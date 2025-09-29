Iluzie optică virală! Găsește omida din imagine în cel mult 10 secunde. Tu ai reușit? Unde se află insecta, de fapt

Un bărbat a observat o omidă perfect camuflată pe trunchiul unui copac, a pozat-o și a arătat imagina=ea. Privește atent iluzia optică și găsește insecta în cel mult 10 secunde.

Privește imaginea de mai jos și descoperă în cel mult 10 secunde unde se află omida | sursa foto: Profimedia

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să vezi cât de bine stai în materie de simț al observației, atunci iată mai jos un prilej excelent să faci acest lucru.

Tot ce ai de făcut este să te uiți cu atenție la fotografia de mai jos și să încerci să descoperi, în cel mult 10 secunde, unde se află omida din imagine. Dacă reușești, atunci înseamnă că ai o privire excelentă.

Iluzie optică virală! Privește imaginea și descoperă în cel mult 10 secunde unde se află omida ce s-a camuflat perfect pe trunchiul copacului. Unde se află insecta, de fapt

Un bărbat a privit atent scoarța unui copac și nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit o omidă perfect camuflată pe scoarța unui copac. Fără să mai stea pe gânduri și extrem de uimit de iluzia optică descoperită, acesta a pus mâna pe telefon și a pozat totul, apoi a publicat imaginea pe Reddit.

Dacă îți plac provocările, atunci testează-ți simțul de observație cu poza de mai jos și încearcă să descoperi rapid unde se află insecta, de fapt. Nu e o misiune simplă, dar nici imposibilă, dacă îți dai cu adevărat silința.

Privește cu multă atenție imaginea și încearcă să îți dai seama unde se află omida, de fapt. Ține cont de faptul că ai doar 10 secunde la dispoziție, așa că folosește timpul cât mai înțelept cu putință. Privește cu foarte multă atenție la detalii fiecare detaliu din poză, căci doar așa vei reuși să descoperi unde se află insecta. Cine a reușit are doar motive de bucurie, fiindcă a demonstrat încă o dată că stă extrem de bine la capitolul privire și simț de observație. Dacă nu ai reușit, atunci află AICI răspunsul.

Iată mai jos o altă provocare care a făcut senzație pe Reddit, trimisă de un alt utilizator. De data aceasta, tot ce ai de făcut este să te uiți atent la imaginea cu pietrișul alb și să încerci să îți dai seama unde se află mingea de golf, de fapt:

