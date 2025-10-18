Antena Căutare
Home News Inedit Iluzie optică. Găsește câinele ascuns printre frunzele de toamnă. Unde se află animalul, de fapt

Iluzie optică. Găsește câinele ascuns printre frunzele de toamnă. Unde se află animalul, de fapt

O femeie își plimba câinele prin pădure atunci când animalul a dispărut. S-a uitat mai atent și a văzut cât de bine este camuflat câinele printre frunze. Poza s-a transformat într-o iluzie optică virală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 13:14 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 00:42
Galerie
Privește poza de mai jos și încearcă să găsești câinele ascuns printre frunze | sursa foto: Profimedia

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare.

Imaginea de mai jos surprinde cât de surprinzătoare poate să fie natura uneori. În poza de mai jos se află un câine perfect camuflat prin mormanul de frunze uscate de toamnă. Printre zeci de nuanțe, cei cu ochi ageri pot vedea unde se află animalul, de fapt.

Privește atent imaginea și descoperă unde se află câinele.

Iluzie optică. Găsește câinele ascuns printre frunzele de toamnă. Unde se află animalul, de fapt

Articolul continuă după reclamă

O femeie își plimba într-o zi de toamnă câinele prin natură. La un moment dat, patrupedul său a părut că dispare. Când s-a uitat mai atent, a realizat că îi poate vedea nasul, semn că animalul nu dispăruse, ci doar s-a ascuns.

Patrupedul era atât de bine camuflat încât doar cu eforturi serioase a putut să fie observat. Fascinată de cât de bine s-a ascuns animalul și de modul în care frunzele au format o iluzie optică, femeia a pozat totul și a publicat imaginea pe Reddit. Natura poate fi uimitoare uneori și acest exemplu este extrem de concludent.

Citește și: Iluzie optică virală! Găsește omida din imagine în cel mult 10 secunde. Tu ai reușit? Unde se află insecta, de fapt

Impresionat de ceea ce a descoperit, acesta a pus imediat mâna pe telefeonul mobil și a fotografiat totul, apoi a publicat cadrul pe Reddit și i-a provocat pe internauți să găsească felina. Nu a durat mult și fotografia a devenit virală și nu puțini au fost cei care au încercat să descopere răspunsul.

Privește și tu atent imaginea și încearcă să descoperi unde se află câinele, de fapt. Ține cont de faptul că orice detaliu poate să fie un indiciu foarte bun ca să descoperi unde se află patrupedul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Privește atent imaginea de mai sus și află răspunsul cât mai repede. Dacă te numeri printre cei care au reușit să găsească animalul în cel mult 10 secunde, atunci ai ochi ageri de vultur. Dacă nu, atunci privește atent poza în zona de mijloc, puțin mai jos și spre dreapta. Vei vedea nasul câinelui.

Iată mai jos o altă provocare care a făcut senzație pe Reddit, trimisă de un alt utilizator. De data aceasta, tot ce ai de făcut este să te uiți atent la imaginea cu pietrișul alb și să încerci să îți dai seama unde se află mingea de golf, de fapt:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

caine in natura, printre frunze de toamna
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uim... La ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare. Experții au dezvăluit ce se întâmplă după acest punct...
Înapoi la Homepage
AS.ro Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: &#8220;Incredibil&#8221;! De ce nu a investit alături de el
Observatornews.ro Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
La ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare. Experții au dezvăluit ce se întâmplă după acest punct
La ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare. Experții au dezvăluit ce se întâmplă după acest...
Covorul roșu de la Academy Museum Gala 2025. Cum s-au îmbrăcat vedetele la marele eveniment
Covorul roșu de la Academy Museum Gala 2025. Cum s-au îmbrăcat vedetele la marele eveniment Catine.ro
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara blocului: „Când îmi aduc aminte, îmi vine să plâng”
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara... Libertatea.ro
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Crostata cu gem, desertul italian clasic care a cucerit întreaga lume
Crostata cu gem, desertul italian clasic care a cucerit întreaga lume HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt munte va fi la picioarele tale”
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt... Gandul
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Fructele tale fac musculițe? Uite cum eviți această neplăcere
Fructele tale fac musculițe? Uite cum eviți această neplăcere Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x