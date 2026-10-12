Fructul de toamnă pe care mulți îl mănâncă greșit. De ce semințele nu trebuie mestecate

Are un miros inconfundabil, un gust ușor acrișor și nu lipsește din multe gospodării toamna. Puțini sunt însă cei care știu că semințele acestui fruct nu trebuie mestecate. Care este motivul.

Fructul de toamnă pe care mulți îl mănâncă greșit | Profimediaimages.ro

Fructul despre care vorbim în rândurile de mai jos se folosește la dulceață, compot, peltea și alte deserturi de casă. Puțini știu însă că semințele sale trebuie tratate cu atenție. Specialiștii atrag atenția asupra unor substanțe naturale care se găsesc în interiorul acestora.

Este vorba despre gutuie. Deși pulpa poate fi folosită în numeroase preparate, semințele nu ar trebui mestecate sau zdrobite. Motivul ține de compoziția lor chimică și de felul în care anumite substanțe pot fi transformate în organism.

De ce semințele de gutui nu trebuie mestecate

Gutuile fac parte din familia Rosaceae, aceeași familie din care fac parte merele și perele. În schimb, semințele au o compoziție diferită de cea a pulpei.

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Potrivit unei analize științifice, semințele de gutui conțin glicozide cianogenice, printre care se numără amigdalina. Aceste substanțe pot elibera acid cianhidric în anumite condiții, în urma unor procese chimice și enzimatice, scrie pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

Acest compus poate fi toxic dacă ajunge în organism în cantități suficiente. Din acest motiv, este bine ca mestecarea și zdrobirea semințelor să fie evitată, mai ales atunci când nu se știe ce cantitate poate fi ingerată.

Ce este amigdalina și de ce poate deveni periculoasă

Amigdalina este o substanță naturală prezentă în semințele mai multor plante. Se găsește, de exemplu, în sâmburii de caise, în sâmburii unor fructe din familia Rosaceae și în semințele de măr.

Conform unei analize publicate în revista științifică Molecules, amigdalina face parte din categoria glicozidelor cianogenice. În anumite condiții, aceasta poate fi descompusă și poate duce la eliberarea de cianură de hidrogen, cunoscută și sub numele de acid cianhidric.

Problema apare atunci când semințele sunt zdrobite sau mestecate. Prin deteriorarea țesuturilor, anumite substanțe și enzime pot intra în contact, favorizând reacțiile care duc la eliberarea compușilor toxici.

Cianura poate afecta capacitatea celulelor de a folosi oxigenul. În cazul unei expuneri suficient de mari, pot apărea simptome precum greață, vărsături, dureri abdominale, amețeală și slăbiciune. Intoxicațiile severe pot pune viața în pericol.

Aceste efecte nu înseamnă că o cantitate mică de semințe de gutui va provoca automat o intoxicație. Conținutul de amigdalină diferă de la o plantă la alta, iar riscul nu poate fi stabilit doar după aspectul semințelor, mai scrie pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

E periculos dacă înghiți accidental o sămânță de gutui?

Dacă înghiți o sămânță întreagă nu este același lucru cu înghițirea uneia mestecate sau zdrobite, și asta pentru că învelișul intact poate limita eliberarea substanțelor din interior.

Ca măsură de precauție însă, este recomandat să îndepărtezi semințele înainte de a consuma sau de a prepara gutuile. Nu este indicat să le mesteci, să le zdrobești sau să le consumi intenționat în cantități mari.

Dacă o persoană a consumat multe semințe zdrobite și prezintă simptome neobișnuite, este important să solicite imediat ajutor medical. Nu trebuie să aștepte agravarea stării de sănătate.

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