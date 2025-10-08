Dispozitivele vechi care acum valorează o avere. Cât costă un telefon Nokia

Experții au dezvăluit dispozitivele vechi care acum valorează o avere, la doar câteva decenii după ce erau unele dintre cele mai folosite gadget-uri din lume.

Unele telefoane Nokia sunt acum foarte căutate | Shutterstock

Multe dintre dispozitivele vechi care acum valorează o avere încă se găsesc în case din întreaga lume, dar nu mai sunt folosite.

La un moment dat, existau milioane de astfel de dispozitive în întreaga lume, scrie Daily Mail.

Dar, pe măsură ce tehnologia a avansat, acestea au fost abandonate treptat și înlocuite cu alte dispozitive.

Acum, unele dintre ele se vând la sume impresionante.

Articolul continuă după reclamă

Dispozitivele vechi care acum valorează o avere

Dispozitivele vechi care acum valorează o avere n-au mai fost folosite de ani întregi, dar acum se numără acum printre gadgeturile retro care îți pot aduce o mică avere.

Un nou raport publicat de Gumtree, în primul său „Indice al Prețurilor pentru Produse Pre-deținute”, arată cât ar putea câștiga vânzătorii din aparate tehnologice și obiecte de uz casnic la mâna a 2-a.

Raportul sugerează că există o cerere mare pentru multe gadgeturi vechi, de la telefoane la console și alte rarități.

Iată unele dintre cele mai valoroase gadget-uri vechi:

Telefoane Blackberry

Milioane de tineri utilizatori de smartphone-uri de astăzi probabil nici nu-și amintesc de BlackBerry. Dispozitivul era unul dintre cele mai cunoscute din anii 2000 și a inspirat recent chiar și un film artistic.

Cu un ecran mare și o tastatură QWERTY completă, telefoanele BlackBerry aveau un design unic față de celelalte modele ale epocii. La un moment dat, compania canadiană BlackBerry vindea peste 50 de milioane de aparate într-un singur an.

Însă industria s-a mutat spre smartphone-uri și touchscreen-uri, așa că telefoanele Blackberry nu au mai fost la fel de căutate. Ultimele telefoane BlackBerry au fost produse în 2020, iar suportul software a fost retras 2 ani mai târziu.

Potrivit Indicelui Gumtree pentru Produse Pre-deținute, telefoanele BlackBerry se vând în medie cu 30 de lire sterline pe site, „în ciuda faptului că majoritatea sunt acum în mare parte depășite”.

Telefoanele Nokia

Dacă ai avut un telefon acum 20 de ani, sunt șanse mari să fi fost un Nokia. Cândva lider mondial pe piața telefoanelor mobile, acum doar unele modele au rămas cunoscute și se pot vinde cu sume impresionante, în funcție de model.

Citește și: Dispozitivele Apple care devin „depășite” în 2025. Și un model iPhone se află pe listă

Printre cele mai cunoscute se numără 3310, modelul curbat 8110 și Nokia 6800, cu tastatura sa pliabilă neobișnuită, care permitea tastarea cu degetele mari de ambele părți ale ecranului.

Un telefon Nokia vechi simplu poate fi vândut cu 30 de lire sterline pe platformă. Dar alte modele, precum Nokia 7700, poate costa și 2.000 de de lire sterline. La fel și Nokia Sapphire 8800, care poate aduce un preț de 2.000 de lire sterline.

Robot telefonic

Deși e văzut drept un dispozitiv învechit, unii oameni caută în continuare robot telefonic care poate înregistra apelurile pentru telefoanele fixe.

Citește și: Ce se întâmplă cu bateria iPhone dacă încarci telefonul la 80% în loc de 100%. Puțini știu adevărul

Înainte de WhatsApp, roboții telefonici permiteau oamenilor să lase mesaje vocale pe liniile fixe.

Până la mijlocul anilor 1990, sistemele de mesagerie vocală integrate au fost adăugate direct în telefoane. Ca urmare, mulți au considerat aceste dispozitive inutile.

Acum, aceste se pot vinde și cu 350 de lire sterline pe platformă și sunt căutate de mii de oameni.

Console de jocuri

Consolele din anii 1990 și 2000 atrag atenția în continuare.

PlayStation 1 și 2 de la Sony și consola Wii de la Nintendo au generat peste 1.000 de răspunsuri la anunțuri în ultimul an. Se vând în medie cu 45 de lire sterline fiecare. Adică aproximativ prețul un joc pentru PlayStation 5 din ziua de azi.

PlayStation 5 e cea mai nouă consolă din seria Sony și a fost lansată acum câțiva ani. În medie, aceasta costă 300 de lire sterline la mâna a 2-a, adică un preț apropiat cel pentru un model nou, de 430 de lire sterline.