Mireasa. Capriciile Iubirii și Mireasa. Direct din culise cu Raluca Preda și Andreea Frățilă, sezoane noi din 12 și 13 ianuarie

Începând cu 12 ianuarie, aftershow-ul Mireasa. Capriciile iubirii, prezentat de Raluca Preda și difuzat de luni până vineri, de la ora 19:00, pe Antena Stars, intră într-o etapă complet nouă, marcată de emoții intense și momente surprinzătoare.

Emisiunea continuă să fie spațiul în care poveștile din Casa Mireasa sunt analizate în profunzime, aducând în atenția telespectatorilor trăiri autentice, conflicte nespuse și legături care se construiesc sau se destramă sub presiunea realității.

Mireasa. Capriciile Iubirii și Mireasa. Direct din culise cu Raluca Preda și Andreea Frățilă vin cu sezoane noi, pe Antena Stars și AntenaPLAY, începând cu 12 și 13 ianuarie

Zi de zi, publicul este invitat să descopere dinamica dintre concurenți, dincolo de ceea ce se vede în competiție. Noul sezon, Mireasa: Meciul Iubirii, ridică miza la un alt nivel. Temele devin mai îndrăznețe, intervențiile concurenților mai directe, iar reacțiile, mai sincere ca niciodată. Sub coordonarea Ralucăi Preda, aftershow-ul dezvăluie culisele reality show-ului Mireasa, acolo unde emoțiile nu se opresc niciodată, iar adevărul iese la suprafață.

„Pe 12 ianuarie începem un nou sezon Mireasa. Capriciile Iubirii, iar nerăbdarea mea este la fel de mare ca la primul sezon. Abia aștept să-mi revăd colegii, să cunosc noii concurenți și să descoperim împreună poveștile lor de viață, pas cu pas. Mireasa: Meciul Iubirii aduce emoție, curaj și întâlniri care pot schimba destine, iar marea întrebare rămâne: cine cu cine va face match? Le dau întâlnire telespectatorilor de luni până vineri, de la ora 19:00, pe Antena Stars. Va fi un sezon intens, plin de surprize și momente care merită trăite împreună.”, spune gazda emisiunii.

Începând din 13 ianuarie, Andreea Frățilă revine pe micile ecrane cu un nou sezon al emisiunii Mireasa. Direct din culise, o incursiune exclusivă în universul nevăzut al celui mai urmărit reality show matrimonial. Difuzată de luni până vineri, între orele 12:30 și 13:30, pe Antena Stars, emisiunea le oferă telespectatorilor o experiență autentică, plină de emoții reale și momente surprinzătoare, continuând firesc povestea fenomenului Mireasa.

Fiecare ediție deschide ușa către culisele competiției, acolo unde sentimentele se manifestă fără filtre, relațiile se conturează sub presiunea momentului, iar adevăratele trăiri ies la suprafață, dincolo de lumina reflectoarelor. De asemenea, Andreea Frățilă spune: „Mireasa. Direct din culise începe din nou, iar sezonul acesta, Meciul Iubirii, mă prinde la marginea terenului, acolo unde emoțiile se văd cel mai bine. Din rolul meu de gazdă, voi fi aproape de concurenți, de primele pase ale iubirii, de ezitări, de curaj și de momentele în care inima decide să meargă mai departe. Abia aștept să cunosc povești de dragoste care se construiesc frumos, pas cu pas, pentru că în iubire, ca și în orice meci important, contează să joci cu sufletul deschis până la final.”