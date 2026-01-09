Sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii se vede începând de luni, 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Antena Căutare
Mireasa vine cu o nouă provocare, dar și o lecție de curaj, noul sezon aflându-se sub influența numărului 13, care, în numerologie, înseamnă echilibru și transformare.

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 12:48
În anul în care toți ochii se îndreaptă către lumea fotbalului, emisiunea transformă spiritul competiției într-o metaforă a celui mai pur sentiment, dragostea.

Meciul Iubirii se va vedea începând de luni, 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, iar noii concurenți sunt pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii va fi difuzat începând de pe 12 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

