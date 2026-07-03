Descoperirea care a stârnit controverse! Ce e creatura misterioasă găsită recent într-o mlaștină. Nimeni nu se aștepta

O creatură neobișnuită, surprinsă într-o mlaștină din Slovacia, a stârnit numeroase întrebări.

Descoperirea care a stârnit controverse! Ce e creatura misterioasă găsită recent într-o mlaștină din Europa. Nimeni nu se aștepta | Captură Facebook Avescentrum Senné

Vietatea pare să fie o reptilă bizară sau chiar un pește, însă realitatea este cu totul alta. Societatea Ornitologică Slovacă a atras atenția asupra acestei specii rare, care poate fi întâlnită în zona Ostrovik, din apropierea localității Senne.

Deși regiunea este cunoscută, în special, pentru bogăția speciilor de păsări, fiind supranumită „Paradisul Păsărilor”, mlaștinile de aici oferă adăpost și unor viețuitoare mai puțin cunoscute, dar fascinante pentru iubitorii de știință, potrivit unei surse.

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Ce este, de fapt, creatura bizară descoperită recent într-o mlaștină din Europa: „În timpul metamorfozei, se micșorează și se transformă”

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Printre viețuitoare din această regiune se numără și broasca săpătoare pătată, ale cărei larve ating dimensiuni impresionante.

„Ajunge la o lungime de zece până la 18 centimetri, fiind, astfel, unul dintre cei mai mari mormoloci din Europa. Interesant este că exemplarul adult este de până la trei ori mai mic. În timpul metamorfozei, se micșorează și se transformă într-o broscuță discretă, de doar câțiva centimetri”, au explicat specialiștii, potrivit tnlive.sk, citat de sursa menționată mai sus.

Broasca a căpătat acest nume datorită stilului său de viață, petrecând cea mai mare parte a anului ascunsă sub pământ.

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„Exemplarele adulte petrec cea mai mare parte a anului îngropate în sol, chiar și la zeci de centimetri de suprafață”, au mai spus specialiștii, potrivit sursei citate.

În Slovacia, broasca săpătoare pătată este considerată o specie relativ rară. Supraviețuirea sa depinde de menținerea calității apei și de conservarea zonelor umede și a bălților adânci, habitate aflate sub presiune în multe regiuni.

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