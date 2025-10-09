Antena Căutare
Fermierii japonezi își protejează găinile prin drone cu laser. De ce sunt în pericol

Fermierii japonezi își protejează găinile prin drone cu laser în curând, pentru a le apăra de un pericol care poate afecta și oamenii.

Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 16:57 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 16:59
Găinile ar putea fi apărate printr-un sistem inedit în curând | Shutterstock

Fermierii japonezi își protejează găinile prin drone cu laser după ce o firmă numită NTT e-Drone Technology Company a dezvoltat un sistem special creat pentru a speria păsările sălbatice și alți vizitatori nepoftiți din jur.

Dronele au un proiector laser, folosit pentru a speria aceste animale, scrie Futurism.

Atunci când drona detectează un invadator în apropierea găinilor, folosește lumini în nuanțe de roșu și verde pentru a-l speria.

Într-un video publicat pe YouTube, drona NTT a speriat mistreți, cerbi, ciori, porumbei și păsări de apă din apropierea găinilor.

Fermierii japonezi își protejează găinile prin drone cu laser

Fermierii japonezi își protejează găinile prin drone cu laser după ce firma NTT a propus acest sistem, pentru a alunga mamiferele prădătoare sau păsările sălbatice care ar putea infecta păsările domestice cu gripă aviară.

Sistemul a fost conceput ca răspuns la un focar masiv de gripă aviară din prefectura Chiba, peninsula situată direct la est de Tokyo.

La începutul acestui an, un val de gripă aviară a devastat fermele avicole din regiune. Ceea ce a determinat guvernul japonez să mobilizeze o variantă a gărzilor naționale pentru a limita răspândirea virusului care se transmite extrem de ușor.

În total, aproximativ 5 milioane de găini au fost sacrificate doar în luna ianuarie. Aceasta a fost o lovitură majoră pentru lanțul de aprovizionare alimentară al insulei. Experții precizează că 3.3 milioane dintre pierderi au fost înregistrate în Chiba.

Dacă proiectul va avea succes la scară mare, drona cu laser dezvoltată de NTT ar putea reprezenta o inovație mult așteptată în tehnologia de gestionare a fermelor.

Metodele actuale de alungare a animalelor bolnave sau prădătoare sunt primitive. Includ substanțe chimice periculoase, câini de pază și plase de protecție.

Experții vor să protejeze animalele domestice de cele sălbatice

Găinile nu sunt singurele animale domestice care pot fi protejate de potențiale boli cu ajutorul dronelor. Și acest sistem poate fi folosit la nivel global dacă testul va avea succes, susțin experții.

În plus, metodele de protecție folosite acum pot fi periculoase pentru mediu.

În luna august a acestui an, un vânător din California a fost șocat să descopere o turmă de mistreți cu carne de un albastru intens. Acesta ar fi fost efectul consumului unei substanțe folosită în agricultură, numită difacinonă.

Dronele cu laser ar putea contribui semnificativ la eliminarea acestor toxine chimice din lanțul trofic natural, cu un impact minim asupra faunei sălbatice.

Deși imaginile cu sistemul dronă-laser reprezintă momentan doar o demonstrație de concept, proiectul este rezultatul unei colaborări strânse cu guvernul prefecturii Chiba, care analizează posibilitatea adoptării acestei tehnologii pe viitor.

Dacă va fi aprobat, subvențiile acordate de autoritățile locale îi vor ajuta pe fermieri să implementeze dronele cu patru elice în întreaga prefectură, în speranța de a evita un nou focar costisitor de gripă aviară. Dacă sistemul va avea succes pe plan local, poate fi testat și adoptat și în alte țări.

