Numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă. Câte cești poți bea, potrivit experților

Experții au dezvăluit numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă, ce se schimbă în funcție de perioada din viață.

Pentru mulți oameni, cafeaua e o parte esențială a rutinei de dimineață, fiind folosită pentru a îmbunătăți concentrarea, a crește nivelul de energie și a combate oboseala acumulată.

Însă experții cred din ce în ce mai mult că această băutură face mult mai mult decât să ne trezească, scrie Daily Mail.

Studiile sugerează că are beneficii pentru creier, ficat și oase.

Mai mult, unii sugerează că un consum de până la 5 cești pe zi ar putea reprezenta cantitatea optimă, în funcție de vârstă.

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Numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă

Cafeaua oferă un dublu beneficiu pentru sănătate. Combină cofeina, care îmbunătățește vigilența și performanța fizică, cu polifenolii, compuși cu efect antiinflamator despre care cercetătorii cred că pot reduce riscul de demență, boli cardiovasculare, fragilitate și deces prematur.

Dar aceste beneficii par să varieze în funcție de vârstă. Persoanele în vârstă ar putea beneficia de efecte mai pronunțate asupra sănătății inimii, datorită acumulării în timp a compușilor protectori din cafea.

În schimb, femeile aflate la menopauză pot fi mai sensibile la efectele cofeinei asupra anxietății.

La 30 de ani poate părea prea devreme să te gândești la bolile cronice. Totuși, specialiștii consideră că acesta este deceniul în care multe dintre afecțiunile care apar mai târziu în viață încep, de fapt, să se dezvolte.

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Un studiu realizat pe peste 350.000 de adulți britanici cu vârsta de peste 37 de ani a arătat că persoanele care beau 5 sau mai multe cești de cafea pe zi au un risc semnificativ mai mic de a avea cancer hepatic comparativ cu cei care nu consumă cafea.

De asemenea, acestea aveau un risc cu aproximativ o treime mai mic de a dezvolta ciroză, o afecțiune gravă în care ficatul suferă leziuni și cicatrizări permanente.

Beneficiile au fost observate inclusiv la persoanele care consumau cafea decofeinizată. Cercetătorii cred că efectul protector se datorează polifenolilor, antioxidanți puternici care reduc inflamația și stresul oxidativ din organism.

Acești compuși ar putea proteja și creierul împotriva demenței cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor.

Studiile sugerează că persoanele care consumă 2-3 cești de cafea pe zi pe parcursul vieții active au un risc mai mic de demență și obțin rezultate mai bune la testele cognitive.

Un studiu care a urmărit peste 130.000 de persoane timp de 40 de ani a constatat că cei care beau în mod regulat 2-3 cești de cafea aveau un risc cu 20% mai mic de a dezvolta demență.

Cafeaua are mai multe beneficii pentru sănătate

Cofeina a fost asociată cu o îmbătrânire mai sănătoasă, iar efectele protectoare ale cafelei par să fie cele mai evidente în jurul vârstei de 48 de ani.

Cercetători de la Universitatea Harvard au analizat datele a peste 47.000 de femei cu vârste între 45 și 60 de ani și au descoperit că cele care consumau 3 cești mici de cafea pe zi aveau cu 13% mai multe șanse să se bucure de o sănătate fizică și mentală mai bună la 70 de ani și după această vârstă.

Fiecare ceașcă suplimentară a fost asociată cu o creștere de 2% a șanselor de a ajunge la bătrânețe fără boli cronice majore și cu o stare cognitivă bună.

După 50 de ani, riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral începe să crească.

Mult timp s-a crezut că un consum ridicat de cafea ar putea pune presiune suplimentară asupra inimii. Însă cercetările recente oferă o perspectivă mai optimistă.

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La începutul acestui an, American Heart Association a concluzionat că majoritatea adulților sănătoși pot consuma până la 5 cești de cafea pe zi în perioada de mijloc a vieții fără să își crească riscul de boli cardiovasculare.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că toate persoanele de peste 50 de ani ar trebui să înceapă să consume 5 cești zilnic.

Dr. Neil Clarke, expert al Institute for Scientific Information on Coffee, atrage atenția că toleranța la cofeină diferă de la o persoană la alta și se poate modifica odată cu înaintarea în vârstă.

Persoanele în vârstă ar trebui să își adapteze consumul în funcție de sensibilitatea la cofeină, calitatea somnului și eventualele afecțiuni sau tratamente medicamentoase.