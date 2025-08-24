Putem sau nu să băgăm mâncarea caldă la frigider. Ce spun experții

Unul dintre cele mai frecvente mituri din bucătărie este legat de mâncarea caldă: „Nu o băga la frigider până nu se răcește complet, că strici frigiderul!” – o replică auzită în aproape orice gospodărie. Dar cât adevăr conține această afirmație?

Nu doar frigiderul se poate strica, dar și mâncarea caldă pusă pe rafturile lui | Shutterstock

Miza nu este neapărat frigiderul, ci alimentul în sine. Experții atrag atenția că mâncarea gătită trebuie trecută cât mai repede prin „zona de pericol” – adică intervalul de temperatură între 5°C și 60°C, unde bacteriile se înmulțesc rapid. Lăsarea mâncării la temperatura camerei timp îndelungat poate favoriza dezvoltarea agenților patogeni, chiar dacă aceasta urmează să fie reîncălzită. În consecință, întârzierea refrigerării nu este doar o chestiune de uzură a aparatului, ci una de igienă alimentară.

Soluția recomandată de specialiști este împărțirea mâncării în porții mici, aplatizate, care se răcesc mai repede, sau plasarea caserolelor în băi de apă rece pentru scurtarea timpului de răcire.

Odată ajunsă la o temperatură suportabilă la atingere (în general sub 60°C), mâncarea poate fi pusă în frigider fără riscuri – nici pentru aparatul frigorific, nici pentru sănătatea celor care o vor consuma. În rândurile următoare, explicăm ce spun autoritățile în domeniu, care sunt cele mai sigure practici de depozitare și cum evităm erorile care pot transforma o masă gătită acasă într-un risc real.

CITEȘTE ȘI: Frigider fără electricitate creat de 3 adolescenți. Cum funcționează tehnologia inedită care deja ajunge în spitale

Articolul continuă după reclamă

Ce se întâmplă dacă răcim alimentele la temperatura camerei

Este important să evităm răcirea alimentelor la temperatura camerei dintr-un motiv esențial: proliferarea bacteriilor periculoase. Intervalul de temperatură cuprins între 5°C și 60°C este denumit de specialiști „zona de pericol” pentru siguranța alimentelor. În acest interval, bacterii precum Salmonella, E. coli sau Listeria se pot înmulți rapid, uneori chiar la fiecare 20 de minute.

Atunci când mâncarea este lăsată să se răcească prea mult timp la temperatura camerei — mai ales peste 2 ore — riscul de contaminare alimentară crește exponențial. Acest lucru este valabil mai ales în cazul preparatelor cu carne, ouă, lactate, orez gătit sau supe, adică alimente bogate în nutrienți și umiditate, care creează un mediu ideal pentru dezvoltarea microorganismelor.

Pentru a preveni îmbolnăvirile, mâncarea gătită ar trebui răcită cât mai rapid după preparare, fie prin porționare în recipiente mai mici, fie prin plasare în apă rece (dacă este într-o oală), apoi introdusă în frigider în maximum două ore. Iarna, regula este aceeași: chiar dacă temperatura ambientală e mai scăzută, riscul există, mai ales în spații închise și călduroase. Răcirea corectă este o etapă crucială în păstrarea siguranței alimentelor gătite în casă.

CITEȘTE ȘI: Ce semnificație au, de fapt, numerele înscrise în interiorul frigiderului. Mulți cred că e vorba despre setarea temperaturii

De ce nu trebuie să pui mâncarea fierbinte în frigider

Un vas fierbinte plasat în frigider va degaja rapid căldură, iar acest lucru poate ridica temperatura din interior peste limita de siguranță alimentară (sub 5°C). Drept urmare, alimentele deja păstrate în frigider se pot încălzi temporar, intrând în „zona de pericol” bacteriologic, unde microorganismele se pot înmulți rapid.

Afectează eficiența frigiderului

Frigiderul va fi forțat să funcționeze intens pentru a-și restabili temperatura optimă, ceea ce înseamnă un consum mai mare de energie electrică și, în timp, uzură mai rapidă a componentelor (cum ar fi compresorul).

Favorizează condensul și acumularea de umiditate

Când aburul mâncării calde se condensează în interiorul frigiderului, poate duce la formarea excesivă de umiditate. Asta înseamnă apariția picăturilor de apă pe pereți și rafturi, dar și un risc crescut de mucegai sau dezvoltare de bacterii în alte zone din aparat.

CITEȘTE ȘI: Cât timp rezistă carnea gătită sau mezelurile la frigider sau în congelator, în funcție de tipul acestora

Poate modifica textura și gustul mâncării

Răcirea bruscă și inegală a unui preparat fierbinte poate duce la schimbări nedorite de textură, în special la supe, tocănițe, orez sau paste. În plus, se pot forma cristale de apă care alterează consistența preparatului la reîncălzire.

Cum se procedează corect

Mâncarea gătită trebuie lăsată să se răcească parțial la temperatura camerei, dar nu mai mult de 1-2 ore. Ideal este să fie transferată în vase mai mici, întinse în straturi subțiri sau puse în recipiente fără capac pentru început, pentru a permite o răcire mai rapidă. Poți grăbi procesul de răcire punând vasul într-o baie de apă rece sau cu gheață, apoi, odată ce nu mai este fierbinte la atingere, se poate introduce în frigider în condiții sigure.

E o greșeală frecventă în bucătărie: mâncarea aburindă se pune direct în frigider, din dorința de a o conserva repede și a scăpa de ea de pe blatul de lucru. Doar că această practică, aparent practică, poate strica nu doar frigiderul, ci și mâncarea în sine. Dacă temperatura din interiorul frigiderului crește brusc din cauza unui vas fierbinte, toate alimentele păstrate acolo intră temporar într-un pericol invizibil: zona de risc bacteriologic. Acolo unde, între 5 și 60°C, bacteriile adoră să se înmulțească.

CITEȘTE ȘI: Temperatura pe care trebuie să o ai în frigider pe timp de vară. Cum se setează corect rotița

Porțiile mici

Pentru a evita acest scenariu, experții în siguranță alimentară recomandă răcirea rapidă, dar controlată, a preparatelor calde. Una dintre metodele cele mai simple și eficiente este împărțirea mâncării în porții mai mici. Așa cum explică dr. Bryan Quoc Le, consultant în știința alimentară, împărțirea preparatelor în recipiente de dimensiuni reduse permite o eliberare mai rapidă a căldurii în aerul din jur.

Suprafața de contact cu aerul crește, iar centrul vasului nu mai rămâne fierbinte prea mult timp, ceea ce grăbește ieșirea din „zona periculoasă”. Ideal este să se folosească vase de sticlă sau metal: sticla e rezistentă la șocuri termice, iar metalul conduce căldura mult mai eficient decât plasticul, care poate deveni poros sau elibera microplastic la contactul cu temperaturi ridicate.

Baie de gheață

O altă tehnică sigură și eficientă este folosirea unei băi de apă cu gheață. Se umple chiuveta sau o oală mare cu apă rece și cuburi de gheață, apoi se introduce vasul cu mâncare fierbinte, având grijă ca apa să ajungă cât mai sus pe lateralele vasului fără să se verse în el.

Se amestecă frecvent preparatul pentru a elibera căldura reținută, iar cu ajutorul unui termometru alimentar se monitorizează temperatura: în maximum două ore ar trebui să ajungă la 21°C. Dacă este nevoie, se mai adaugă apă rece și gheață pe parcurs. După ce se stabilizează sub acest prag, vasul se poate transfera în frigider, unde va continua să se răcească până la temperatura optimă de conservare: sub 4°C.

Pentru ciorbe, supe sau tocănițe, se mai poate recurge și la o metodă și mai rapidă: se adaugă cuburi de gheață direct în preparat pentru a reduce temperatura în siguranță. Asta nu doar că accelerează procesul, dar și limitează contactul cu aerul cald, care ar putea prelungi timpul în care mâncarea stă într-o stare vulnerabilă.

CITEȘTE ȘI: Leguma care te ajută să scapi de gheața în exces din congelator. Cum se procedează pas cu pas

Putem răci mâncarea la congelator?

Mulți se întreabă dacă nu e mai simplu să pună direct vasul fierbinte în congelator, ca să scape de griji. Răspunsul este categoric negativ. Căldura degajată de mâncarea fierbinte poate compromite întreg conținutul congelatorului, ridicând temporar temperatura și favorizând dezghețarea parțială a altor alimente, care apoi, recongelate, își pierd siguranța alimentară și gustul. Înainte de a congela orice preparat gătit, acesta trebuie răcit complet în frigider, până ajunge la o temperatură sigură, sub 4°C.

La fel de important este să nu lăsăm mâncarea la temperatura camerei mai mult de două ore. Chiar dacă în aparență e în regulă să stea „puțin” pe masă, riscul de contaminare crește exponențial pe măsură ce orele trec. În zilele caniculare, când temperatura în bucătărie sare de 32°C, timpul maxim recomandat scade la o oră, potrivit specialiștilor USDA.

Prin urmare, dacă vrei să păstrezi corect mâncarea gătită, ține cont de câteva reguli esențiale: răcește-o rapid, porționează-o în recipiente mai mici, alege materiale termorezistente și nu o uita ore în șir pe blatul din bucătărie. Mâncarea bine conservată nu înseamnă doar economie și organizare, ci și grijă pentru sănătatea ta și a celor din jur.