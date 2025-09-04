Experții au dezvăluit prima hartă completă a activității cerebrale. Ce au descoperit în creier

Experții au dezvăluit prima hartă completă a activității cerebrale, ce a dezvăluit noi detalii inedite despre creier și luarea deciziilor.

Aceasta e prima dată în istorie când e creată o astfel de hartă, la acest nivel de taliat, scrie IFL Science.

Cu ajutorul ei, experții pot înțelege mai bine mecanismele cerebrale legate de luarea deciziilor.

Această hartă a fost generată pornind de la creierului unui mamifer și deja ridică semne de întrebare legate de modul în care am interpretat luarea deciziilor.

Experții au dezvăluit prima hartă completă a activității cerebrale

Folosind creierul șoarecilor, experții au creat prima hartă completă a activității cerebrale. Noua hartă a dezvăluit activitatea cerebrală într-un detaliu fără precedent.

Cercetătorii au reușit să înregistreze de la peste o jumătate de milion de neuroni, din 279 de regiuni cerebrale. În total, aceasta reprezintă 95% din volumul creierului șoarecilor studiați în 12 laboratoare din întreaga lume.

„Activitatea de luare a deciziilor, și în special recompensa, a luminat creierul ca un brad de Crăciun,” a declarat Alexandre Pouget, co-fondator al The International Brain Laboratory (IBL) și conducătorul studiului.

„Aceste măsurători la nivel de celulă individuală au oferit o perspectivă fără precedent asupra modului în care atât de multe celule sprijină colectiv luarea deciziilor,” a spus dr. Anne Churchland, profesor de la University of California, Los Angeles (UCLA). „Un lucru care ne-a surprins pe mulți dintre noi a fost câte zone cerebrale erau implicate.”

„Aceasta a fost o surpriză deoarece decizia luată era destul de simplă. Se credea că astfel de decizii ar activa doar un număr mic de zone foarte specializate. Observațiile indică o nouă modalitate de gândire. Adică faptul că sarcina de a lua o decizie este distribuită pe o mare parte din creier,” susține dr. Churchland acum că experții au dezvăluit prima hartă completă a activității cerebrale.

Cum au creat experții harta cerebrală

Cele 12 laboratoare au folosit electrozi de ultimă generație, numiți sonde Neuropixels, pentru a capta înregistrări neuronale simultane în timp ce șoarecii primeau o sarcină. Un ecran afișa o lumină pe partea stângă sau dreaptă. Când șoarecele învârtea o rotiță în acea direcție, primea o recompensă.

Pentru a face sarcina puțin mai dificilă, experții au ajustat luminozitatea luminilor până când șoarecii, practic, ghiceau în ce direcție să învârtă rotița.

Asta le-a permis cercetătorilor să obțină un instantaneu al activității cerebrale în momentul luării deciziei. Și să observe cum reacționa creierul când trebuia să folosească așteptările anterioare pentru a informa o decizie nouă.

Acest lucru a dus la rezultate surprinzătoare. Harta activității cerebrale arată că aceste așteptări nu se află doar în zonele cognitive. Ci și în părți ale creierului legate de procesarea informațiilor senzoriale, cum ar fi talamusul, liderul procesării vizuale.

Acest studiu ar putea ajuta la o mai bună înțelegere a unor afecțiuni precum schizofrenia și autismul, despre care se crede că sunt cauzate de diferențe în modul în care așteptările sunt codificate în creier.