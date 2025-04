Cum se curăță ușor ouăle fierte. Trucul folosit de bucătari pentru a le decoji rapid

Un bucătar a împărtășit metoda prin care reușește să curețe ușor ouăle fierte, de fiecare dată. Totul are pornește de la modul în care le răcești. Care este trucul inedit care te poate scapă de chinul de la masa de Paște.

Cât de frustrant este atunci când vrei să cureți un ou fiert și fie nu se decojește, fie se rupe prea mult albuș? Un bucătar susține că a găsit metoda perfectă pentru a scăpa de toate aceste probleme, cu care nu dă greș niciodată. Christopher Kimball, unul dintre fondatorii America's Test Kitchen și Cook's Country, a publicat un videoclip pe TikTok, în care a afirmat că „toți am decojit ouăle incorect până acum”.

Cum se curăță ușor ouăle fierte. Trucul pe care trebuie să îl știe toată lumea

El a dezvăluit că în ciuda experienței sale culinare vaste, Chef Christopher a descoperit acest truc de coji ușor ouăle fierte în timpul unei călătorii în Franța și i s-a părut revoluționară. El a declarat „Toată lumea se înșeală în legătură cu decojirea ouălor fierte tari. Am descoperit în timp ce eram la Paris, acum câteva săptămâni, că nu are de-a face cu metoda de gătire și totul are legătură cu modul în care le răcești”.

Prin metoda sa nu numai că garantează un gălbenuș „perfect”, dar asigură și că coaja se va desprinde fără efort. Secretul este să fierbeți oul timp de mai puțin de zece minute și apoi să îi dați timp să se răcească.

Chef-ul a făcut și o demonstrație în care începe prin a pune trei ouă într-o oală cu apă clocotită, cronometrând fierberea ouălor timp de aproape nouă minute, relatează express.co.uk. Explicând procesul, el a adăugat: „Au trecut opt minute și patruzeci de secunde și asta doar pentru că vrem un gălbenușul lichid”.

Ulterior, pentru a curăța ușor ouăle fierte, acestea se pun în apă cu gheață timp de 3 minute. În această perioadă, „interiorul oului să se micșoreze, să se desprindă de coajă”, a explicat bucătarul.

„Asta a fost, în cele din urmă, secretul este să le fierbi timp de 8 minute și 40 de secunde și apoi să le pui în gheață timp de trei minute. Și fiecare ou, nu 80 la sută, nu 90 la sută, fiecare ou va fi ușor de decojit”, a mai adăugat acesta.