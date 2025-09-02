Hobby-ul simplu care poate îmbunătăți funcționarea creierului. Ar fi necesare doar câteva ore pe săptămână

Antena Căutare
Experții au dezvăluit hobby-ul simplu care poate îmbunătăți funcționarea creierului, mai ales în cazul adulților.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 15:14 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 15:18
Un hobby simplu poate crea o „rezervă cerebrală” | Shutterstock

Hobby-ul simplu care poate îmbunătăți funcționarea creierului ar putea deveni o apărare împotriva declinului cognitiv.

Experți din Canada și China au descoperit că adulții mai în vârstă care au avut un hobby muzical pot înțelege mai bine dialogul în medii zgomotoase, față de cei care nu au cântat la vreun instrument muzical, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, creierul acestor oameni funcționa similar cu cel al tinerilor.

Adică aveau nevoie de mai puțină energie pentru a se concentra pe anumite subiecte.

Potrivit experților, hobby-ul simplu care poate îmbunătăți funcționarea creierului e legat de muzică. Cântatul la un instrument muzical ajută la dezvoltarea așa-numitei „rezerve cognitive” a unei persoane. Aceasta funcționează ca un sistem de rezervă în creier.

Această rezervă ajută creierul să rămână eficient și să funcționeze mai mult ca un creier tânăr. Chiar și pe măsură ce o persoană înaintează în vârstă.

Anii de pregătire muzicală întăresc conexiunile dintre zonele cerebrale legate de auz, mișcare și vorbire. Astfel, ar facilita procesarea sunetelor în situații dificile. De exemplu, atunci când e greu să distingi o voce într-o mulțime.

Cercetătorii au spus că descoperirile lor contrazic ideea conform căreia creierul oamenilor mai în vârstă trebuie să depună mai mult efort întotdeauna mai mult pentru a compensa îmbătrânirea.

În schimb, cei care cântă în mod regulat la un instrument timp de aproximativ 12 ore pe săptămână, indiferent de nivelul de performanță, pot construi o „rezervă” care împiedică creierul să fie suprasolicitat inutil.

„La fel cum un instrument nu trebuie cântat mai tare pentru a fi auzit, creierele muzicienilor în vârstă rămân fin reglate datorită anilor de pregătire,” a declarat dr. Yi Du, de la Academia Chineză de Științe, despre hobby-ul simplu care poate îmbunătăți funcționarea creierului.

Studiul publicat în PLOS Biology a arătat că adulții în vârstă care nu au cântat niciodată la un instrument prezentau activitate suplimentară în zonele auditive dorsale. Acestea sunt regiuni cerebrale care colaborează pentru a procesa sunetele.

Oamenii care cântă la un instrument muzical au o „rezervă cognitivă”

Mai multă activitate în timpul ascultării sunetelor, cunoscută sub numele de creștere a conectivității funcționale induse de sarcină (TiFC crescută), sugerează că aceste creiere mai în vârstă depuneau mai mult efort pentru a compensa declinul cognitiv asociat vârstei.

Între timp, muzicienii mai în vârstă prezentau tipare cerebrale similare cu ale tinerilor care nu cântau la instrumente. Inclusiv mai puțină activitate în zonele auditive dorsale.

Mai exact, s-a arătat că o activitate redusă în emisfera dreaptă a creierului era corelată cu o mai bună capacitate de a distinge cuvinte într-o încăpere zgomotoasă.

Persoanele în vârstă care cântau la un instrument prezentau și asemănări mai mari cu creierele tinere într-o zonă din lobul frontal care controlează mișcările. În special pe partea dreaptă a corpului, cum ar fi mâna sau brațul drept.

Această zonă cerebrală ajută, de asemenea, la planificarea și realizarea mișcărilor voluntare, precum apăsarea unui buton sau vorbitul.

