuie să fie aspirate vreodată, susțin experții, deși poate să pară o soluție eficientă.

Utilizarea aspiratorului poate să economisească timp, dar, uneori, e mai bine să folosești o mătură, scrie Daily Mail.

Multe persoane fac aceste greșeli atunci când vine vorba de aspirat, fără să își dea seama.

Dar evitarea lor poate crește longevitatea aspiratorului.

Cum să folosești aspiratorul corect

Experții au dezvăluit cum să folosești aspiratorul corect, cu mici schimbări care pot avea un impact semnificativ. Greșelile făcute atunci când aspiri anumite lichide sau resturi din casă îți pot strica dispozitivul fără să îți dai seama.

„Dacă aspiratorul tău scoate un zgomot forțat, ciudat și nu mai aspira la fel de bine, s-ar putea să fie blocat pentru că ai aspirat ceva ce nu ar fi trebuit,” au spus experții din cadrul Which? „Un aspirat mai slab și filtrele înfundate sunt printre cele mai frecvente probleme raportate de cei care folosesc aspiratoare.”

Aspiratoarele nu sunt ieftine de înlocuit, dar întreținerea regulată poate ajuta longevitatea acestor electrocasnice.

Unele scurgeri sau resturi din casă, oricât de tentant ar fi să le aspiri, pot să îți distrugă dispozitivul. Așa că experții recomandă să nu le aspiri niciodată.

Iată ce lucruri nu trebuie să aspiri vreodată, potrivit experților

Cenușă și rumeguș

Cum toamna se apropie, e posibil să ai de-a face cu cenușă prin casă, dacă ai sobă să faci focul. Chiar dacă e tentant să scapi de ea cu ajutorul aspiratorului, experții sfătuiesc să nu faci acest lucru.

Cel mai probabil, cenușa îți va bloca filtrele aspiratorului și va reduce puterea de aspirație, spun experții. La fel se întâmplă și cu rumegușul sau nisipul rezultat din lucrările de construcții.

Nici măturarea nu e ideală, deoarece poate ridica particule iritante în aer. În schimb, specialiștii recomandă să umezești ușor cenușa cu puțină apă, apoi să o aduni cu fărașul și peria.

Sticla spartă

„Dacă ai spart un pahar, poate fi foarte tentant să aspiri suprafețele din jur ca să fii sigur că aduni toate cioburile mici care îți pot tăia mâinile, picioarele sau lăbuțele animalelor de companie,”scrie pe blogul Which?.

Totuși, aspirarea sticlei îți va deteriora cel mai probabil aparatul. Cioburile minuscule se pot înțepeni în furtun sau chiar în motor.

În schimb, oamenii ar trebui să strângă cioburile mari cu mătura, apoi să tamponeze suprafața cu prosoape de bucătărie umezite pentru a aduna fragmentele rămase.

Pământ și resturi de plante

Oricine are covoare deschise la culoare știe cât de enervant e să vezi pământ pe ele. Dar nu ar trebui să folosești aspiratorul în acest caz, spun experții,. Forța și greutatea aspiratorului vor împinge murdăria mai adânc în fibrele covorului. Iar resturile de plante pot bloca ușor aparatul, mai ales dacă sunt umede.

Lichide

Aspirarea lichidelor este un risc de siguranță și poate duce la un scurtcircuit electric.

Orice material umed poate, de asemenea, să înfunde tubul și să blocheze filtrul. În schimb, pentru lichide trebuie folosite prosoape de bucătărie, o cârpă sau un mop.