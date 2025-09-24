NASA a dezvăluit noii astronauți. Unul dintre ei va fi prima persoană care va ajunge pe Marte

NASA a dezvăluit noii astronauți, ce vor lua parte la viitoarele misiuni ale agenției spațiale, inclusiv cea destinată sosirii pe Marte.

NASA a dezvăluit noii astronauți și unul dintre ei va ajunge să fie prima persoană care va păși pe planeta Marte.

Din noua clasă de astronauți, cea de-a 24-a a NASA, fac parte 4 bărbați și 6 femei, scrie Daily Mail.

E prima nouă clasă de astronauți a agenției din anul 2021.

Printre noii recruți se numără cercetători, piloți, ingineri și chiar și o fostă membră a echipei naționale de rugby a SUA.

NASA a dezvăluit noii astronauți

NASA a dezvăluit noii astronauți, care au fost aleși dintre peste 8.000 de candidați. Înainte să ajungă în spațiu, trebuie să treacă prin 2 ani de antrenament intens.

Cei care vor trece prin faza de pregătire vor deveni eligibili pentru a participa la misiuni din cadrul programului NASA de zboruri spațiale cu echipaj uman.

Acești astronauți vor absolvi antrenamentul prea târziu pentru a se alătura primelor misiuni Artemis pe Lună. Dar ar putea fi primii astronauți care să pășească pe planeta Marte.

Noi astronauți au fost anunțați în cadrul unei ceremonii la Johnson Space Center al NASA.

„Cei 10 bărbați și femei care stau aici astăzi întruchipează adevărul că, în America, indiferent de unde pornești, nu există limită pentru ceea ce poate realiza un visător. Chiar și să ajungă în spațiu,” a declarat Sean Duffy, administratorul agenției spațiale. „Împreună, vom deschide Epoca de Aur a explorării.”

Printre cei 10 recruți aleși se numără Ben Bailey, în vârstă de 38 de ani, e membru al armatei și pilot cu experiență. Bailey e ofițer superior de aviație în Armata SUA și pilot de teste cu peste 2.000 de ore de zbor pe 30 de tipuri diferite de aeronave.

Din aceeași clasă face parte și drr. Lauren Edgar, în vârstă de 40 de ani. Edgar e geolog cu aproape 2 decenii de experiență în explorarea spațială și cercetare științifică. A petrecut 17 ani în cadrul programelor de explorare a planetei Marte, ca parte a Mars Science Laboratory. A și ajutat la instruirea astronauților NASA.

Adam Fuhrmann e maior în Forțele Aeriene ale SUA. În vârstă de 35 de ani, are peste 2.100 de ore de zbor, inclusiv 400 de ore de luptă. După ce a absolvit MIT cu o diplomă în inginerie aerospațială și științe politice, a urmat U.S. Air Force Test Pilot School și a obținut un master în inginerie a testelor de zbor.

NASA a dezvăluit noii astronauți, printre care se numără și Cameron Jones. În vârstă de 35 de ani, e și el pilot de teste în Forțele Aeriene SUA, cu experiență pe peste 30 de tipuri de aeronave.

Noua clasă de astronauți include experți în diferite domenii

Din noua clasă de astronauți NASA face parte și Yuri Kubo, 40 de ani. Kubo e inginer electric și de calculatoare, cu peste 1 deceniu de experiență în lansări comerciale de rachete. La începutul carierei a fost stagiar la Johnson Space Center al NASA. A lucrat și pentru nava Orion, ISS și Programul Shuttle.

Rebecca „Becky” Lawler, de 38 de ani, e fost locotenent-comandor în Marina SUA și pilot de teste. Are licență în inginerie mecanică de la U.S. Naval Academy și un master în inginerie a sistemelor spațiale de la Johns Hopkins University.

Anna Menon, în vârstă de 39 de ani, e singura dintre noii astronauți NASA care a zburat deja în spațiu. În 2024, a fost specialist de misiune și ofițer medical la bordul misiunii Polaris Dawn a SpaceX. Aceasta a fost prima ieșire în spațiu comercială. Ea și echipa ei au doborât recordul pentru cea mai mare altitudine atinsă vreodată de oameni, 1.408 km.

Dr. Imelda Muller, în vârstă de 34 de ani, e fost locotenent în Marina SUA, unde a servit ca medic subacvatic. A condus departamentul medical și comisia pentru etică, supervizând cercetările cu risc ridicat pentru scafandri de adâncime, folosiți adesea ca analogi pentru astronauți. În paralel, a fost triatlet de elită și membră a echipei All–Navy Triathlon în 2022.

Din noua clasă fac parte și Erin „LOFT” Overcash, de 34 de ani, pilot și jucătoare de rugby, membră a echipei naționale a SUA.

Are licență în inginerie aerospațială de la University of Colorado, Boulder și un master în bioastronautică de la aceeași universitate.

Katherine Spies, de 43 de ani, e pilot de elicopter de atac AH–1 și pilot de teste în Corpul Pușcașilor Marini, cu peste 2.000 de ore de zbor. Spies are o licență în inginerie chimică de la University of Southern California, un master în inginerie de proiectare de la Harvard University și a absolvit U.S. Naval Test Pilot School.