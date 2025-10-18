O femeie își plimba câinele prin pădure atunci când animalul a dispărut. S-a uitat mai atent și a văzut cât de bine este camuflat câinele printre frunze. Poza s-a transformat într-o iluzie optică virală.

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare.

Imaginea de mai jos surprinde cât de surprinzătoare poate să fie natura uneori. În poza de mai jos se află un câine perfect camuflat prin mormanul de frunze uscate de toamnă. Printre zeci de nuanțe, cei cu ochi ageri pot vedea unde se află animalul, de fapt.

Privește atent imaginea și descoperă unde se află câinele.

Iluzie optică. Găsește câinele ascuns printre frunzele de toamnă. Unde se află animalul, de fapt

Articolul continuă după reclamă

O femeie își plimba într-o zi de toamnă câinele prin natură. La un moment dat, patrupedul său a părut că dispare. Când s-a uitat mai atent, a realizat că îi poate vedea nasul, semn că animalul nu dispăruse, ci doar s-a ascuns.

Patrupedul era atât de bine camuflat încât doar cu eforturi serioase a putut să fie observat. Fascinată de cât de bine s-a ascuns animalul și de modul în care frunzele au format o iluzie optică, femeia a pozat totul și a publicat imaginea pe Reddit. Natura poate fi uimitoare uneori și acest exemplu este extrem de concludent.

Citește și: Iluzie optică virală! Găsește omida din imagine în cel mult 10 secunde. Tu ai reușit? Unde se află insecta, de fapt

Impresionat de ceea ce a descoperit, acesta a pus imediat mâna pe telefeonul mobil și a fotografiat totul, apoi a publicat cadrul pe Reddit și i-a provocat pe internauți să găsească felina. Nu a durat mult și fotografia a devenit virală și nu puțini au fost cei care au încercat să descopere răspunsul.

Privește și tu atent imaginea și încearcă să descoperi unde se află câinele, de fapt. Ține cont de faptul că orice detaliu poate să fie un indiciu foarte bun ca să descoperi unde se află patrupedul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Privește atent imaginea de mai sus și află răspunsul cât mai repede. Dacă te numeri printre cei care au reușit să găsească animalul în cel mult 10 secunde, atunci ai ochi ageri de vultur. Dacă nu, atunci privește atent poza în zona de mijloc, puțin mai jos și spre dreapta. Vei vedea nasul câinelui.

Iată mai jos o altă provocare care a făcut senzație pe Reddit, trimisă de un alt utilizator. De data aceasta, tot ce ai de făcut este să te uiți atent la imaginea cu pietrișul alb și să încerci să îți dai seama unde se află mingea de golf, de fapt:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările