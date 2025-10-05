De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător

Te-ai întrebat de ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații? Tendința a fost observată la nivel global și a fost studiată timp de sute de ani.

La nivel global, femeile tind să trăiască mai mult decât bărbații | Shutterstock

Faptul că femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații e un fenomen care a început să fie studiat în urmă cu aproximativ 200 de ani, observat la nivel global.

Motivul principal pentru acest fenomen încă nu a fost descoperit, dar o nouă echipă de cercetare susține că a descoperit răspunsul, scrie Daily Mail.

În acest moment, media de vârstă la nivel global pentru femei e de 73.8 ani.

Pentru bărbați, vârsta medie e de 68.4 ani, o diferență notabilă.

De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații

Experții care au analizat de ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații susțin că acest fenomen s-ar datora în principal, dar nu exclusiv, așa-numitei „teorii a sexului heterogametic”.

Bărbații sunt cunoscuți drept „sexul heterogametic”. Deoarece cromozomii lor sexuali nu se potrivesc, au un cromozom X și unul Y. Însă acest lucru îi dezavantajează în comparație cu femeile, care au doi cromozomi X.

Din cauza cromozomilor XY, bărbații sunt mai predispuși la mutații genetice dăunătoare și boli. Ca urmare, în cele din urmă, sunt mai predispuși la o moarte mai timpurie, în medie.

„Credem că sexul heterogametic reprezintă parțial răspunsul,” a declarat dr. Fernando Colchero, autor al studiului și expert din cadrul Institutului Max Planck. „Am descoperit că există factori care sunt strâns legați de evoluția noastră și care contribuie, de asemenea, la acest fenomen.”

Încă din anii 1740 se știe că femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații. Acesta e un tipar constant în aproape toate țările și perioadele istorice. Deși cifrele variază de-a lungul anilor, femeile au în mod constant o vârstă medie mai mare.

Această tendință poate fi observată și cazul altor specii, la unele dintre cele mai apropiate rude din regnul animal. Nu doar femeile trăiesc mai mult decât bărbații, ci și unele femele trăiesc mai mult decât masculii.

Mamiferele femele, cum ar fi babuinii și gorilele, trăiesc de obicei mai mult decât masculii, potrivit echipei internaționale de experți. Totuși, pentru alte clase de animale situația este inversă.

De exemplu, la multe păsări, insecte și reptile, masculii sunt cei care trăiesc mai mult. Ceea ce complică tiparul.

Diferența de longevitate s-a observat și la alte mamifere

În încercarea de a înțelege diferența de durată a vieții, cercetătorii au studiat date din 528 de specii de mamifere și 648 de specii de păsări din grădini zoologice din întreaga lume.

Ca și la oameni, 72% dintre mamifere au prezentat un avantaj de longevitate pentru femele. 68% dintre păsări au prezentat un avantaj pentru masculi, au descoperit experții.

Ca explicație principală pentru acest tipar la mamifere, cercetătorii cred că la bază se află ipoteza sexului heterogametic.

Cercetările sugerează că existența a doi cromozomi X protejează femelele de mutațiile dăunătoare. Ceea ce le oferă un avantaj de supraviețuire.

Echipa recunoaște că există și alți factori secundari care explică de ce mamiferele femele trăiesc mai mult decât masculii.

În primul rând, cred că „selecția sexuală”, respectiv capacitatea de a obține un partener în detrimentul competiției, joacă un rol important.

În regnul animal, masculii au evoluat pentru a dezvolta caracteristici vizibile care atrag atenția femelelor. Precum dimensiuni corporale mari, penaj colorat sau chiar „arme” precum coarne sau țepi.

Echipa consideră că longevitatea femelelor ar putea avea legătură cu îngrijirea puilor. Cercetătorii au găsit dovezi că sexul care investește mai mult în creșterea descendenților tinde să trăiască mai mult.