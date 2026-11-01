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De ce apar stoluri uriașe de păsări negre toamna. Specialiștii explică fenomenul care îi surprinde pe oameni

Stolurile uriașe de păsări negre care apar toamna pe cer îi surprind pe mulți oameni. Specialiștii explică de ce se adună păsările în număr atât de mare și ce înseamnă acest fenomen.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 11:35 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 11:36
De ce apar stoluri uriașe de păsări negre toamna | Profimediaimages.ro
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În fiecare toamnă, tot mai mulți oameni observă stoluri uriașe de păsări negre care se deplasează pe cer, uneori în formații spectaculoase. Fenomenul poate părea neobișnuit, însă are explicații naturale.

Specialiștii spun că păsările se adună în grupuri mari pentru a se pregăti de sezonul rece, pentru a găsi hrană și pentru a se proteja de prădători. Află din rândurile de mai jos de ce apar aceste stoluri impresionante și ce specii de păsări pot fi observate în această perioadă.

De ce apar stoluri uriașe de păsări negre toamna. Explicația specialiștilor pentru fenomenul care îi surprinde pe oameni

Imediat ce toamna își intră în drepturi și temperaturile scad, tot mai multe persoane observă stoluri uriașe de păsări negre care se adună în copaci, pe câmpuri sau pe cer. Uneori, acestea se deplasează în grupuri atât de mari încât pot acoperi porțiuni întregi de cer. Deși imaginea poate părea neobișnuită, fenomenul are o explicație naturală. Păsările se pregătesc pentru sezonul rece, caută hrană și încearcă să se protejeze de prădători.

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Potrivit specialiștilor, toamna este perioada în care mai multe specii de păsări încep să se adune în stoluri mari. Printre acestea se numără mierlele, graurii, ciorile și alte specii de păsări negre. Unele se pregătesc să migreze spre zone mai calde, în timp ce altele rămân în apropierea locurilor în care găsesc hrană, scrie marthastewart.com.

De ce se adună păsările negre în stoluri atât de mari toamna

Potrivit specialiștilor, unul dintre principalele motive pentru care păsările negre se adună în stoluri atât de mari toamna este instinctul. Pe măsură ce temperaturile scad, ele își schimbă comportamentul și încep să se deplaseze în grupuri. Acest lucru le ajută să găsească mai ușor hrana și să observe mai repede eventualele pericole.

Robert Mulvihill, ornitolog la National Aviary, explică faptul că mai multe specii de păsări, printre care ciorile, graurii și mierlele, migrează în timpul zilei și se deplasează în stoluri.

Începând de la sfârșitul verii și până în luna octombrie, aceste grupuri devin tot mai mari. Uneori, stolurile pot avea zeci sau sute de păsări. În anumite situații, numărul lor poate ajunge chiar la câteva mii.

De asemenea, nu toate păsările dintr-un stol aparțin aceleiași specii. Graurii, de exemplu, se pot alătura altor păsări negre și pot forma grupuri foarte mari, mai scrie marthastewart.com.

Stolurile mari le ajută să găsească hrană și să se protejeze

Un alt motiv pentru care păsările se adună în grupuri este siguranța. Atunci când sunt mai multe, au șanse mai mari să observe un prădător și să reacționeze la timp.

În plus, căutarea hranei devine mai ușoară. Păsările pot găsi împreună surse de hrană, cum ar fi semințe, fructe și nuci. Acestea sunt importante mai ales în perioada în care trebuie să își pregătească organismul pentru iarnă sau pentru migrație.

Mark Faherty, specialist în cadrul Mass Audubon, explică faptul că stolurile pot oferi protecție împotriva prădătorilor și pot ajuta păsările să găsească mai ușor resursele de care au nevoie.

Totuși, specialiștii spun că nu există o singură explicație pentru acest comportament. Studiile au arătat rezultate diferite în ceea ce privește avantajele pe care le oferă deplasarea în grupuri.

De asemenea, stolurile uriașe pot fi un semn că păsările se pregătesc de migrație.

Sunt periculoase stolurile uriașe de păsări negre?

Deși pot face zgomot și pot lăsa multă mizerie în locurile în care se adună, stolurile mari de păsări nu reprezintă, în mod obișnuit, un pericol pentru oameni.

Problemele pot apărea mai ales în orașe, unde păsările aleg să înnopteze în copaci aflați deasupra trotuarelor, parcărilor sau clădirilor. În aceste situații, excrementele pot deveni neplăcute pentru locuitori.

Cu toate acestea, specialiștii recomandă ca fenomenul să fie privit și din perspectiva naturii. Adunarea păsărilor în stoluri mari este un comportament firesc, legat de schimbarea anotimpurilor, mai scrie marthastewart.com.

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