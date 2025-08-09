Cum trebuie să speli șosetele corect. Experții au dezvăluit greșeala pe care o fac mulți după ce le scot din mașina de spălat

Experții au dezvăluit cum trebuie să speli șosetele corect și ce trebuie să faci după ce le scoți din mașina de spălat.

Șosetele trebuie să fie spălate la o anumită temperatură, pentru a fi curățate corect | Shutterstock

Te-ai întrebat cum trebuie să speli corect șosetele? Se pare că mulți nu o fac corect, cel puțin potrivit experților.

Mai mult, cei care nu le spală corect se expun la un risc surprinzător, scrie Daily Mail.

Dr. Primrose Freestone, microbiolog din cadrul Universității din Leicester, avertizează că tălpile noastre sunt „o pădure tropicală în miniatură, plină de bacterii și ciuperci”.

Freestone a dezvăluit și metoda optimă pentru a curăța șosetele astfel încât microbiomul de pe tălpi să nu fie afectat.

Cum trebuie să speli șosetele corect

Dacă te-ai întrebat cum trebuie să speli șosetele corect, există câteva sfaturi de care trebuie să ții cont. Potrivit dr. Freestone, trebuie să folosești apă „cu o temperatură minimă de 60 de grade Celsius și un detergent bazat pe enzime”.

„Enzimele extra bacteriile din țesătura șosetelor și temperatura ridicată le ucide, plus ciupercile care s-au adaptat la temperatura tălpilor umane,” a continuat dr. Freestone.

Mai mult, dr. Freestone sfătuiește oamenii să calce șosetele după ce a fost spălate, pentru ca temperatura ridicată să ucidă toate bacteriile. Mai ales dacă apa din mașina de spălat nu atinge temperatura ideală.

„Dacă mașina ta de spălat nu ajunge la 60 de grade Celsius, atunci un fier de călcat e necesar,” a continuat experta. „Mai ales dacă folosești funcția cu aburi.”

„Aceasta ajuta căldura fierului de călcat să penetreze mai adânc șosetele, ceea ce poate ucide orice bacterie, virus sau ciupercă,” a continuat dr. Freestone, ce a dezvăluit cum trebuie să speli șosetele corect.

Tălpile sunt unele dintre cele mai „murdare” părți ale corpului. Potrivit studiilor, tălpile umane pot avea 10 - 100 de milioane de celule microbiale pe fiecare centimetru de piele.

Acest lucru se întâmplă pentru că tălpile noastre oferă un mediu perfect pentru bacterii, călduros, întunecat și umed. Picioarele au numeroase glande sudoripare, care ajută la crearea acestui mediu.

Șosetele trebuie să fie igienizate corespunzător

Din acest motiv, șosetele trebuie să fie igienizate corespunzător, pentru a nu propaga aceste bacterii și ciuperci. Șosetele se comportă precum „un burete microbial” pentru bacterii și ciuperci din pământ, apă, blana animalelor și praf.

Potrivit unui studiu, pe șosete se găsesc cele mai multe bacterii și ciuperci din toată categorie de îmbrăcăminte, după ce au fost purtate doar 12 ore.

După ce șosetele au strâns aceste bacterii,, organismele ajung în mediul de pe tălpi, unde se pot propaga rapid.

„Pe tălpi se pot găsi până la 1000 de specii diferite de bacterii și ciuperci. Multe dintre ele se hrănesc cu transpirația de pe picioare. Și prin această metabolizare, avem un miros neplăcut la nivelul tălpilor, șosetelor și pantofilor,” a declarat dr. Freestone.

Aceste bacterii pot fi periculoase, precum Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma și Cryptococcus. În unele cazuri, infecțiile cu aceste bacterii pot duce la probleme de sănătate importante.

„Poți transmite infecțiile prin șosetele murdare,” a continuat dr. Freestone.