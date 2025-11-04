Antena Căutare
Țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în top

Experții au dezvăluit țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura, top în care se află și România și numeroase alte țări din Europa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:18 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:20
Unele țări sunt mai conectate la natură decât altele | Shutterstock

Un nou studiu a scos la iveală țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura, dar și cele care se află la polul opus.

Studiul a fost creat de experți din cadrul Universității din Derby, care au analizat date de 61 de țări, scrie Daily Mail.

Potrivit rezultatelor, persoanele din Nepal sunt cele mai conectate la natură.

La polul opus se află Spania, care e considerată țara cu oameni care sunt cel mai puțin conectați la natură.

Țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura

Pentru a crea topul cu țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura, experții au analizat mai mulți factori. Experții au creat și un top cu statele în care oamenii sunt cel mai puțin conectați la natură.

Profesorul Miles Richardson, autorul principal al studiului, susține că aceste concluzii „spun o poveste clară”.

„Clasamentele de mai jos spun o poveste clară,” a declarat prof. Richardson. „Țări precum Nepal, Iran și Africa de Sud se află în fruntea listei când vine vorba de conexiunea cu natura.

Între timp, multe state prospere, inclusiv Germania, Canada, Japonia și Marea Britanie, se află aproape de coadă.”

Termenul „conexiune cu natura” reflectă legătura cognitivă și emoțională a unei persoane cu lumea naturală.

„Nivelurile mai ridicate de conexiune cu natura sunt asociate cu o stare de bine sporită și cu unele comportamente mai prietenoase față de mediu. Precum și cu atitudini pozitive față de natură,” au scris cercetătorii în studiul publicat în revista Ambio.

Până acum, majoritatea studiilor s-au concentrat asupra conexiunii cu natura la nivel individual. Pentru a clarifica situația, cercetătorii au analizat date de la 56.968 de persoane din 61 de țări.

Rezultatele au arătat că „multe națiuni sunt în urmă”, potrivit profesorului Richardson.

Nepal ocupă primul loc ca fiind cea mai conectată țară cu natura, urmat de Iran, Africa de Sud, Bangladesh și Nigeria.

La polul opus, Spania e cea mai puțin conectată țară cu natura, urmată de Japonia, Israel, Germania, Canada, Olanda și Marea Britanie.

Ce poziție ocupă România atunci când vine vorba de conexiunea cu natura

România ocupă locul 24 în topul țărilor în care există o conexiune cu natura mai scăzută, după Austria (locul 23) și înainte de Portugalia.

Pentru a înțelege cauzele acestor diferențe între state, cercetătorii au analizat mai mulți factori. Printre aceștia se numără urbanizarea, biodiversitatea, spiritualitatea și atitudinile față de știință.

Analiza sugerează că urbanizarea și ușurința de a crea afaceri sunt cei mai puternici predictori negativi ai conexiunii cu natura.

„Acești factori reflectă o orientare către eficiență, creștere și infrastructură. Adesea în detrimentul contactului cu natura și al biodiversității,” a explicat Richardson pe blogul său.

În contrast, cei mai puternici predictori pozitivi au fost spiritualitatea și convingerea că societatea se bazează prea mult pe știință.

„Aceste valori sugerează că legătura cu natura înflorește acolo unde oamenii caută un sens mai profund și păstrează un sentiment de reverență sau rezonanță emoțională față de lumea naturală,” susține Richardson.

