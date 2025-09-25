Antena Căutare
Ce se va întâmplă după ce NASA va prăbuși Stația Spațială Internațională. Momentul istoric va avea loc în curând

Te-ai întrebat vreodată ce se va întâmpla după ce NASA va prăbuși Stația Spațială Internațională? Agenția spațială deja are un plan pus la punct.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 16:03
Stația Spațială Internațională va fi distrusă în curând | Shutterstock

NASA va prăbuși Stația Spațială Internațională în curând, un eveniment istoric care ar putea schimba explorarea spațială.

Din noiembrie 2000, NASA și partenerii internaționali au menținut o prezență umană continuă în orrbita joasă a Pământului, datorită Stației Spațiale Internaționale, scrie Science Alert.

Dar această tradiție se va încheia în curând, atunci când Stația va fi scoasă de pe orbită oficial.

Stația e considerată unul dintre cele mai ambițioase - și de succes - proiecte din istoria umanității.

Ce se va întâmplă după ce NASA va prăbuși Stația Spațială Internațională

În 2030, Stația Spațială Internațională (ISS) va fi scoasă de pe orbită, după ce NASA va prăbuși oficial construcția. Stația va fi dirijată către o zonă izolată din Oceanul Pacific, pentru a minimiza impactul asupra planetei.

De la lansarea primelor module ale Stației Spațiale Internaționale, în 1998, aceasta a găzduit realizări importante de cercetare în domenii ce includ biotehnologia, astronomia și astrofizica, științele Pământului, combustia și multe altele.

Astronauții care au efectuat cercetări la bordul stației și experimentele desfășurate pe exteriorul acesteia au generat numeroase cercetări în reviste științifice.

Unele dintre acestea au avansat înțelegerea fenomenelor de fulger. Au dus la îmbunătățiri în procesele de cristalizare ale unor medicamente esențiale în lupta împotriva cancerului. Au detaliat cum se pot cultiva retine artificiale în spațiu. Au explorat procesarea fibrelor optice ultrapure și au explicat cum poate fi secvențiat ADN în orbită.

În total, au fost realizate peste 4.000 de experimente la bordul ISS. Acestea au dus la mai mult de 4.400 de lucrări științifice dedicate progresului și îmbunătățirii vieții pe Pământ.

Dar NASA va prăbuși oficial Stația Spațială Internațională în 2030. Cu retragerea stației, NASA și partenerii săi internaționali nu renunță la avanpostul lor din orbita joasă a Pământului.

În schimb, caută alternative pentru a continua utilizarea acestei zone pe post de laborator unic de cercetare.Și pentru a extinde prezența umană continuă la circa 402 de kilometri deasupra Pământului.

NASA vrea să dezvolte stații spațiale comerciale

În decembrie 2021, NASA a anunțat 3 burse pentru a sprijini dezvoltarea unor stații spațiale comerciale. Acestea vor fi deținute privat și operate comercial, în orbita joasă a Pământului.

NASA trimite provizii la ISS cu ajutorul partenerilor comerciali de mai mulți ani. Recent, agenția a început proiecte similare cu SpaceX și Boeing pentru transportul echipajelor la bordul navelor Dragon și Starliner.

Pe baza succesului acestor programe, NASA a investit peste 400 de milioane de dolari pentru a stimula dezvoltarea stațiilor spațiale comerciale, cu speranța de a le lansa și activa înainte de retragerea ISS.

În septembrie 2025, NASA a dezvăluit un anunț pentru propuneri de parteneriat în Faza 2 pentru stațiile spațiale comerciale. Companiile selectate vor primi finanțare pentru a sprijini revizuirile de design și pentru a demonstra că stațiile sunt capabile să găzduiască 4 oameni în orbită timp de cel puțin 30 de zile.

NASA va trece apoi la acceptarea oficială a designului și la certificare, pentru a se asigura că aceste stații îndeplinesc cerințele stricte de siguranță. Acest proces va permite NASA să achiziționeze misiuni și alte servicii la bordul acestor stații pe o bază comercială. Similar modului în care NASA asigură astăzi transportul de marfă și echipaje către ISS.

