Antena Căutare
Home News Inedit Cum trebuie să speli șosetele corect. Experții au dezvăluit greșeala pe care o fac mulți după ce le scot din mașina de spălat

Cum trebuie să speli șosetele corect. Experții au dezvăluit greșeala pe care o fac mulți după ce le scot din mașina de spălat

Experții au dezvăluit cum trebuie să speli șosetele corect și ce trebuie să faci după ce le scoți din mașina de spălat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 August 2025, 09:00 | Actualizat Luni, 04 August 2025, 16:53
Șosetele trebuie să fie spălate la o anumită temperatură, pentru a fi curățate corect | Shutterstock

Te-ai întrebat cum trebuie să speli corect șosetele? Se pare că mulți nu o fac corect, cel puțin potrivit experților.

Mai mult, cei care nu le spală corect se expun la un risc surprinzător, scrie Daily Mail.

Dr. Primrose Freestone, microbiolog din cadrul Universității din Leicester, avertizează că tălpile noastre sunt „o pădure tropicală în miniatură, plină de bacterii și ciuperci”.

Freestone a dezvăluit și metoda optimă pentru a curăța șosetele astfel încât microbiomul de pe tălpi să nu fie afectat.

Articolul continuă după reclamă

Cum trebuie să speli șosetele corect

Dacă te-ai întrebat cum trebuie să speli șosetele corect, există câteva sfaturi de care trebuie să ții cont. Potrivit dr. Freestone, trebuie să folosești apă „cu o temperatură minimă de 60 de grade Celsius și un detergent bazat pe enzime”.

„Enzimele extra bacteriile din țesătura șosetelor și temperatura ridicată le ucide, plus ciupercile care s-au adaptat la temperatura tălpilor umane,” a continuat dr. Freestone.

Citește și: Ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme. Puțini știu ce schimbare are loc

Mai mult, dr. Freestone sfătuiește oamenii să calce șosetele după ce a fost spălate, pentru ca temperatura ridicată să ucidă toate bacteriile. Mai ales dacă apa din mașina de spălat nu atinge temperatura ideală.

„Dacă mașina ta de spălat nu ajunge la 60 de grade Celsius, atunci un fier de călcat e necesar,” a continuat experta. „Mai ales dacă folosești funcția cu aburi.”

„Aceasta ajuta căldura fierului de călcat să penetreze mai adânc șosetele, ceea ce poate ucide orice bacterie, virus sau ciupercă,” a continuat dr. Freestone, ce a dezvăluit cum trebuie să speli șosetele corect.

Tălpile sunt unele dintre cele mai „murdare” părți ale corpului. Potrivit studiilor, tălpile umane pot avea 10 - 100 de milioane de celule microbiale pe fiecare centimetru de piele.

Acest lucru se întâmplă pentru că tălpile noastre oferă un mediu perfect pentru bacterii, călduros, întunecat și umed. Picioarele au numeroase glande sudoripare, care ajută la crearea acestui mediu.

Șosetele trebuie să fie igienizate corespunzător

Din acest motiv, șosetele trebuie să fie igienizate corespunzător, pentru a nu propaga aceste bacterii și ciuperci. Șosetele se comportă precum „un burete microbial” pentru bacterii și ciuperci din pământ, apă, blana animalelor și praf.

Potrivit unui studiu, pe șosete se găsesc cele mai multe bacterii și ciuperci din toată categorie de îmbrăcăminte, după ce au fost purtate doar 12 ore.

După ce șosetele au strâns aceste bacterii,, organismele ajung în mediul de pe tălpi, unde se pot propaga rapid.

Citește și: Simțul ascuns din corpul uman. Ce organe comunică între ele fără să ne dăm seama

„Pe tălpi se pot găsi până la 1000 de specii diferite de bacterii și ciuperci. Multe dintre ele se hrănesc cu transpirația de pe picioare. Și prin această metabolizare, avem un miros neplăcut la nivelul tălpilor, șosetelor și pantofilor,” a declarat dr. Freestone.

Aceste bacterii pot fi periculoase, precum Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma și Cryptococcus. În unele cazuri, infecțiile cu aceste bacterii pot duce la probleme de sănătate importante.

„Poți transmite infecțiile prin șosetele murdare,” a continuat dr. Freestone.

Ea are 1,62 cm, el are 1,20 cm, dar diferența de înălțime nu i-a oprit din a forma un cuplu. Ce spun despre căsnicia lor... Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți. La ce risc te expui când intri în apă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei! Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei!
Observatornews.ro Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții. Cum e posibil
Cartofii ar fi evoluat din roșii, susțin experții. Cum e posibil
Ce înseamnă dacă transpiri în exces
Ce înseamnă dacă transpiri în exces Catine.ro
Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți. La ce risc te expui când intri în apă
Microbii ascunși din piscine, dezvăluiți de experți. La ce risc te expui când intri în apă
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Incursiunea Ucrainei în Rusia, un „Kursk” modern: pierderi mari, fără câștiguri strategice importante
Incursiunea Ucrainei în Rusia, un „Kursk” modern: pierderi mari, fără câștiguri strategice importante Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o barcă de lux
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 august 2025. Peștii retrăiesc trecutul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 august 2025. Peștii retrăiesc trecutul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor Kudika
Reguli noi pentru șoferi: permis suspendat dacă nu plătești amenda în termen de 90 de zile
Reguli noi pentru șoferi: permis suspendat dacă nu plătești amenda în termen de 90 de zile Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de... CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x