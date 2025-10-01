Fenomenul care ar crește riscul de infarct. Femeile sunt într-un pericol mai mare

Experții au dezvăluit fenomenul care ar crește riscul de infarct și care ar viza mai ales femeile, plus faptul că există șanse să apară mai des în următoarea perioadă.

Femeile au un risc de infarct mai mare în anumite condiții | Shutterstock

Fenomenul care ar crește riscul de infarct s-ar putea intensifica în următoarea perioadă, susțin experții. Este vorba despre furtunile solare, care ar avea acest impact neașteptat.

Noile date susțin teoria potrivit căreia furtunile solare pot duce la o creștere semnificativă atunci când vine vorba de numărul de infarcte, scrie Daily Mail.

Anunțul a fost făcut de experți din cadrul National Institute for Space Research (INPE) din Brazilia.

Potrivit acestora, femeile au un risc de 3 ori mai mare să aibă infarct în zilele în care au loc furtuni geomagnetice în câmpul magnetic al Pământului.

Articolul continuă după reclamă

Fenomenul care ar crește riscul de infarct

Câmpul magnetic al Pământului ne protejează de radiațiile solare nocive și ajută animalele, precum păsările, să se orienteze în timpul migrației. Dar acesta ar fi și fenomenul care ar crește riscul de infarct.

Noul studiu a descoperit că activitatea solară poate afecta inima prin perturbarea ritmului natural al corpului.

Furtunile geomagnetice modifică semnalele de frecvență extrem de joasă din câmpul magnetic. Ceea ce ar putea influența undele cerebrale. Astfel, ar deregla echilibrul hormonilor precum melatonina și serotonina.

Acești hormoni ajută la reglarea tensiunii arteriale, a funcției inimii și a altor procese vitale. Așa că o perturbare de acest gen poate duce la probleme cardiace dacă echilibrul este perturbat.

Citește și: Secretul care a ajutat-o pe Maria Branyas să ajungă la 117 ani. Poți cumpăra ingredientul din orice supermarket

„Merită menționat că numărul infarctelor la bărbați este aproape dublu. Indiferent de condițiile geomagnetice,” a declarat Luiz Felipe Campos de Rezende, cercetător în cadrul INPE, despre fenomenul care ar crește riscul de infarct.

Activitatea solară include toate schimbările și evenimentele naturale care au loc în și în jurul Soarelui. Precum explozii de energie și particule care pot afecta Pământul.

Aceste explozii sunt cauzate de procesele proprii ale Soarelui. Precum mișcarea gazelor fierbinți și a câmpurilor magnetice. Acestea pot duce la erupții la suprafața Soarelui.

Activitatea solară afectează oamenii

Erupțiile solare și ejecțiile de masă coronală (CME) eliberează particule încărcate în spațiu. Când acestea ajung pe Pământ, pot produce perturbări în câmpul magnetic al planetei. Acestea pot provoca pene de curent și afecta comunicațiile prin satelit.

Experții au investigat modul în care activitatea solară afectează sănătatea umană. Echipa de cercetare a descoperit că femeile cu vârsta peste 31 de ani erau mai vulnerabile la schimbările geomagnetice.

Citește și: Soarele „se trezește”, avertizează experții. Cum ar putea afecta Pământul în următoarele decenii

Mai exact, cele între 31 și 60 de ani erau deosebit de sensibile la aceste furtuni solare. Acestea au suferit de 3 ori mai multe infarcte în zilele cu perturbări magnetice.

Pe lângă riscurile de infarct, activitatea solară crescută poate aduce și alte pericole pentru sănătate. Inclusiv expunerea tuturor oamenilor la radiații ultraviolete (UV) excesive, care pot provoca cancer de piele sau leziuni oculare.

Particulele solare pot afecta și ionosfera. Acesta e un strat al atmosferei Pământului aflat la mare altitudine, unde particulele încărcate provenite de la Soare pot produce schimbări.

„Oamenii de știință din întreaga lume încearcă să prezică apariția perturbațiilor geomagnetice, dar precizia, deocamdată, nu este bună,” a declarat Rezende.