Gaura neagră record care sfidează legile universului a uimit experții. De ce e atât de neobișnuită

Gaura neagră record care sfidează legile universului a uimit experții, după ce aceștia au calculat masa ei considerată imposibilă.

Gaura neagră record care sfidează legile universului s-a dovedit a fi mai mare decât se credea posibil până acum.

Găurile negre sunt unele dintre cele mai impresionante obiecte din univers, dar una dintre ele se dovedește a fi complet ieșită din tipare, scrie Daily Mail.

Găurile negre au o masă enormă și o forță gravitațională atât de mare încât nici lumina nu poate scăpa.

Unele dintre ele sunt suficient de mari pentru a înghiți planete și stele.

Gaura neagră record care sfidează legile universului a uimit experții

Potrivit experților, gaura neagră record care sfidează legile universului pare să aibă un apetit și mai mare decât celelalte.

Aflată la 12.8 miliarde de ani-lumină de Pământ, gaura neagră numită RACS J0320–35 are o masă de aproximativ 1 miliard de ori mai mare decât cea a Soarelui nostru.

Datele de la Observatorul NASA Chandra arată că gaura neagră crește de 2.4 ori mai repede decât limita teoretică. Aceasta e una dintre cele mai rapide viteze înregistrate vreodată.

Sursa de energie a acestui „monstru strălucitor” constă în cantități uriașe de materie. Precum gaz, praf și alte resturi stelare.

Pe măsură ce este devorată de gaura neagră, materia eliberează radiații intense, detectabile de telescoape precum Chandra.

„A fost un pic șocant să vedem această gaură neagră crescând cu pași atât de mari,” a declarat Luca Ighina, autorul studiului.

Găurile negre cresc consumarea materiei din jur. E un proces pe care oamenii de știință îl numesc acreție. Găurile negre cresc și prin contopirea cu alte găuri negre.

Aceste obiecte cosmice au un „disc de acreție” extrem de luminos. Acesta e un disc fierbinte de gaz care orbitează gaura neagră și care reprezintă principala sursă de lumină.

Discul de acreție se formează din materialul care emite energie în timp ce cade în gaura neagră, fie că este gaz, praf sau materie. Gaura neagră record care sfidează legile universului are un disc de acreție impresionant.

Gaura neagră are o masă record

Cu o masă de circa 1 miliard de ori mai mare decât a Soarelui nostru, gaura neagră RACS J0320–35 se află oficial în intervalul superior al clasificării „supermasive” pentru găurile negre. Impresionant e faptul că încă mai crește activ.

Cercetătorii cred că ea devine tot mai mare, cu un ritm cuprins între 300 și 3.000 de mase solare anual. Asta înseamnă că înghite echivalentul a 300 până la 3.000 de stele pe an.

Ceea ce face ca RACS J0320–35 să fie specială este masa sa mare și rata de creștere neobișnuit de ridicată. RACS J0320–35 a fost descoperită acum 2 ani cu ajutorul Observatorului Chandra, cel mai puternic telescop cu raze X din lume.

Gaura neagră crește de 2.4 ori mai repede decât limita Eddington. Aceasta e „limita de viteză” teoretică ce definește cât de repede poate o gaură neagră să consume materie.

Limita Eddington este punctul în care forța radiației care se propagă spre exterior depășește forța gravitațională. Conform teoriei acceptate, peste această limită, toată materia care cade într-o gaură neagră ar fi spulberată de presiunea radiației. Ceea ce ar opri procesul de acreție care o alimentează.

Faptul că această gaură neagră încă mai crește a uimit experții. RACS J0320–35 produce mai multe raze X decât orice altă gaură neagră observată în primul miliard de ani ai universului.

Faptul că această gaură neagră se află la 12.8 miliarde de ani-lumină de Pământ înseamnă că lumina ei a avut nevoie de 12.8 miliarde de ani să ajungă la noi.