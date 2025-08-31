Antena Căutare
Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat. Ce au descoperit arheologii în Israel

Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat, susțin experții care au realizat o descoperire inedită în Israel.

Publicat: Duminica, 31 August 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 17:06
Experții au descoperit un atelier antic complex | Shutterstock

Ruinele unei fabrici antice ar putea elucida un mister biblic vechi de 5.500 de ani, susțin arheologii.

Aceștia au descoperit în Israel o fostă fabrică antică de arme, ce ar fi cea mai bună dovadă găsită până acum a canaaniților, un popor descris în Biblie, scrie Daily Mail.

Arheologii au realizat descoperirea în Kiryat Gat, aflat la 64 de kilometri sud de Tel Aviv.

Aceasta ar fi primul atelier al acestui popor descoperit în regiune.

Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat

Atelierul care ar putea elucida un mister biblic vechi de 5.500 de ani conține pietre masive folosite pentru a modela și șlefui arme cu mare precizie.

Cercetătorii au descoperit și sute de gropi subterane. Unele dintre ele sunt căptușite prin cărămizi de noroi și erau folosit drept spații de depozitare, locuințe, ateliere și chiar ritualuri.

Dimensiunea și complexitatea sitului sugerează că populația din zonă avea așezări organizate, meșteșuguri specializate și rețele comerciale prospere.

Aceste dovezi ale vieții lor de zi cu zi oferă o legătură concretă între descoperirile arheologice și societatea descrisă în Vechiul Testament.

Biblia îi prezintă pe canaaniți ca fiind locuitorii originali ai regiunii. Experții de la Autoritatea pentru Antichități a Israelului (IAA) au declarat că descoperirea oferă informații despre începuturilor urbanizării și specializării profesionale în ținutul antic.

Citește și: Ruinele care ar demonstra că un eveniment din Biblie chiar a avut loc. Ce au descoperit arheologii în locul „sfârșitului lumii”

„Cele mai impresionante descoperiri din acest sit sunt marile nuclee de cremene, din care erau produse lame extrem de ascuțite și uniform modelate,” au scris reprezentanții IAA pe Facebook. „Lamele în sine erau folosite pe post de cuțite pentru tăiat și tranșat, dar și ca unelte agricole, precum secerele.”

„Tehnologia de producție era extrem de avansată și includea folosirea unui fel de macara pentru a exercita o presiune precisă asupra cremenii,” continuă mesajul care a anunțat că un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat.

Echipa a menționat că atelierul marchează descoperirea unei tehnologii nemaiîntâlnite până atunci.

Experții au descoperit un sit complex în Israel

„Aceasta este o industrie sofisticată, nu doar datorită uneltelor în sine, ci și a ceea ce nu s-a găsit,” a declarat dr. Jacob Vardi, din cadrul IAA. „Fragmentele de deșeuri, rebuturile, nu erau împrăștiate în afara sitului. Poate pentru a proteja și păstra mai bine cunoștințele profesionale în cadrul grupului de experți.”

„Astăzi înțelegem că acest sit a servit drept centru din care lamele canaanite erau distribuite în regiuni extinse din Levant,” a continuat expertul.

Citește și: Orașul subacvatic ascuns care ar putea rescrie Biblia. Ce au găsit experții sub ape

În Epoca Bronzului, oamenii foloseau unelte din materii prime naturale, precum cremene, os, piatră și ceramică. Totuși, în această perioadă, lamele canaanite erau principalele unelte de tăiere.

„O industrie avansată a fost dezvăluită pe sit, ce necesita un nivel extrem de ridicat de expertiză,” a declarat Vardi. Doar indivizi excepționali știau să producă lamele canaanite.”

„Aceasta este o dovadă clară că încă de la începutul Epocii Bronzului, societatea locală de aici era organizată și complexă și avea specializare profesională,” a continuat expertul.

Arheologii au explicat că uneltele antice corespund culturii Canaanului din epoca lui Avraam. Se referă la perioada cunoscută drept Epoca Bronzului Mijlociu (aproximativ 2100–1900 î.e.n.), când se spune că Avraam a trăit și a migrat în Canaan.

Avraam, venerat ca strămoș al iudaismului, creștinismului și islamului, este cunoscut în Biblie pentru credința sa neclintită în Dumnezeu și pentru legământul de a întemeia un nou popor în Țara Canaanului.

Israeliții au purtat o serie de războaie împotriva canaaniților. În cele din urmă, au cucerit cea mai mare parte a teritoriului lor ceastă cucerire având loc în a doua jumătate a secolului al XIII-lea î.Hr.

