Reacția internauților când au aflat cum arăta tânăra înainte de operații și tatuaje. Transformările au început când avea 21 de ani

O tânără a postat în mediul online cum arăta înainte de procedurile cosmetice pe care le-a suferit. Iată cum au reacționat internauții la vederea imaginilor.

Reacția internauților când au aflat cum arăta tânăra înainte de operații și tatuaje | ProfiMedia

Mary Magdalene și-a început transformarea la vârsta de 21 de ani. De-a lungul anilor a cheltuit peste 380.000 de lire sterline pentru a arăta așa cum o face în prezent. Pe lângă intervențiile estetice, aceasta a acumulat și un număr consistent de tatuaje.

Cum arăta Mary Magdalene înainte de transformarea radicală din prezent

Mary Magdalene este de nerecunoscut în prezent. De la o fetiță blonduță inocentă a devenit o femeie matură cu tatuaje pe întreg corpul lucrat intens în sala de operație.

Aceasta a suferit operații și la nivelul ochilor pentru ca privirea sa să fie mai dramatică. Tatuajele de pe față și ochii injectați concurează la capitolul stranietate cu posteriorul augmentat, dându-i un aspect de clepsidră. De asemenea, a suferit intervenții și la nivelul sânilor.

Mary Magdalene poate părea controversată pentru unii, însă sunt numeroase persoane care îi apreciază curajul de a fi exact așa cum își dorește. Totodată, unii internauți își doresc o relație cu ea, declarându-și dragostea în comentarii. De asemenea, sunt și persoane care cred că tânăra a dus o viață taumatizantă, aceasta fiind cauza pentru care își dorește atât de mult să își transforme iremediabil corpul.

Mary Magdalene este artistă, originară din Toronto, Canada, însă nu acolo și-a început dramatica transformare, medicii nefiind de acord cu cerințele sale. Astfel că, tânăra a apelat la ajutor specializat în Statele Unite ale Americii. În ciuda durerilor din timpul recuperării, Mary Magdalene a continuat procesul de transformare.

„Cea mai inedită operație a fost cea vaginală”, a declarat ea, conform unei surse. „Mi-am făcut vaginul pe comandă, ca să fie cel mai gras din lume. Am fost aproape de moarte în timpul procedurii. Am avut nevoie de două transfuzii. Doctorul mi-a spus că pierdeam foarte mult sânge și că eram palidă. A crezut că o să mor.”

Tânăra a stârnit controverse și cu decizia de a-și tatua globii oculari într-o nuanță verde neon. Însă operația nu a fost tocmai una reușită, cerneala scurdându-se, formând acumulări în colțul ochilor. Potrivit sursei menționate anterior, tânăra încă trăiește consecințele acelei decizii.

„Oamenii te judecă îngrozitor. Hotărăsc că ești o persoană oribilă. Pot fi chiar răi” a mai spus ea despre interacțiunea cu oamenii din jur sau din mediul online.