Țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale. Statul a declarat deja stadiul de „pericol existențial”

Țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale a declarat deja un „pericol existențial” în urma schimbărilor din ultimii ani.

Islanda e țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale. Statul susține că prăbușirea sistemului de curenți oceanici AMOC ar crea un „pericol existențial” și autoritățile deja pun la punct mai multe planuri de urgență.

Sistemul AMOC transportă apa caldă de la tropice în nordul Atlanticului, scrie Daily Mail.

În acest sistem, Curentul Golfului are un rol esențial în transportarea apei calde de-a lungul coastei de est a SUA.

În urma acestui sistem, țări din vestul Europei au ierni mai blânde. Dar AMOC influențează tiparele meteo la nivel global, inclusiv precipitațiile din zona tropicelor.

Pe măsură ce temperaturile în creștere accelerează topirea gheții arctice, apa provenită din topirea calotei glaciare a Groenlandei se varsă în ocean. Experții avertizează că apa dulce rece ar putea perturba fluxul curentului. Ca urmare, Islanda devine țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale.

O posibilă prăbușire a AMOC ar putea declanșa o eră glaciară modernă, cu temperaturi de iarnă în toată Europa de Nord. Acestea ar scădea la extreme record și ar duce la cantități enorme de zăpadă și gheață.

AMOC s-a prăbușit în trecut, înainte de ultima eră glaciară. Aceasta s-a încheiat în urmă cu aproximativ 12.000 de ani.

„E o amenințare directă la adresa rezilienței și securității noastre naționale,” a declarat ministrul islandez al climei, Johann Pall Johannsson.

„E prima dată când un fenomen legat direct de climă a fost adus oficial în fața Consiliului Național de Securitate ca o potențială amenințare existențială,” a continuat Johannsson.

Ridicarea problemei la acest nivel înseamnă că ministerele Islandei vor fi în alertă și vor coordona un răspuns, a precizat Johannsson.

Guvernul evaluează cercetări și politici suplimentare necesare. Autoritățile lucrează deja la o politică de pregătire pentru dezastre. Riscurile acoperă o gamă largă de domenii, de la securitatea energetică și alimentară la infrastructură și transport internațional.

Prăbușirea sistemului AMOC poate afecta întreaga planetă

O prăbușire a curentului atlantic ar putea avea consecințe dincolo de Europa de Nord. Ar putea destabiliza tiparele de ploi de care depind fermierii din Africa, India și America de Sud, potrivit experților.

Ar putea contribui, de asemenea, la o încălzire mai rapidă în Antarctica. Acolo, gheața marină care înconjoară continentul, precum și calotele glaciare de la suprafață, sunt deja amenințate de schimbările climatice.

Experții au avertizat că lumea subestimează amenințarea unei prăbușiri a AMOC. Aceasta ar putea deveni inevitabilă în următoarele câteva decenii, pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească.

Consiliul Nordic al Miniștrilor a finanțat un atelier în octombrie, cu 60 de experți care au evaluat modul în care societățile ar putea fi afectate. Aceștia finalizează acum recomandările rezultate din întâlnire, au spus organizatorii.

„Există o mulțime de cercetări privind probabilitatea și momentul exact în care va avea loc fenomenul,” a declarat Aleksi Nummelin, expert de la Institutul Meteorologic din Finlanda. „Există însă mult mai puține studii despre care ar fi impactul social concret.”