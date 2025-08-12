Un fost director Google avertizează că urmează „15 ani de distopie”. De vină pentru schimbare nu ar fi AI

Un fost director Google avertizează că urmează „15 ani de distopie”, dar de vină pentru această schimbare nu ar fi tehnologia care îngrijorează experții, inteligența artificială.

Mo Gawdat, antreprenor tech și autor, a petrecut 11 ani la Google, scrie Daily Mail.

Acum, expertul tech a realizat o predicție sumbră legată de societate și cum se va schimba.

Dar Gawdat crede că de vină pentru problemă nu va fi inteligența artificială, tehnologia care s-a răspândit rapid în ultimii ani.

Gawdat, un fost director Google, avertizează că urmează „15 ani de distopie”, ce vor începe mult mai repede decât se anticipa. Adică în doar 2 ani.

Expertul susține că de vină nu va fi AI, așa cum cred mulți–ci oamenii corupți.

„Va trebui să ne pregătim pentru o lume care nu pare deloc familiară,” a declarat Gawdat în cadrul podcast-ului Diary of a CEO. „Vom trece printr-o distopie pe termen scurt–nu există cale de scăpare.”

Gawdat descrie distopia drept „circumstanțe adverse care, din păcate, ar putea trece dincolo de controlul nostru”.

Această viitoare distopie ar începe în 2027 și va dura între 12 și 15 ani. Până spre sfârșitul anilor 2030, însă „vom vedea semnele ei încă de anul viitor”, susține expertul.

Acea perioadă va „schimba complet” libertatea, responsabilitatea, conexiunea umană, inegalitatea, economia, realitatea, inovația și puterea, avertizează un fost director Google despre cum urmează „15 ani de distopie”.

Schimbarea nu va fi cauzată de AI

Expertul susține că distopia va fi provocată de „moralitatea defectuoasă a oamenilor” în era ascensiunii AI.

„Actori rău-intenționați” ar fi de vină pentru această schimbare. Adică cei care vor folosi AI în scopuri nefaste. Precum păcălirea cetățenilor, înșelarea acestora în scopuri financiare și multe altele.

Rezultatul va fi o societate cu mari nedreptăți, avertizează expertul. Dar și cu o „concentrare masivă a puterii” în mâinile unui număr restrâns de oameni corupți.

Gawdat a adăugat că după această perioadă de 15 ani va urma o „utopie” pe termen lung, în care aproape totul va fi perfect.

Dar mai întâi, societatea va trebui să depășească „vârful” ce va veni în următorii ani.

Mai mult, el a spus că ideea conform căreia AI va crea noi locuri de muncă este „100% o prostie”. Gawdat crede că totul, de la poziții de top până la cele de execuție, va fi preluat.

AI „va fi mai bună decât oamenii la orice, inclusiv la a fi CEO”, a spus el.

„Va veni un moment în care majoritatea CEO-ilor incompetenți vor fi înlocuiți,” a continuat Gawdat. „Tot ceea ce producem poate fi produs de AI.”

Unele dintre cele mai complexe meserii, cum ar fi proiectarea unei case de către un arhitect, vor putea fi realizate de instrumente AI similare cu ChatGPT. Dar fără costuri.

Gawdat are experiență la giganți tech precum Microsoft, IBM și NCR Corporation. Între 2007 și 2013, a fost vicepreședinte pentru Google în Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Ulterior, între 2013 și 2018, a fost director de afaceri la Google X. Acesta e laboratorul secret de cercetare și dezvoltare al gigantului tehnologic pentru tehnologii viitoare.