Antena Căutare
Home News Inedit Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci. Tehnica ar putea funcționa și la oameni

Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci. Tehnica ar putea funcționa și la oameni

Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci și susțin că tehnica ar putea funcționa pe post de tratament și la oameni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 14:22 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 14:25
Numărul persoanelor cu boala Alzheimer crește la nivel mondial | Shutterstock

Potrivit unui studiu recent, experții au inversat boala Alzheimer în șoareci. Deși e una dintre cele mai cunoscute boli la nivel mondial, momentan nu există tratament pentru ea.

Dar acest lucru s-ar putea schimba în curând, susțin experții care au reușit să inverseze boala la șoareci, scrie Daily Mail.

Experți din Spania susțin că au inversat boala la șoareci cu ajutorul nanoparticulelor.

Și ei cred că aceeași tehnică poate fi eficientă și în cazul oamenilor.

Articolul continuă după reclamă

Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci

Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci cu ajutorul nanoperticulelor, care sunt invizibile cu ochiul liber. Nanoparticulele au un diametru mai mic de 200 de nanometri. Adică aproximativ 0,25% din grosimea unui fir de păr uman.

Nanoparticulele sunt administrate prin injecție și repară bariera hematoencefalică. Aceasta e o regiune formată din celule și vase de sânge dense, care protejează creierul.

În boala Alzheimer, această barieră se deteriorează. Ceea ce permite acumularea unei proteine toxice numite amiloid-beta, considerată principala cauză a bolii.

Citește și: Testul de 3 minute care detectează Alzheimer cu ani înainte să apară simptomele. Cum funcționează

Conducătorul studiului, profesorul Giuseppe Battaglia, de la Institutul de Bioinginerie al Cataloniei (IBEC) din Barcelona, a descris noua abordare drept „remarcabilă”.

Battaglia crede că ar putea fi eficientă la oameni în următorii câțiva ani.

„Studiul nostru arată că atunci când reparăm și reactivăm bariera hematoencefalică, capacitatea creierului de a elimina proteinele dăunătoare se îmbunătățește – și la fel și funcțiile sale,” a declarat expertul.

Profesorul Battaglia descrie nanoparticulele drept „sfere minuscule goale, fabricate din polimeri biocompatibili”. Acestea sunt materiale plastice medicale sigure.

Nanoparticulele sunt bioactive. Ceea ce înseamnă că provoacă reacții biologice atunci când interacționează cu proteine, celule sau țesuturi.

Odată injectate, aceste „agenți microscopici de reparație” circulă prin fluxul sanguin și ajung la bariera hematoencefalică deteriorată. Astfel, experții au inversat boala Alzheimer în șoareci.

Această barieră este un strat dens de celule care separă creierul de fluxul sanguin. Îl protejează de pericole externe precum patogeni sau toxine.

„În boala Alzheimer, bariera se deteriorează, ceea ce face mai dificil pentru creier să primească nutrienți și să elimine deșeurile,” a explicat Battaglia. „Rolul nanoparticulelor este să ajute bariera protectoare a creierului să își recapete funcția normală.”

Tratamentul ar putea fi folosit și pentru oameni

Nanoparticulele au o „chimie de suprafață calibrată cu precizie”. Aceasta le permite să se atașeze de celulele barierei și să le „reamintească” cum să funcționeze corect.

„Astfel se reactivează transportul natural al nutrienților și procesul de curățare a deșeurilor,” a adăugat expertul.

Citește și: Ea este fetița care suferă de Alzheimer la vârsta de 5 ani. Ce simptome are și ce spun medicii despre evoluția rapidă a bolii

În special, nanoparticulele vizează o proteină critică numită LRP1, aflată în bariera hematoencefalică.

LRP1 acționează ca un „gardian molecular”. Recunoaște proteina amiloid-beta și se leagă de ea, după care o transportă prin barieră în fluxul sanguin, unde poate fi eliminată.

Totuși, acest sistem poate funcționa defectuos. Fie printr-o legare insuficientă sau excesivă a amiloid-beta, ceea ce duce la acumularea proteinei toxice în creier.

Pentru acest studiu, echipa a folosit șoareci modificați genetic să producă cantități mari de amiloid-beta și să dezvolte un declin cognitiv semnificativ, similar cu Alzheimerul uman.

Au fost administrate 3 doze de medicamente supramoleculare. Iar evoluția bolii a fost monitorizată în timp.

La doar 1 oră după injecție, cercetătorii au observat o reducere de 50–60% a cantității de amiloid-beta din creier.

Într-un alt experiment, un șoarece de 12 luni (echivalentul unui om de aproximativ 60 de ani) a fost tratat cu nanoparticule și observat după 6 luni.

La vârsta de 18 luni (echivalentul unui om de 90 de ani), animalul și-a recăpătat comportamentul normal, similar cu al unui șoarece sănătos. Ceea ce sugerează o inversare completă a bolii.

2 comete nou descoperite vor fi vizibile luna aceasta. Când le vei putea admira pe cer...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce înseamnă dacă ajuți chelnerul să strângă masa la restaurant. Ce arată asta despre tine. Un gest banal, dar plin de semnificații
Ce înseamnă dacă ajuți chelnerul să strângă masa la restaurant. Ce arată asta despre tine. Un gest banal, dar...
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele Catine.ro
Doi tineri își renovau baia atunci când au trăit o spaimă de zile mari! Au dat oglinda jos și au înlemnit de frică
Doi tineri își renovau baia atunci când au trăit o spaimă de zile mari! Au dat oglinda jos și au înlemnit de...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat” Libertatea.ro
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza meteo, de la șefa ANM
Pericol pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva? Ciclonul va rămâne deasupra României. Prognoza... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat
Brioșe cu banane, nuci și scorțișoară. Desert simplu și aromat HelloTaste.ro
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată
Vrea cineva o gară ieftină? Dar 10 km de șină? România se pregătește să scurteze calea ferată Jurnalul
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului
Rugăciunea Arhanghelului Mihail: scutul invizibil împotriva răului Kudika
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, câştigat de 3 cercetători pentru descoperiri inovatoare în mecanica cuantică
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, câştigat de 3 cercetători pentru descoperiri inovatoare în mecanica cuantică Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a doborât propriul record pe Spotify
Taylor Swift a publicat imagini seducătoare din culisele videoclipului „The Fate of Ophelia”. Artista şi-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor
Salată cu pere, rucola și gorgonzola, decorată cu nuci și afine. O armonie între dulce, sărat și acrișor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x