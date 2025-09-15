Testul de 3 minute care detectează Alzheimer cu ani înainte să apară simptomele. Cum funcționează

Antena Căutare
Experții au dezvăluit testul de 3 minute are detectează Alzheimer cu ani înainte să apară primele simptome.

Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 15:29 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 15:30
Boala Alzheimer afectează zeci de milioane de oameni la nivel mondial | Shutterstock

Testul de 3 minute care detectează Alzheimer poate depista mai multe probleme de memorie asociate cu această boală, cu ani de zile înainte ca doctorii să diagnosticheze această condiție.

Mai mult, unealta necesară pentru acest test are un preț cosiderat mai accesibil în industrie, scrie Daily Mail.

Unealta poartă denumirea de Fastball și urmărește undele cerebrale ale pacienților.

Producătorii Fastball susțin că unealta poate fi folosită și acasă și poate detecta primele semne de probleme cognitive.

Testul de 3 minute care detectează Alzheimer cu ani înainte să apară simptomele

Testul de 3 minute care detectează Alzheimer a fost dezvăluit de cercetătorii de la Universitatea din Bath, Anglia. Aceștia au lucrat timp de mai mulți ani la o cască de diagnostic accesibilă.

Cel mai recent studiu clinic a reușit să detecteze primele semne de probleme cerebrale, MCI amnestic, o formă de pierdere semnificativă a memoriei.

Studiul a arătat că persoanele cu MCI amnestic au avut răspunsuri cerebrale mult mai slabe la testul Fastball comparativ cu adulții sănătoși și cei cu MCI non-amnestic.

Cercetătorii au declarat că Fastball este o metodă promițătoare, simplă și non-invazivă de a verifica memoria la persoanele cu semne timpurii de MCI, fără a fi nevoie de medic sau specialist.

În SUA, aproximativ 7.2 milioane de persoane cu vârsta peste 65 de ani trăiesc cu boala Alzheimer. Aceasta e cea mai frecventă formă de demență la nivel mondial.

Autorii studiului au avertizat că detectarea din timp e extrem de importantă. Deoarece pacienții de multe ori nu știu că au această afecțiune degenerativă până când simptome precum pierderea memoriei, confuzia și dificultățile de comunicare devin evidente. Ceea ce se poate întâmpla după ani sau chiar decenii. Ca urmare, experții recomandă testul de 3 minute care detectează Alzheimer

„Pierdem primii 10 până la 20 de ani ai Alzheimer-ului cu instrumentele de diagnostic actuale,” a declarat dr. George Stothart, expert din cadrul Universității din Bath.

Detectarea bolii Alzheimer poate fi mai eficientă

Cercetătorii și-au publicat rezultatele în revista Brain Communications. Au lucrat cu 53 de pacienți cu MCI și 54 de adulți sănătoși, toți recrutați din clinici de memorie din Marea Britanie.

Ei au împărțit grupul MCI în cei cu probleme de memorie (MCI amnestic) și cei fără (MCI non-amnestic), pe baza unui test de memorie.

Participanții au luat parte la un test Fastball de 3 minute. Subiecții au urmărit imagini pe un ecran în timp ce purtau o cască EEG (electroencefalogramă). Aceasta înregistra reacțiile automate ale creierului la imagini.

Un test EEG folosește mici senzori plasați pe scalp pentru a înregistra activitatea electrică a creierului. Ceea ce ajută medicii să vadă cum funcționează acesta.

Cască Fastball se pune pe capul participanților ca o căciulă. Are senzorii pe interior, fără cabluri sau dispozitive grele. Toți participanții au fost retestați după un an, pentru a verifica rezultatele și eventualele schimbări de memorie.

În grupul cu MCI, câțiva pacienți care au dezvoltat ulterior demență aveau scoruri Fastball puțin mai mici la început. Ceea ce sugerează că metoda ar putea prezice agravarea problemelor de memorie.

„Avem nevoie urgentă de instrumente precise și practice pentru a diagnostica Alzheimer la scară mare. Fastball este ieftin, portabil și funcționează în condiții reale,” a adăugat Dr. Stothart.

