Femeia care a fost obligată de fostul iubit să își tatueze numele lui de mai multe ori pe față și pe corp. Cum arată

Joke, o femeie în vârstă de 52 de ani, a fost forțată de fostul ei iubit să îți tatueze pe față numele lui de mai multe ori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 08:30 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 09:42

Bărbatul, extrem de gelos și posesiv, a obligat-o pe iubita lui să își tatueze numele lui de 250 de ori în mai multe zone pe suprafața corpului.

Joke, iubita lui în vârstă de 52 de ani, și-a făcut o serie de tatuaje extrem de dureroase pentru a-l mulțumi pe iubitul ei. După ce aceștia au ajuns la despărțire, Joke s-a văzut nevoită să apeleze la intervenții de îndepărtare a tatuajelor pentru a scăpa de numele lui scris pe tot corpul.

Cum arată femeia după ce și-a îndepărtat tatuajele

Pe lângă numele și inițialele lui, mai apărea scris și „proprietatea lui Hans” pentru că bărbatul dorea să se asigue că ea nu îl va înșela.

Femeie, originară din Rotterdam, a reușit după mulți ani și multe sesiuni de îndepărtare a tatuajelor să își șteargă aproape în totalitate tatuajele negre de pe chipul ei. A fost nevoie de multă răbdare, multă durere de suportat și chiar și mai multe sesiuni de îndepărtare a tatuajelor.

Fostul ei iubit, Hans, spune că toate tatuajele pe care Joke și le-a făcut au fost făcute cu acordul ei. El a fost cel care i-a făcut toată această artă pe corpul ei între 2020 și 2021, în timpul pandemiei.

Joke a povestit pentru The Sun că iubitul ei și-a cumpărat un aparat de făcut tatuaje și ea a fost de acord atunci să îi fie model.

Femeie a mai povestit că Hans i-a făcut aceste tatuaje în zonele în care el credea că ea a fost atinsă de alți bărbați în trecut. După ce cei doi au ajuns la despărțire, Joke a mers la poliție și a depus o plângere împotriva fostului ei iubit, Hans, spunând că a fost abuzată mental, fizic și emoțional de către bărbat.

În ultimii ani, după despărțire, Joke a cerut ajutorul unui profesionist pentru îndepărtarea tatuajelor. Andy Han, fondatorul organizației Stichting Spijt van Tattoo a fost cel care a ajutat-o.

Bărbatul crede că motivul pentru care poliția a refuzat să investigheze plângerea depusă de Joke este pentru că femeia a fost de acord la acea vreme ca iubitul ei să o folosească drept cobai pentru tatuajele lui.

„Orice persoană știe că nimeni nu s-ar simți confortabil să îi fie tatuată pielea din jurul ochilor, pe nas sau pe urechi. Cu toate acestea, autoritățile nu au putut continua investigațiile pentru că era aproape imposibil de demonstrat din punct de vedere legal. Fostul ei iubit spunea că ea a fost de acord. Pentru Joke asta a fost complet nedrept”, a povestit Han, cel care a ajutat-o pe Joke să scape de tatuajele dureroase care îi aminteau de fosta ei iubire.

Procesul de îndepărtare a tuturor tatuajelor ei costă aproximativ 25.000 de lire, iar Joke speră să nu mai aibă niciun tatuaj până la finalul anului 2026. Ea se simte mândră și mulțumită de felul în care i se schimbă viața acum când e în acest proces de transformare.

