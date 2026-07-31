Antena Căutare
Home News Inedit Numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă. Câte cești poți bea, potrivit experților

Numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă. Câte cești poți bea, potrivit experților

Experții au dezvăluit numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă, ce se schimbă în funcție de perioada din viață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 15:06 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 15:12
Volumul de cafea consumat zilnic diferă în funcție de vâstă, susțin experții | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Pentru mulți oameni, cafeaua e o parte esențială a rutinei de dimineață, fiind folosită pentru a îmbunătăți concentrarea, a crește nivelul de energie și a combate oboseala acumulată.

Însă experții cred din ce în ce mai mult că această băutură face mult mai mult decât să ne trezească, scrie Daily Mail.

Studiile sugerează că are beneficii pentru creier, ficat și oase.

Mai mult, unii sugerează că un consum de până la 5 cești pe zi ar putea reprezenta cantitatea optimă, în funcție de vârstă.

Articolul continuă după reclamă

Numărul ideal de cafele zilnice în funcție de vârstă

Cafeaua oferă un dublu beneficiu pentru sănătate. Combină cofeina, care îmbunătățește vigilența și performanța fizică, cu polifenolii, compuși cu efect antiinflamator despre care cercetătorii cred că pot reduce riscul de demență, boli cardiovasculare, fragilitate și deces prematur.

Dar aceste beneficii par să varieze în funcție de vârstă. Persoanele în vârstă ar putea beneficia de efecte mai pronunțate asupra sănătății inimii, datorită acumulării în timp a compușilor protectori din cafea.

În schimb, femeile aflate la menopauză pot fi mai sensibile la efectele cofeinei asupra anxietății.

La 30 de ani poate părea prea devreme să te gândești la bolile cronice. Totuși, specialiștii consideră că acesta este deceniul în care multe dintre afecțiunile care apar mai târziu în viață încep, de fapt, să se dezvolte.

Citește și: Cafeaua virală care te poate îngrășa! Nutriționiștii trag un semnal de alarmă

Un studiu realizat pe peste 350.000 de adulți britanici cu vârsta de peste 37 de ani a arătat că persoanele care beau 5 sau mai multe cești de cafea pe zi au un risc semnificativ mai mic de a avea cancer hepatic comparativ cu cei care nu consumă cafea.

De asemenea, acestea aveau un risc cu aproximativ o treime mai mic de a dezvolta ciroză, o afecțiune gravă în care ficatul suferă leziuni și cicatrizări permanente.

Beneficiile au fost observate inclusiv la persoanele care consumau cafea decofeinizată. Cercetătorii cred că efectul protector se datorează polifenolilor, antioxidanți puternici care reduc inflamația și stresul oxidativ din organism.

Acești compuși ar putea proteja și creierul împotriva demenței cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor.

Studiile sugerează că persoanele care consumă 2-3 cești de cafea pe zi pe parcursul vieții active au un risc mai mic de demență și obțin rezultate mai bune la testele cognitive.

Un studiu care a urmărit peste 130.000 de persoane timp de 40 de ani a constatat că cei care beau în mod regulat 2-3 cești de cafea aveau un risc cu 20% mai mic de a dezvolta demență.

Cafeaua are mai multe beneficii pentru sănătate

Cofeina a fost asociată cu o îmbătrânire mai sănătoasă, iar efectele protectoare ale cafelei par să fie cele mai evidente în jurul vârstei de 48 de ani.

Cercetători de la Universitatea Harvard au analizat datele a peste 47.000 de femei cu vârste între 45 și 60 de ani și au descoperit că cele care consumau 3 cești mici de cafea pe zi aveau cu 13% mai multe șanse să se bucure de o sănătate fizică și mentală mai bună la 70 de ani și după această vârstă.

Fiecare ceașcă suplimentară a fost asociată cu o creștere de 2% a șanselor de a ajunge la bătrânețe fără boli cronice majore și cu o stare cognitivă bună.

După 50 de ani, riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral începe să crească.

Mult timp s-a crezut că un consum ridicat de cafea ar putea pune presiune suplimentară asupra inimii. Însă cercetările recente oferă o perspectivă mai optimistă.

Citește și: Suplimentul care ar putea să scadă nivelul de agresivitate. Ce au descoperit experții

La începutul acestui an, American Heart Association a concluzionat că majoritatea adulților sănătoși pot consuma până la 5 cești de cafea pe zi în perioada de mijloc a vieții fără să își crească riscul de boli cardiovasculare.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că toate persoanele de peste 50 de ani ar trebui să înceapă să consume 5 cești zilnic.

Dr. Neil Clarke, expert al Institute for Scientific Information on Coffee, atrage atenția că toleranța la cofeină diferă de la o persoană la alta și se poate modifica odată cu înaintarea în vârstă.

Persoanele în vârstă ar trebui să își adapteze consumul în funcție de sensibilitatea la cofeină, calitatea somnului și eventualele afecțiuni sau tratamente medicamentoase.

I-a plătit implanturile mamare soției, iar la divorț a vrut banii înapoi! Cererea care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. ... Urmele „strămoșilor fantomă” care se ascund în ADN-ul nostru. Ce au descoperit experții în corpul oamenilor de azi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce relaţie are celebrul milionar cu încă soţia lui, după ce a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei! Ce relaţie are celebrul milionar cu încă soţia lui, după ce a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei!
Observatornews.ro Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Antena 3 Un turist a mers 6 ore prin munți cu bățul de trekking înfipt în coastă ca să nu plătească 12.000 $ pentru salvarea cu elicopterul Un turist a mers 6 ore prin munți cu bățul de trekking înfipt în coastă ca să nu plătească 12.000 $ pentru salvarea cu elicopterul
SpyNews Cine a fost Constantin Covaciu, bărbatul mort în accidentul echipei Dinamo 2, din Argeș. Val de reacții dureroase după tragedie Cine a fost Constantin Covaciu, bărbatul mort în accidentul echipei Dinamo 2, din Argeș. Val de reacții dureroase după tragedie
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Comentarii


Citește și
I-a plătit implanturile mamare soției, iar la divorț a vrut banii înapoi! Cererea care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce a urmat
I-a plătit implanturile mamare soției, iar la divorț a vrut banii înapoi! Cererea care i-a lăsat pe mulți...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O româncă în vârstă de 22 de ani este noua Miss Roma! Tânăra mămică visează acum să devină Miss Italia. Cine e Cristina Virga
O româncă în vârstă de 22 de ani este noua Miss Roma! Tânăra mămică visează acum să devină Miss Italia....
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele: Guvernul demis acum 87 de zile se află încă la putere
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele:... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia Redactia.ro
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x