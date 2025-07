Experții au descoperit o nouă planetă pitică în Sistemul Solar. La ce distanță de Pământ se află Ammonite

Experții au descoperit o nouă planetă pitică în Sistemul Solar, ce ridică numeroase îndoieli legate de existența Planetei 9.

Astronomii au descoperit o nouă planetă pitică în Sistemul Solar, dincolo de Pluto. Ammonite a fost descoperită inițial în martie 2023 cu ajutorul Telescopului Subaru din Hawaii.

Obiectul a fost numit oficial 2023 KQ14 și poreclit Ammonite, scrie Live Science.

Descoperirea Ammonite reprezintă o problemă pentru teoria existenței Planetei 9, ce sugerează că există o altă planetă în Sistemul Solar care încă nu a fost descoperită.

Studiul despre Ammonite a fost condus de cercetători din Japonia și descoperit în jurnalul Nature Astronomy.

Articolul continuă după reclamă

Experții au descoperit o nouă planetă pitică în Sistemul Solar

Această nouă planetă pitică în Sistemul Solar și-a primit denumirea după un cefalopod care a dispărut de mult timp pentru că a fost identificată în cadrul proiectului Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy (sau FOSSIL).

Ammonite e clasificată oficial drept un sednoid. Adică un obiect care se află dincolo de Neptun, cea mai îndepărtată planetă confirmată din Sistemul Solar.

Mai mult, Ammonite pare să aibă o orbită neobișnuită. Este cel de-al 4-lea sednoid descoperit până acum. Denumirea vine de la planeta pitică Sedna, descoperită în 2004 la marginea Sistemului Solar.

Citește și: Pământul ar avea 6 Luni despre care nu știam, susțin experții. Cât de mari ar fi sateliții naturali ai planetei

Atunci când descriu orbitele corpurilor cerești, astronomii folosesc unități astronomice (AU). 1 AU este egală cu distanța medie dintre Pământ și Soare.

Cu o orbită eliptică, Sedna se află la 76 AU de Soare în cel mai apropiat punct și 900 AU în cel mai îndepărtat. Ammonite are o orbită de 66, respectiv 252 AU în cel mai apropiat și cel mai îndepărtat punct.

Faptul că o nouă planetă pitică a fost descoperită în Sistemul Solar nu susține teoria Planetei 9. Aceasta a fost propusă inițial în 2016. Dacă ar exista, ar fi o planetă de dimensiunea lui Neptun și cu o distanță de 20-30 mai mare față de Soare decât Neptun.

Ammonite are o orbită neobișnuită

Ammonite e unică în categoria sendoidelor pentru că orbita sa se află în partea opusă. Cel mai îndepărtat punct din orbita sa e în direcția opusă față de cel al celorlalte sednoide. Faptul că există o astfel de planetă pitică în această orbită reduce semnificativ șansele existenței unei planete imense în acea zonă.

Citește și: Ce este planeta roz Nibiru, care a invadat toate rețelele sociale! Numeroase vedete au publicat deja imaginea misterioasă

„Faptul că orbita 2023 KQ14 nu se aliniază cu cea a celorlalte 3 sednoide scade șansele ipotezei Planetei 9,” a declarat Yukun Huang, coautorul studiului. „E posibil ca o planetă să fi existat la un moment dat în Sistemul Solar, dar să fi fost expulzată. Ceea ce ar fi putut cauza orbitele neobișnuite pe care le vedem azi.”

„Problema e că dovezile pentru această aliniere nu au fost niciodată îndeajuns de convingătoare din punct de vedere științific și nici nu au devenit mai puternice în ultimul deceniu,” a declarat David Jewitt, profesor de astronomie din cadrul Universității din California, despre Planeta 9.

Chiar dacă Planeta 9 ar putea să nu existe, descoperirea Ammonite poate ajuta experții să înțeleagă mai bine ce se întâmplă la marginea Sistemului Solar.