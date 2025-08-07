Antena Căutare
Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025. Când le poți admira pe cer

Numeroase fenomene astronomice spectaculoase din august 2025 pot fi admirate cu ochiul liber, pe când altele necesită un telescop sau binoclu.

Publicat: Joi, 07 August 2025, 17:33
Numeroase fenomene astronomice spectaculoase pot fi admirate cu ochiul liber | Shutterstock

În luna august, există numeroase fenomene astronomice spectaculoase pe care le poți admira, în funcție de condițiile meteo.

Unele dintre ele pot fi văzute cu ochiul liber, dar altele pot fi admirate mai bine cu un telescop, scrie Live Science.

În primul rând, ploaia de meteoriți Perseide continuă în această lună, un prilej să admiri „stele căzătoare”.

Dar dincolo de acest fenomen, există alte obiecte stelare pe care le poți admira.

Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025

Multe fenomene astronomice spectaculoase din august 2025 pot fi văzute cu ochiul liber, dar pentru altele ai nevoie de binoclu sau telescop.

În emisfera nordică, în funcție de condițiile meteo, poți vedea Calea Lactee. Aceasta se arcuiește spre orizontul sudic. Traversează vastul Triunghi de Vară format din trei stele strălucitoare: Vega în constelația Lyra, Deneb în Cygnus și Altair în Aquila.

Citește și: Telescopul James Webb a dezvăluit cea mai mare hartă a universului de până acum. Ce dimensiune fantastică are

Chiar dacă poluarea luminoasă ascunde arcul galaxiei, poți vedea Triunghiul de Vară, în special între Deneb (sus, în stânga) și Altair (mai aproape de orizont).

Dacă te trezești devreme, poți vedea și una dintre cele mai spectaculoase conjuncții planetare. În emisfera nordică, cu aproximativ 45 de minute înainte de răsăritul soarelui, pe 12 august 2025, pe cerul din est, Venus și Jupiter vor fi extrem de apropiate.

Pe cer, vor părea despărțite de mai puțin de un grad. Venus nu este foarte spectaculoasă prin binoclu, din cauza norilor săi foarte reflectivi. În schimb, dacă îndrepți binoclul spre Jupiter, vei putea vedea unele dintre cele mai mari patru luni ale sale: Io, Europa, Ganymede și Callisto.

Fenomenul mai poartă denumirea și se planete duble. Are loc chiar în dimineața înaintea nopții în care va fi apogeul ploii de meteoriți Perseide. În același timp, deși aceste 2 fenomene astronomice spectaculoase au loc foarte aproape, lumina Lunii Pline ar putea să afecteze vizibilitatea lor.

Când are loc Luna Plină în august 2025

În aceeași perioadă are loc și Luna Plină din această lună, numită și Luna Sturionului. Fenomenul va avea loc sâmbătă, pe 9 august. Această Lună Plină va fi urmată de Luna Porumbului în 7 septembrie și o Super-Lună pe 8 octombrie.

Dincolo de acest fenomen, ce poate fi observat cu ochiul liber în funcție de condițiile meteo, mai poți admira și Galaxia Andromeda.

Citește și: „Butonul de autodistrugere” care ar putea elimina toate formele de viață din univers. Cum e posibil

Aflată la o distanță de 2,5 milioane de ani-lumină, Galaxia Andromeda (M31) este cel mai îndepărtat obiect vizibil cu ochiul liber.

Pentru a o vedea este nevoie de un cer extrem de întunecat. Însă un binoclu îți oferă o priveliște mai bună, indiferent de nivelul de poluare luminoasă.

Pentru a identifica Galaxia Andromeda pe cer, găsește constelația în formă de „W”, Cassiopeia, și identifică al doilea „V”. Acesta indică spre steaua strălucitoare Alpheratz, aflată în colțul Pătratului Mare din Pegasus, aflat în ascensiune spre sud-est. M31 se află cam la jumătatea distanței dintre Cassiopeia și Alpheratz. Ce vei vedea direct este o pată de lumină difuză.

