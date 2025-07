Experții au deslușit misterul obiectului interstelar care se apropie de Pământ. Ce e, de fapt

Experții au deslușit misterul obiectului interstelar care se apropie de Pământ, după ce acesta a intrat în Sistemul Solar.

Misterul obiectului interstelar ar fi fost deslușit recent, după ce experții au descoperit fenomenul inedit.

Avi Loeb, expert în cadrul Universității Harvard, și studentul Shokhruz Kakharov, susțin că au urmărit traseul obiectului cunoscut drept 3I/ATLAS, scrie Daily Mail.

Loeb și Kakharov susțin că obiectul interstelar ar proveni dintr-o parte mai densă a discului galaxiei Calea Lactee.

În acea zonă se află stele mai bătrâne.

Experții au deslușit misterul obiectului interstelar care se apropie de Pământ

Misterul obiectului interstelar 3I/ATLAS ar fi fost deslușit de către Loeb și Kakharov, potrivit propriilor declarații.

Obiectul are un diametru de 19 kilometri și călătorește prin Sistemul Solar la o viteză de 241.000 de kilometri pe oră. Potrivit estimărilor experților, acest obiect ar fi chiar mai vechi decât propriul noastre Soare, ce are o vârstă de 4.6 miliarde de ani.

„Practic, 3I/ATLAS se numără printre bătrânii din cartierul nostru cosmic,” a declarat Loeb.

În acest moment, astronomii estimează că obiectul imens se va apropia de Pământ. Dar, potrivit lui Loeb, 3I/ATLAS deja dă semne că ar fi o cometă.

Loeb a comparat 3I/ATLAS cu o cometă interstelară care a trecut prin Sistemul Solar în 2019, numită 2I/Borisov.

Potrivit observațiilor telescoapelor de pe Pământ, 3I/ATLAS ar fi o cometă imensă. În plus, Uniunea Astronomică Internațională a precizat că obiectul misterios pare să fie înconjurat de un nor de gaz și praf, plus o coadă scurtă. Ceea ce deslușește misterul obiectului interstelar care se va apropia de Pământ.

3I/ATLAS ar putea fi o cometă interstelară

Noul studiu a comparat obiectul 3I/ATLAS cu alte 2 roci interstelare care au ajuns în Sistemul Solar, respectiv Borisov și 1I/Oumuamua. Loeb susține în continuare că Oumuamua ar fi putut fi o sondă extraterestră. Nu există absolut nicio dovadă care să susțină această teorie.

Potrivit experților, toate cele 3 obiecte interstelare au călătorit mii de ani-lumină mai aproape de centrul galaxiei decât s-a apropiat vreodată Soarele nostru de acest punct.

Prin reconstruirea traiectoriei 3I/ATLAS, Loeb a descoperit că obiectul interstelar a călătorit o distanță semnificativă, pe plan vertical, în Calea Lactee.

Ceea ce sugerează că acest obiect e mai vechi decât Sistemul Solar. Și că ar fi provenit dintr-o zonă a Căii Lactee în care se află stele mai bătrâne. Această zonă s-ar afla la mii de ani-lumină de centrul galaxiei.

Potrivit lui Loeb, obiectul a călătorit timp de aproape 800 de milioane de ani din acest punct pentru a ajunge în Sistemul Solar. În comparație, Oumuamua a călătorit aproximativ 1 miliard de ani.

Dar 3I/ATLAS are o vechime mai mare decât Oumuamua, cu 4.6 miliarde de ani minim. Oumuamua ar fi avut o vechime de aproximativ 2 miliarde de ani.

3I/ATLAS va trece pe lângă Soare în luna octombrie a acestui an și se va apropia de Pământ în jurul lunii decembrie. Rămâne de văzut dacă acest obiect își va păstra traiectoria actuală.