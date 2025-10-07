Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci. Tehnica ar putea funcționa și la oameni

Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci și susțin că tehnica ar putea funcționa pe post de tratament și la oameni.

Potrivit unui studiu recent, experții au inversat boala Alzheimer în șoareci. Deși e una dintre cele mai cunoscute boli la nivel mondial, momentan nu există tratament pentru ea.

Dar acest lucru s-ar putea schimba în curând, susțin experții care au reușit să inverseze boala la șoareci, scrie Daily Mail.

Experți din Spania susțin că au inversat boala la șoareci cu ajutorul nanoparticulelor.

Și ei cred că aceeași tehnică poate fi eficientă și în cazul oamenilor.

Articolul continuă după reclamă

Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci

Experții au inversat boala Alzheimer în șoareci cu ajutorul nanoperticulelor, care sunt invizibile cu ochiul liber. Nanoparticulele au un diametru mai mic de 200 de nanometri. Adică aproximativ 0,25% din grosimea unui fir de păr uman.

Nanoparticulele sunt administrate prin injecție și repară bariera hematoencefalică. Aceasta e o regiune formată din celule și vase de sânge dense, care protejează creierul.

În boala Alzheimer, această barieră se deteriorează. Ceea ce permite acumularea unei proteine toxice numite amiloid-beta, considerată principala cauză a bolii.

Citește și: Testul de 3 minute care detectează Alzheimer cu ani înainte să apară simptomele. Cum funcționează

Conducătorul studiului, profesorul Giuseppe Battaglia, de la Institutul de Bioinginerie al Cataloniei (IBEC) din Barcelona, a descris noua abordare drept „remarcabilă”.

Battaglia crede că ar putea fi eficientă la oameni în următorii câțiva ani.

„Studiul nostru arată că atunci când reparăm și reactivăm bariera hematoencefalică, capacitatea creierului de a elimina proteinele dăunătoare se îmbunătățește – și la fel și funcțiile sale,” a declarat expertul.

Profesorul Battaglia descrie nanoparticulele drept „sfere minuscule goale, fabricate din polimeri biocompatibili”. Acestea sunt materiale plastice medicale sigure.

Nanoparticulele sunt bioactive. Ceea ce înseamnă că provoacă reacții biologice atunci când interacționează cu proteine, celule sau țesuturi.

Odată injectate, aceste „agenți microscopici de reparație” circulă prin fluxul sanguin și ajung la bariera hematoencefalică deteriorată. Astfel, experții au inversat boala Alzheimer în șoareci.

Această barieră este un strat dens de celule care separă creierul de fluxul sanguin. Îl protejează de pericole externe precum patogeni sau toxine.

„În boala Alzheimer, bariera se deteriorează, ceea ce face mai dificil pentru creier să primească nutrienți și să elimine deșeurile,” a explicat Battaglia. „Rolul nanoparticulelor este să ajute bariera protectoare a creierului să își recapete funcția normală.”

Tratamentul ar putea fi folosit și pentru oameni

Nanoparticulele au o „chimie de suprafață calibrată cu precizie”. Aceasta le permite să se atașeze de celulele barierei și să le „reamintească” cum să funcționeze corect.

„Astfel se reactivează transportul natural al nutrienților și procesul de curățare a deșeurilor,” a adăugat expertul.

Citește și: Ea este fetița care suferă de Alzheimer la vârsta de 5 ani. Ce simptome are și ce spun medicii despre evoluția rapidă a bolii

În special, nanoparticulele vizează o proteină critică numită LRP1, aflată în bariera hematoencefalică.

LRP1 acționează ca un „gardian molecular”. Recunoaște proteina amiloid-beta și se leagă de ea, după care o transportă prin barieră în fluxul sanguin, unde poate fi eliminată.

Totuși, acest sistem poate funcționa defectuos. Fie printr-o legare insuficientă sau excesivă a amiloid-beta, ceea ce duce la acumularea proteinei toxice în creier.

Pentru acest studiu, echipa a folosit șoareci modificați genetic să producă cantități mari de amiloid-beta și să dezvolte un declin cognitiv semnificativ, similar cu Alzheimerul uman.

Au fost administrate 3 doze de medicamente supramoleculare. Iar evoluția bolii a fost monitorizată în timp.

La doar 1 oră după injecție, cercetătorii au observat o reducere de 50–60% a cantității de amiloid-beta din creier.

Într-un alt experiment, un șoarece de 12 luni (echivalentul unui om de aproximativ 60 de ani) a fost tratat cu nanoparticule și observat după 6 luni.

La vârsta de 18 luni (echivalentul unui om de 90 de ani), animalul și-a recăpătat comportamentul normal, similar cu al unui șoarece sănătos. Ceea ce sugerează o inversare completă a bolii.